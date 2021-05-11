РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14061 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
771 7
армия РФ (15366) Зеленский (16541) Крым (26017)

РФ отвела с территории оккупированного Крыма около 3,5 тыс. военных, на других участках отведения мы не видим, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ отвела с территории оккупированного Крыма около 3,5 тыс. военных, на других участках отведения мы не видим, - Зеленский

Россия отвела с территории временно оккупированного Крыма приблизительно 3,5 тыс. человек военного контингента.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал журналистам после выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30"..

"Относительно отведения войск…мы понимаем, что где-то приблизительно 3,5 тыс. людей военного контингента ушли назад, но это те, которые были на временно оккупированной территории Крыма, больше отведения большого мы не увидели, и не видим", - сказал Зеленский .

Он отметил, что количество техники было увеличено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о ситуации на Донбассе: Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь

Напомним, 22 апреля в Крыму состоялся основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск РФ. В маневрах, по данным Минобороны РФ, задействовали более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля заявил, что после учений войска возвращаются из Крыма в места постоянной дислокации.

США и европейские страны выразили озабоченность по поводу усиления военной группировки в Крыму и перемещения российских войск рядом с границей Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
3500 рыл вывели. На остальных вода, похоже, еще есть. Фигня, подождем. Очень хочу увидеть, как бараны будут бурить дно Азовского моря и добывать рассолы различной концентрации.
показать весь комментарий
11.05.2021 11:20 Ответить
а если в очко ***** заглянуть? там можно тысяч 100 500 отведённых увидеть.
показать весь комментарий
11.05.2021 11:23 Ответить
"мьі" - то занадто(((
показать весь комментарий
11.05.2021 11:23 Ответить
Ти гадьониш у дірку ***** заглядай і надалі,тільки падло снайперські групи й аєророзвідку поверну,а там хоч у сраку ***** цьомай,клоун сраний.
показать весь комментарий
11.05.2021 11:29 Ответить
И?
показать весь комментарий
11.05.2021 11:29 Ответить
это потому что ты просто перестал стрелять
показать весь комментарий
11.05.2021 11:29 Ответить
Крым это название смерти пуйлостана
причина распада кацапии это тоже - Крым

кацапов за Крым ****** до смерти пока они его не отдадут добровольно

всё что они говорят и делают сейчас - это попытки узаконить захват Крыма у мирового нотариуса - США
показать весь комментарий
11.05.2021 11:36 Ответить
 
 