РФ отвела с территории оккупированного Крыма около 3,5 тыс. военных, на других участках отведения мы не видим, - Зеленский

Россия отвела с территории временно оккупированного Крыма приблизительно 3,5 тыс. человек военного контингента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30"..

"Относительно отведения войск…мы понимаем, что где-то приблизительно 3,5 тыс. людей военного контингента ушли назад, но это те, которые были на временно оккупированной территории Крыма, больше отведения большого мы не увидели, и не видим", - сказал Зеленский .

Он отметил, что количество техники было увеличено.

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Напомним, 22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что после учений войска возвращаются из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей Украины