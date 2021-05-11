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Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль

После запуска рынка стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз. Такие изменения могут происходить в течение первых 5-10 лет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что подготовка к запуску рынка земли "идет по плану".

"Чрезвычайно сложно принят законопроект 2194, ожидаем принятия законопроекта 2195, который раскроет возможность электронных торгов землей. Мы смотрим на аналогию по внедрению рынка земли среди наших стран-соседей. В течение 5-10 лет стоимость земли может возрастать от 2 до 5 раз", - сказал Шмыгаль.

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Премьер добавил, что "это очень хорошо", потому что это капитализирует наше государство и землю украинцев, которой они владеют.

"Украинцы получат право, а не обязанность продавать свою землю. А право дает возможность принимать решения. Подорожала земля – продай ее дорого по рыночной цене без коррупционного налога, который накладывали чиновники, когда не было рынка земли", - отметил глава правительства.

Он добавил, что в Украине с 1 июля "обязаны открыть рынок и учиться жить в нем".

"Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей", - сказал Шмыгаль.
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Топ комментарии
+17
Ага - список ваших людей все уже знают. Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7035
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11.05.2021 11:25
+7
Врёт. Обогатит корпорации, олигархов и земельных баронов.
У простых людей нет возможности брать кредиты и быть учвстниками этого процесса.
Просто обман.
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11.05.2021 11:32
+7
Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль
Вартість землі може зрости у 2-5 разів. Це точно збагатить наших людей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7754
И сделает беднее украинцев.
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11.05.2021 11:50
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Ага - список ваших людей все уже знают. Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7035
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11.05.2021 11:25 Ответить
Перший в списку Бєня.
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11.05.2021 11:26 Ответить
Навряд Петро Олексійович планує йому поступитися.
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11.05.2021 11:30 Ответить
"Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей"
"Простите не нас, а вас" (с)
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11.05.2021 11:26 Ответить
Ну ваших то збагатить, а наших?
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11.05.2021 11:27 Ответить
этих шмыгалей надо от пуза накормить дорогой землей
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11.05.2021 11:27 Ответить
Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль

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Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2028 Хвамілії люда у студію!
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11.05.2021 11:30 Ответить
А райони поділили по ідіотському для того, щоб заплутати все і земельку собі хапнути? На ній збагатяться лише наперсточники при владі.
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11.05.2021 11:31 Ответить
Врёт. Обогатит корпорации, олигархов и земельных баронов.
У простых людей нет возможности брать кредиты и быть учвстниками этого процесса.
Просто обман.
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11.05.2021 11:32 Ответить
Ну то шо ваших людей обагатит, ніхто і не сумнівається.
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11.05.2021 11:39 Ответить
"Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль"

Смотря кого он считает нашими людьми.
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11.05.2021 11:41 Ответить
От тільки я не розумію, чому у власність (так звані паї, причому гектарами), отримали землю тільки селяни. А жителі міст, не можуть отримати навіть 10 соток, які їм обіцяні конституцією.
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11.05.2021 11:46 Ответить
Мабуть по тій же причині,по якій селяни не змогли отримати квартири в місті і їх приватизувати.
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11.05.2021 11:51 Ответить
Ей этого не понять
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11.05.2021 12:25 Ответить
Живу в невеликому місті і нічого на "халяву" не отримувала. Цей вислів, що не зрозуміти (не понять), точно не до мене. Не косіть усіх за під одну "гребенку", зрозуміло?!😈
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11.05.2021 12:46 Ответить
щоб отримувати ті квартири - люди відпрацьовували десятки років на підприемствах на мізерних зарплатах...
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11.05.2021 12:59 Ответить
бо селяни голосували за тих, хто цю землю їм роздавав))
А містяни навіть якщо побудують дачу, то там не пропишуться і голосувати не будуть.
Нам-містянам в нашому дачному селі навіть дороги не роблять, бо ми тут не голосуємо))
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11.05.2021 14:51 Ответить
Огласите весь список людей
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11.05.2021 11:46 Ответить
Форбс напечатает. Там читай.
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11.05.2021 13:49 Ответить
Товарищ милиционер, срочно выясните, как этот рабочий попал к людям (с)
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11.05.2021 11:47 Ответить
нет продаже земли! Это не товар.
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11.05.2021 11:49 Ответить
Это точно обогатит ,,наших людей" і наших пацанов, але не селян України - Шмыгаль.
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11.05.2021 11:49 Ответить
Это точно обогатит наших людей, - Шмыгаль
Вартість землі може зрости у 2-5 разів. Це точно збагатить наших людей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7754
И сделает беднее украинцев.
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11.05.2021 11:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=nUoc-8YH74M

Краткое содержание заявления Шмыгаля.
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11.05.2021 11:55 Ответить
Ну как, ну как же можно держать такого идиота на такой должности???
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11.05.2021 11:55 Ответить
Это ты наивный идиот - ибо веришь что они идиоты. А он - бандит!
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11.05.2021 13:50 Ответить
Хозяин Шмыгала Ахметов уже приготовил миллиарды, наваренные на коммуналке.
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11.05.2021 11:57 Ответить
Разрешать распродажу земли, а это именно распродажа, в таком виде, как нам предлагают никак нельзя. Это будет последний гвоздь в крышку гроба. Но они знают, как притупить бдительность, обещают, что разбогатеют всё. И поневоле в душу закрадывается надежда, что может и мне обломится. Нет не обломится. Было уже такое с промышленностью. И с землей будет то же самое, если не хуже. Если вас так интересует благополучие граждан - дайте возможность работать на земле, а не продать её один раз по дешёвке.
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11.05.2021 11:58 Ответить
_Их категорически НЕ интересует благополучие граждан, разумеется. Их интересует исключительно этих граждан ограбить.
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11.05.2021 13:51 Ответить
_Жаль что до граждан это за десятки лет так нихера и не дошло. И они ходят с азартом "голосуют" - то за одних бандитов, то за других. И всё надеются что вот эти-то уж, новые-то, они будут на народ, на страну работать. Сейчас... держите карман шире, мои лопоухие дубы.
Блаженны страждущие, ибо их есть Царство Небесное...(с)
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11.05.2021 13:54 Ответить
обогатится тот кто уже прихватил земли по блату почти нахаляву. а как обогачусь я у которого нет земли?
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11.05.2021 12:11 Ответить
е - на папері по- Конституції
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11.05.2021 12:57 Ответить
ваших таки да Вартість землі може зрости у 2-5 разів. Це точно збагатить наших людей, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1872 а остальным шо делать
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11.05.2021 12:22 Ответить
"хрен" сушить....
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11.05.2021 12:56 Ответить
"Это точно обогатит наше государство, экономику и наших людей", - сказал Шмыгаль.....

Нет шМыгаль-нет...брешеш песе-брешеш...- обогатит он только именованных барыго- олигархат, и продажное чиновничество которое служит и обслуживает его...- так как продажа нескольких гектаров даже по пару тысяч зЭлени....это все вы вернете ценами (енергоносителями) и дороговизной "жизни".....- так что , скупите вы за даром на шару Земельку - а большая часть уже и так за бесценок скуплена.....- и будет как по- Шевченко: " Ними на Панщыну идут ...и Диточок своих ведут...".- так как часть станет бедным люмпенством...и подастся в городские агломераты- часть выедет на зароботки ...., а другая будет дешевой рабочей силой на местах.... вот такая вот картина маслом по- шмыгалевски....
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11.05.2021 12:55 Ответить
Ага, тобто за п'ять-десять років нас взагалі планують зігнать з землі. Ну да, якраз хвиля небажаючих учить ієрогліфи підтянеться. До зустрічі в трудових таборах, панове!
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11.05.2021 13:03 Ответить
Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу землі тисячами га на юр особу. і як завжди руками українців,і звісно" для їхнього ж счастя".і все ,що було раніше-дитячі забавки,бо це мудре рішення- не просто мудре. Прошу підтримати. Ваша думка
https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. та воно так і є, а дозвіл на придбання до 100 га потрібен для чергової "заботи о простом народе" .
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11.05.2021 13:04 Ответить
Подорожала земля - продай ее дорого /желающие продать "бабушкину" землю здесь объявлялись.Но почему то ни один из читателей не заявил о желании купить землю и увеличить производство сельхозпродукции.
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11.05.2021 13:06 Ответить
Розпочинається масштабний дерибан/розпродаж України! Скоро вони й нас продадуть, а ми й не помітимо!
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11.05.2021 13:10 Ответить
_Уже продали, вообще-то. Путлеру и местным олигархам = бандитам. И вы действительно так и не заметили...
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11.05.2021 13:56 Ответить
Справа не в деребані. Все набагато гірше. Країна, в якої власниками цілих районів та областей стануть жиди чи кацапи, приречена
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11.05.2021 14:11 Ответить
Хто ці "наші люди" у Шмигаля? Оголосіть список.
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11.05.2021 13:30 Ответить
Речь вообще идет лишь о тех у кого есть эта земля. Если ты родился и у тебя ничегошеньки, то эти реформы не про тебя. "Семья простого рабочего, все поколения будет будет просто рабочим" там неоткуда браться уникальным генам, так что в миллионеров по превращаться никому не светит. Не без образования, это 100%
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11.05.2021 13:47 Ответить
"Стоимость земли может возрасти в 2-5 раза. Это точно обогатит наших людей"
_Да то что ваших людей обогатит, так ясен пень, для того бандиты всё продумали и прописали в т. н. законах. Народ многострадальный, терпеливый и молчаливый, как обычно в дураках останется и с голой сракой! Ну штош, терпит бандитов - значит заслужил, сам себе злобный буратина.
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11.05.2021 13:58 Ответить
Можно продать костный мозг, почку, глаз, тоже обогатиться
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11.05.2021 14:01 Ответить
Работаю в Польше не первый год с целью купить поливную землю в хорошем месте. В подорожание в 5 раз не верю. Поливная земля может подорожать в 2 раза максимум. Неполивная никому не будет нужна нах даже по старой цене.
.
Краснопузики, толкующие про недоступность земли "для простых людей"! "Простые люди" вправе рассчитывать только на премию Дарвина, и это правильно.
.
Голосуйте ногами и богатейте. Только тогда наши элиты зашевелятся.
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11.05.2021 15:03 Ответить
Это обязательно скажется на росте цен на продукты питания тоже в разы. Земля - средство производства, рост цен на нее неизбежно скажется на росте цен на конечную продукцию.
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11.05.2021 20:54 Ответить
Дешёвый трёп. Сначала нужно обеспечить право каждого украинца на бесплатное получение 2ГА. А клоуны просто издеваются
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12.05.2021 13:50 Ответить
 
 