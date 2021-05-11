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Зеленский о полномасштабной эскалации со стороны РФ: К такому никто не готов. Если это произойдет - может быть мировая война

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Зеленский о полномасштабной эскалации со стороны РФ: К такому никто не готов. Если это произойдет - может быть мировая война

Ни украинская, ни российская стороны не готовы к полномасштабной войне. Если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время форума "Украина 30", посвященного вопросам безопасности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я думаю, что никто не готов совсем (к полномасштабной войне. - Ред.). Я считаю, что Россия не может на это пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война", - заявил президент.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
Ну до чего глупое создание.
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11.05.2021 11:42
+5
Нас уклонистов этим не запугать.
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11.05.2021 11:38
+5
Вофа стратєх!
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11.05.2021 11:45
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Правила форума Совет форумчан
потерпевший вiслюк точно не готов, потому, что он терпила.
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11.05.2021 11:33 Ответить
вот вы не правы - этот приЗЕдент получил больше прозвищ чем кокой-либо президент во Вселенной...!
это стоит помнить...!
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11.05.2021 12:01 Ответить
Ми не готові тому що ми не готуємось до повномасштабної війни! Влада має готуватись і має мати план дій для підготовки до війни! Цього плану немає, отже влада витрачає наш час на пусті балачки, це непрофесійність уряду, Президента та парламенту! Зараз влада має почати нарешті працювати в цьому напрямку і це має бути головний напрямок роботи влади!
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11.05.2021 13:55 Ответить
я тебя тролля приглашал в обсуждение...?
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11.05.2021 17:15 Ответить
за то к членограйству всегда готов !
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11.05.2021 11:36 Ответить
И видосикоснимательству.
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15.05.2021 00:39 Ответить
Судьба мира в руках.. писяграя
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11.05.2021 11:36 Ответить
Стратег! Геополитик с большой буквы Гэ! Ну шо не слово, то жемчужина. Найвэлычниший, одно слово... Зеленский о полномасштабной эскалации со стороны РФ: К такому никто не готов. Если это произойдет - может быть мировая война - Цензор.НЕТ 9719
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11.05.2021 11:38 Ответить
Нас уклонистов этим не запугать.
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11.05.2021 11:38 Ответить
так уклонист мировую войну розпалюе, ну как ленин. мы назло усем буржуям мировой пожар раздуем
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11.05.2021 11:53 Ответить
Никоим образом . Для начала мировой войны нужна мгновенная ответная реакция . А пока гейропа расдуплится с озабоченностями , ахами , охами и вылуплением глазок , боевые действия , скорее всего , закончатся .
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11.05.2021 11:39 Ответить
_Закончится атакой на страны Балтии и Польшу (на Польшу = ЕС и НАТО - напали ещё в 2010!) Со всеми вытекающими.
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11.05.2021 13:32 Ответить
Ну до чего глупое создание.
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11.05.2021 11:42 Ответить
Вофа стратєх!
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11.05.2021 11:45 Ответить
ЗеЛох - это хреновая подделка *****...!
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11.05.2021 11:45 Ответить
як це ви не готові до війни з пуйлом ?
пуйло завжди готовий вас вжарити..
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11.05.2021 11:48 Ответить
надо было уточнить как именно они "считает" - на калькуляторе или в столбик? Зеленский о полномасштабной эскалации со стороны РФ: К такому никто не готов. Если это произойдет - может быть мировая война - Цензор.НЕТ 5794
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11.05.2021 11:51 Ответить
Народу нужно сплотиться ,чтобы для начала одолеть 5 ю колонну в Украине.А пока патриоты дружно только лесбиянок насилуют.А 5я колонна - Украину!
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11.05.2021 11:52 Ответить
Российские генералы со своими дачами, квартирами, квартирами любовниц и прочим барахлом к мировой войне точно не готовы. Они не для того шли в армию, чтобы сидеть в укрытии в противогазе и жевать сухпай.
Дешевле замочить одного мыршавого карлика, чьи претензии на мировое господство уже ************ всем.
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11.05.2021 11:53 Ответить
_Думаешь простые немцы и аристократы очень хотели сдохнуть за бесноватого шизика - фюрера? А Вторая Всемирная всё же произошла! Зеленський про повномасштабну ескалацію з боку РФ: До такого ніхто не готовий. Якщо це станеться - може бути світова війна - Цензор.НЕТ 122
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11.05.2021 13:33 Ответить
шмаркля, не бреше, хоча він і уклоніст-рецидивіст.

війна-це страшно, особливо, коли у країни такий гівнокомандуючий...
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11.05.2021 12:14 Ответить
Умелые руки ермака...Зеленський про повномасштабну ескалацію з боку РФ: До такого ніхто не готовий. Якщо це станеться - може бути світова війна - Цензор.НЕТ 9612
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11.05.2021 13:17 Ответить
Можно усыплять................ терапия не поможет. Всё чаще вспоминается соседка, которая говорила, что если в еврейской семье рождается неумный ребенок, то это клинический идиот. А в этой матушка-природа даже перестаралась.................
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11.05.2021 13:23 Ответить
Посмотри на молниеносную реакцию Израиля на обстрел, для этого нужно закупать свои ракеты Нептун Ольха и так далее.И профинансировать другие разработки на одном КБ Луч есть очень много интересного,к тому же беспилотников.И ни у кого не будет желаня напасть.Слабость провоцирует насилие.Пойми уже наконец вислюк.
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11.05.2021 13:29 Ответить
Сейчас... агент путлера тебя послушает и примется укреплять армию Украины.
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11.05.2021 13:35 Ответить
помітною та очевидною є одна закономірність, а саме:
одразу після того як воно самостійно розкриває рота на якійсь з прес-конференцій чи під час офіційних зустрічей (в результаті чого висвітлюються його дурість, обмеженість, неосвіченість), записується інтерв'ю - зрежисоване, підготовлене, з вивіреними питаннями-відповідями, задля того аби вдати нібито воно розумне.
так сталося й цього разу - після того, як воно безперервно тупило на зустрічі з Блінкеном та наступній прес-конференції - його електорату згодовують інтерв'ю.
але тупень є тупень.
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11.05.2021 13:43 Ответить
3,1415926
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11.05.2021 15:12 Ответить
 
 