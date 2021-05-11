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Начаты переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 году, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Начаты переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 году, - Степанов

Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 и 2023 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Я как министр уже начал переговоры относительно обеспечения вакцинами в 2022 году, в 2023 году, чтобы мы имели контакты", - сказал Степанов.

Министр отметил, что Минздрав ведет эту работу так, чтобы "это были контракты не с одним производителем, чтобы мы не были сильно зависимы от тот или иной страны, на территории которой находится производство вакцин".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Угу. В 21 уже всех обеспечили. Теперь к куртке надо штаны прикупить
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11.05.2021 11:49 Ответить
Шо в 2021 мы уже пролетели??? Так только май на улице.
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11.05.2021 12:07 Ответить
Европа заключила договор только с одной вакциной с Пфайзер, а наш Степанов опять позаключает с китаем или мало эффективными вакцинами.
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11.05.2021 18:54 Ответить
 
 