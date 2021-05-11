Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль
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После запуска рынка стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз. Такие изменения могут происходить в течение первых 5-10 лет.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что подготовка к запуску рынка земли "идет по плану".
"Чрезвычайно сложно принят законопроект 2194, ожидаем принятия законопроекта 2195, который раскроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз", - сказал Шмыгаль.
Премьер добавил, что "это очень хорошо", потому что это капитализирует наше государство и землю украинцев, которой они владеют.
"Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - отметил глава правительства.
Он добавил, что в Украине с 1 июля "обязаны открыть рынок и учиться жить в нем".
"Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей", - сказал Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
"Простите не нас, а вас" (с)
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Хвамілії люда у студію!
У простых людей нет возможности брать кредиты и быть учвстниками этого процесса.
Просто обман.
Смотря кого он считает нашими людьми.
А містяни навіть якщо побудують дачу, то там не пропишуться і голосувати не будуть.
Нам-містянам в нашому дачному селі навіть дороги не роблять, бо ми тут не голосуємо))
И сделает беднее украинцев.
Краткое содержание заявления Шмыгаля.
Блаженны страждущие, ибо их есть Царство Небесное...(с)
Нет шМыгаль-нет...брешеш песе-брешеш...- обогатит он только именованных барыго- олигархат, и продажное чиновничество которое служит и обслуживает его...- так как продажа нескольких гектаров даже по пару тысяч зЭлени....это все вы вернете ценами (енергоносителями) и дороговизной "жизни".....- так что , скупите вы за даром на шару Земельку - а большая часть уже и так за бесценок скуплена.....- и будет как по- Шевченко: " Ними на Панщыну идут ...и Диточок своих ведут...".- так как часть станет бедным люмпенством...и подастся в городские агломераты- часть выедет на зароботки ...., а другая будет дешевой рабочей силой на местах.... вот такая вот картина маслом по- шмыгалевски....
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" .
_Да то что ваших людей обогатит, так ясен пень, для того бандиты всё продумали и прописали в т. н. законах. Народ многострадальный, терпеливый и молчаливый, как обычно в дураках останется и с голой сракой! Ну штош, терпит бандитов - значит заслужил, сам себе злобный буратина.
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Краснопузики, толкующие про недоступность земли "для простых людей"! "Простые люди" вправе рассчитывать только на премию Дарвина, и это правильно.
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Голосуйте ногами и богатейте. Только тогда наши элиты зашевелятся.