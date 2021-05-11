Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь
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Президент Владимир Зеленский заявил о значительном уменьшении выстрелов на Донбассе. По его словам, снайперские прицельные выстрелы почти ушли в прошлое.
Об этом он заявил журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"О пасхальном перемирии - обо всем было договорено, Украина показала максимально свое отношение к решению вопроса именно мирным путем. Не было договорено с точки зрения публикации из-за того, что формулировка не подходила российской стороне... Мы видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушли в прошлое снайперские прицельные выстрелы, именно из-за них было около 30 жертв с начала года", - подчеркнул глава государства.
Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки, 10 мая, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушали режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих нет.
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- Спасибо, - польщенно улыбнулся Зеленский.Джерело: https://censor.net/ua/r3264081
tZE inform
С "Объекта", где предположительно находится Зеленский, уехал специализированный реанимобиль приписанный к ̊"Державному управлінню справами".
Сводка ситуации за 10 мая 2021 года
Обстрелов 22 Ответный огонь 12 Ранено 2
3 обстрела из ствольной артиллерии 120 +
За прошедший месяц обстрелов позиций ВСУ - 614 (март 543) рост на 13,1%Среднесуточный показатель обстрелов 20,4(март 17,5 ) рост на 16,6%ПотериРанено военнослужащих ВСУ 63 (март 40) Убито военнослужащих ВСУ 14 (март 9 )
Март 2021 г.
За прошедший месяц обстрелов позиций ВСУ - 543 (февраль 393)
Среднесуточный показатель обстрелов 17,5 (февраль 14)
Потери
Ранено военнослужащих ВСУ 40 (февраль 36)
Убито военнослужащих ВСУ 9 (февраль 14)
Если Зеленский что то говорит, значит он врет (народная примета)
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А где значительное увеличение освобожденных территорий?
непоца ( нелоха, какая разница) становится немножко страшно. но страх это нормальное состоянние, он проходит. просто надо не "забить на все"
А три последние дня новости о трауре и похоронах воинов ВСУ, ставших жертвами кацапских снайперов - это брехня?
Кстати, Зеля, как там Чаус поживает? - не к месту, но уже актульно становится.
тут без варіантів.
А така брехня на фоні смерті українських захисників майже кожного дня від рук рашистської сволоти та колаборантських гнид особливо підла та мерзенна.
шмаркля мало того,що боягуз та тупе чмо, воно ще й доволі підле.
От якби цього ЗЕ спитали: що гірше - 1000 фактів порушення тиші на добу зі стрілецької зброї чи одне порушення, але "Точкою У"?
Цікаво: скільки він би був у ступорі?
1. он - идиот
2. он работает на врага
Питання лише до тих, хто у окопах голосував за ОЦЕ:
- цього ви хотіли? Цієї брехні зеленої?
- про це мріяли, коли кожен день потроху звільняли Україну?
- і, нарешті, ХТО зараз наживається на війні?
Таке , в принципі, може молоти тільки ворог.