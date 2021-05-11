В Украине появится новый университет: будет готовить специалистов по безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.

Об этом он рассказал журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы будем открывать новый мощный университет, в котором будут профессии, связанные с безопасностью. Этот университет презентуем. Будем отбирать лучших детей, давать высокие стипендии", - сказал глава государства.

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Президент заверил, что в вуз будет мощный отбор преподавателей, не только украинцев.

"Все будут получать высокую зарплату. После университета выпускники должны будут работать на государство", - добавил Зеленский.