Начаты переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 году, - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 и 2023 году.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Я как министр уже начал переговоры относительно обеспечения вакцинами в 2022 году, в 2023 году, чтобы мы имели контакты", - сказал Степанов.
Министр отметил, что Минздрав ведет эту работу так, чтобы "это были контракты не с одним производителем, чтобы мы не были сильно зависимы от тот или иной страны, на территории которой находится производство вакцин".
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