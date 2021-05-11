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В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.

Об этом он рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии", - сказал глава государства.

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Президент заверил, что в вуз будет мощный отбор преподавателей, не только украинцев.

"Все будут получать высокую зарплату. После университета выпускники должны будут работать на государство", - добавил Зеленский.
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Топ комментарии
+24
Ректором буде Ківа?
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11.05.2021 11:34
+7
В свете накрытия ЗЕленых ботоферм в Фейсбуке очень актуально.
В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5568
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11.05.2021 11:36
+4
только как обезопаситься от 75% баранов и овец ?
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11.05.2021 11:34
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Ректором буде Ківа?
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11.05.2021 11:34 Ответить
В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5596
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11.05.2021 12:47 Ответить
...который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.

а "государство это Я" ! В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4439
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11.05.2021 15:00 Ответить
только как обезопаситься от 75% баранов и овец ?
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11.05.2021 11:34 Ответить
...уже не парадоксально, но ни одна руководящая падла Украина не предложила открыть филиалы Оксфорда, Беркли...
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11.05.2021 11:35 Ответить
А вы у Оксфорда с Беркли спросили - оно им надо?
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11.05.2021 11:40 Ответить
Зате буде університет по інформаційній безпеці. Поясню- там навчатимуть ботів Подоляка з ;ЗЕ!диджитал;.
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11.05.2021 11:58 Ответить
В свете накрытия ЗЕленых ботоферм в Фейсбуке очень актуально.
В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5568
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11.05.2021 11:36 Ответить
Де ,в сосновому бору !!!)))
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11.05.2021 11:41 Ответить
Думаете что корабельная сосна?
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11.05.2021 18:08 Ответить
Підстаркувата,але придатна до експлуатаціі !!)))
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11.05.2021 18:15 Ответить
В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2635
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11.05.2021 21:36 Ответить
Уточните на какое государство будут работать после окончания университета?
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11.05.2021 11:36 Ответить
В какое государство свалят, на такое и будут работать
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11.05.2021 11:39 Ответить
"После университета выпускники должны будут работать на государство"
За пять тыщ гривен в месяц и с придурком начальником, который только и умеет, что крышевать бизнеса и давить конкурентов по заказу.

В стране и так есть уже готовые специалисты, но хер кто к вам пойдёт. А сделаете там конкурентные зряплаты, так туда тут же насадят родычей и знакомых.
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11.05.2021 11:37 Ответить
Быть Баканову доктором наук и академиком.
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11.05.2021 11:38 Ответить
СЛУХАВ ВИСТУП(ТАК КРАЄМ ВУХА, НЕ ВСТИГ ВТІКТИ) НАЙВЕЛИЧНІШОГО З ПРИВОДУ 9ГО ТРАВНЯ...ХОТІЛОСЯ РИГАТИ І РОЗБИТИ ТЕЛЕВІЗОР...ВЧЕРГОВЕ САМ СЕБЕ ПИТАЮ- ЯК ЦЕ ЧЕПУШИЛО , ГОРЕ АКТОРА ЯКИЙ НАВІТЬ ТЕКСТ ЧИТАТИ ГРАМОТНО НЕ ВМІЄ МОЖНА БУЛО ВИБРАТИ НА ЦЮ ПОСАДУ????
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11.05.2021 11:45 Ответить
Так Голобородько ж вчитель, історії, здається.
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11.05.2021 11:59 Ответить
Безопасность чего? Если безопасный секс, то Киву ректором назначайте.
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11.05.2021 12:10 Ответить
конкурс обьявить...кива, шуфрич, рыбанович, курвалевская, черноротая бондаренко, нарцисс спивАк, алкаш пропиховшек, пивныкы, пионеры вчерашник харьковские красноперые, допа, петуШарий...там в той петушарне красноперой, полно ученых уровня кивы....)) В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9796 В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9796 В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9796
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11.05.2021 13:05 Ответить
Уявляю, що то буде за "університет", коли ці гниди вже системно зривають секретні операції та розсекречують агентів, що мали можливість вільно пересуватись по окупованій території, затримуючи їх за "незаконне володіння зброєю"...
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11.05.2021 12:24 Ответить
З безпеці чого, фахівці???
З безпеці заглядання до рота начальника???
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11.05.2021 13:13 Ответить
Армия взяточников расстет как грибы после дождя
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11.05.2021 18:23 Ответить
правильно.
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11.05.2021 23:05 Ответить
 
 