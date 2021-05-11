Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко
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Рыночная цена электроэнергии для населения в два раза выше, чем ныне действующая в размере 1,68 грн за кВт-ч благодаря правительственным ограничениям на рынке электроэнергии.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил заместитель министра энергетики Юрий Бойко.
По его словам, конечная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе - бытовых) состоит из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке, тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения, тарифа на поставку и налогов.
Бойко отметил, что на сегодняшний день в условиях рынка тариф для населения должен быть в два раза выше ныне действующего и отличаться в зависимости от региона Украины.
"Для бытовых потребителей эта цена должна была быть уже с 1.07.2019 года значительно выше относительно текущей (1,68 грн за кВт-ч) и дифференцированной в зависимости от области. Так, на сегодня цена должна составлять от 2,60-2,96 грн за кВт-ч по городу Киеву и Днепропетровской области до 3,70-4 грн за кВт-ч в Ивано-Франковской и Луганской областях соответственно (тариф на распределение на сегодня самый высокий именно в Луганской области и в три раза выше, чем в Киеве)", - сообщил он.
Замминистра подчеркнул, что в то же время, благодаря действию правительственного постановления, которое обязывает государственные энергокомпании продавать электричество по регулированной цене, тарифы для населения остаются доступными.
Он отметил, что после отмены с января 2021 года действия льготного тарифа на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, средневзвешенная цена на электричество выросла на 32%, с 1,21 грн за кВт-ч до 1,60 грн за кВт-ч.
"Так, сейчас средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей составляет около 1,60 грн за кВт-ч (с учетом зонного учета), из которых только транспортная составляющая (средневзвешенная) составляет 1,51 грн за кВт-ч. Таким образом, на непосредственно электрическую энергию остается только 9 копеек", - пояснил чиновник.
По информации Бойко, цена на электроэнергию непосредственно влияет на размер платежки для около 16,7 млн бытовых потребителей (домохозяйств и приравненных к ним категорий), и охватывает все население Украины.
28 апреля Кабмин принял решение о еще одном продлении действия фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч.
Кроме того, согласно документу, государственным компаниям НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" поручено до 15 мая заключить с поставщиками универсальных услуг договоры о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.
Государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" раскритиковали нынешнюю редакцию постановления и заявили, что это приведет к дополнительным многомиллиардным затратам.
28 декабря 2020 года правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при условии потребления до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установило ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт- ч на весь потребленный объем.
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теперь зарплаты 7 - 12 тыс и электроэнергия по 1,68
так что можно смело к совковым ценам приписывать два нолика и смотреть какие были цены
на наши деньги:
водка 362 грн, ковбаса варенка 220 грн если купишь , батон 25 грн, мясо ??? больше не было чем было
Но все выше описанное относилось только к населенным пунктам 1 категории снабжения. Начиная со второй - встретить колбасу "печеночную", либо "чайную" за 1,62 руб. было за счастье. Колбасные туры из Ростова в Донецк каждую субботу приносили несколько тысяч голодных москалей, радовавшихся докторской колбасе и котлетам по донбасски в свободной продаже.
1 короб спичек - 1 коп, сейчас - 50 коп. в среднем; 1/50
проезд в автобусе - 5 коп., сейчас 6-7 грн.; 1/130
1 кВт для населения - 4 коп. сейчас 1,68 грн.; 1/42
0,5 л водки вонючки - 10 руб., сейчас 90 грн.; 1/9
1 кг колбасы варенки высшего сорта 2,2 руб.; сейчас 200-300 грн.; 1/113
1 кг сахара - 72 коп; 22 грн. - 1/31
Уровень розничных цен на молочные продукты и масло животное, в особенности на сыр, в СССР относительно высок как по сравнению с ценами в России в 1913 году (по маслу животному - в 3 раза, по сыру - в 5-6 раз, по молоку - 2,8 раза), так и по сравнению с ценами в развитых капиталистических странах (по маслу животному по сравнению с ценами в США - 2,2 раза, в Англии - 3,3 раза, во Франции - 2,1 раза, в ФРГ - 2,4 раза; по сыру в сравнении с ценами в США - в 2 раза, в Англии - 3 раза, во Франции - 2,1 раза, в ФРГ - 2,5 раза и т. д.)...
Гораздо дороже, чем на Западе, продавались в СССР и промышленные товары. Обувь стоила от 2 до 3,5 раза дороже, ткани - от 2 до 5 раз, а женское белье - вчетверо дороже.
Средняя зарплата в 1990-м - 303 руб., за март 2021 - 13612 грн.; 1/45
Цена одного рабочего часа должна быть не ниже, чем в Европе.
Хватит спонсировать Ахметовых и Коломойских.
И завтра тоже, и после завтра, потому что когда всех сделали в три раза беднее,
это незабываемо. За Томос спасибо, но теме не менее.
Пока ЗП у преподавателей, медиков, гос служащих. не будет на уровне Европы,
никаких повышений!!!
-из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке,
-тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК "Укрэнерго",
-тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения,
-тарифа на поставку и налогов. Источник: https://censor.net/ru/n3264465
1-на ринку має діяти ринковий принцип - хто дешевше запропонує - той більше продасть !
А діють неринкові правила , які заміняють дешеву електрику державних атомних- та гідро- станцій - дорогою приватних компаній !
2- енергозбути - приватизовані ! І "ПОДЕШЕВЦІ" ... Тому по тим же ринковим законам - вони повинні приносити прибутки , і побільші, своїм власникам . Чому у переліку складових вартості - це не вказано ?