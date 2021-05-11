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В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.
Об этом он рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии", - сказал глава государства.
Президент заверил, что в вуз будет мощный отбор преподавателей, не только украинцев.
"Все будут получать высокую зарплату. После университета выпускники должны будут работать на государство", - добавил Зеленский.
Топ комментарии
+24 Алла Новосад 5b57f84f
показать весь комментарий11.05.2021 11:34
+7 Герхард
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+4 bios22
показать весь комментарий11.05.2021 11:34
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а "государство это Я" !
За пять тыщ гривен в месяц и с придурком начальником, который только и умеет, что крышевать бизнеса и давить конкурентов по заказу.
В стране и так есть уже готовые специалисты, но хер кто к вам пойдёт. А сделаете там конкурентные зряплаты, так туда тут же насадят родычей и знакомых.
З безпеці заглядання до рота начальника???