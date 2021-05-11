РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14076 посетителей онлайн
Новости Экономика Тарифы ЖКХ
18 203 142
Тарифы на электроэнергию (1905) электроэнергия (763) Минэнерго (217) Юрий Бойко Минэнерго (8)

Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко

Рыночная цена электроэнергии для населения в два раза выше, чем ныне действующая в размере 1,68 грн за кВт-ч благодаря правительственным ограничениям на рынке электроэнергии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил заместитель министра энергетики Юрий Бойко.

По его словам, конечная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе - бытовых) состоит из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке, тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК "Укрэнерго", тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения, тарифа на поставку и налогов.

Бойко отметил, что на сегодняшний день в условиях рынка тариф для населения должен быть в два раза выше ныне действующего и отличаться в зависимости от региона Украины.

"Для бытовых потребителей эта цена должна была быть уже с 1.07.2019 года значительно выше относительно текущей (1,68 грн за кВт-ч) и дифференцированной в зависимости от области. Так, на сегодня цена должна составлять от 2,60-2,96 грн за кВт-ч по городу Киеву и Днепропетровской области до 3,70-4 грн за кВт-ч в Ивано-Франковской и Луганской областях соответственно (тариф на распределение на сегодня самый высокий именно в Луганской области и в три раза выше, чем в Киеве)", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенко обещает заняться на посту министра энергетики снижением тарифов

Замминистра подчеркнул, что в то же время, благодаря действию правительственного постановления, которое обязывает государственные энергокомпании продавать электричество по регулированной цене, тарифы для населения остаются доступными.

Он отметил, что после отмены с января 2021 года действия льготного тарифа на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, средневзвешенная цена на электричество выросла на 32%, с 1,21 грн за кВт-ч до 1,60 грн за кВт-ч.

"Так, сейчас средняя стоимость электрической энергии для бытовых потребителей составляет около 1,60 грн за кВт-ч (с учетом зонного учета), из которых только транспортная составляющая (средневзвешенная) составляет 1,51 грн за кВт-ч. Таким образом, на непосредственно электрическую энергию остается только 9 копеек", - пояснил чиновник.

По информации Бойко, цена на электроэнергию непосредственно влияет на размер платежки для около 16,7 млн бытовых потребителей (домохозяйств и приравненных к ним категорий), и охватывает все население Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин продлил до 30 июня фиксированную цену на электроэнергию для населения - 1,68 грн/кВт-ч

28 апреля Кабмин принял решение о еще одном продлении действия фиксированной цены на электроэнергию для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч.

Кроме того, согласно документу, государственным компаниям НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" поручено до 15 мая заключить с поставщиками универсальных услуг договоры о предоставлении услуг по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей.

Государственные компании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" раскритиковали нынешнюю редакцию постановления и заявили, что это приведет к дополнительным многомиллиардным затратам.

28 декабря 2020 года правительство отменило льготную цену на электроэнергию для населения - 90 копеек за 1 кВт-ч при условии потребления до 100 кВт-ч - с 1 января до конца марта 2021 года и установило ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт- ч на весь потребленный объем.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+48
Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 3233
показать весь комментарий
11.05.2021 11:43
+35
Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 6370
показать весь комментарий
11.05.2021 11:45
+33
Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 7383 Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 7383 Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 1389
Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 4929
показать весь комментарий
11.05.2021 11:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чому не в три,а ще краще в п'ять...... Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 6548
показать весь комментарий
11.05.2021 12:23 Ответить
А ты ВОРА ,давно должен НАРЫ ГРЕТЬ ! Тариф на электроэнергию для населения должен быть в два раза выше ныне действующего, - замминистра энергетики Бойко - Цензор.НЕТ 8232
показать весь комментарий
11.05.2021 12:28 Ответить
Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 1530
показать весь комментарий
11.05.2021 12:32 Ответить
Уничтожать упырей!Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 1993
показать весь комментарий
11.05.2021 12:50 Ответить
при совке электроэнергия была по 4 коп. и зарплатах 70 - 120 ре (70-тые годы) и все радовались
теперь зарплаты 7 - 12 тыс и электроэнергия по 1,68
так что можно смело к совковым ценам приписывать два нолика и смотреть какие были цены
на наши деньги:
водка 362 грн, ковбаса варенка 220 грн если купишь , батон 25 грн, мясо ??? больше не было чем было
показать весь комментарий
11.05.2021 13:12 Ответить
Если бы все радовались, то не угоняли бы самолёты, чтобы вырваться из советского "рая".
показать весь комментарий
11.05.2021 13:19 Ответить
Не 0.04 а 0.02 и пенсия была не 25 р.
показать весь комментарий
11.05.2021 14:28 Ответить
Колгоспна пенсія в 70-ті роки була 12,00 рублів. На момент розпаду СРСР - 28,00 рублів.
показать весь комментарий
11.05.2021 14:50 Ответить
ЧОТИРИ Копійки була вартість.
показать весь комментарий
11.05.2021 16:28 Ответить
Кстати колбаса вареная "как тогда", пр-ва Алан стоит далеко не 220 и даже не 300.
показать весь комментарий
11.05.2021 14:32 Ответить
Как тогда, это склизкая, вонючая в полиэтиленовой упаковке с неизвестным сроком хранения, субстанция двух, максимум трех сортов. Без термической обработки есть ее было не очень приятно. По этому, обжареная "варенка" считалась лакомством. А уж как воняли сардельки, которыми кормили пионЭров в столовках. До сих пор не могу употреблять подобную продукцию.

Но все выше описанное относилось только к населенным пунктам 1 категории снабжения. Начиная со второй - встретить колбасу "печеночную", либо "чайную" за 1,62 руб. было за счастье. Колбасные туры из Ростова в Донецк каждую субботу приносили несколько тысяч голодных москалей, радовавшихся докторской колбасе и котлетам по донбасски в свободной продаже.
показать весь комментарий
11.05.2021 19:33 Ответить
Неправда. Совкові ціни 1 руб - 1 долл. нинішній
показать весь комментарий
11.05.2021 16:30 Ответить
Кто вам такое сказал? 1 руб. конца 80-х это примерно 2 - 2,2 дол. нынешних.
1 короб спичек - 1 коп, сейчас - 50 коп. в среднем; 1/50

проезд в автобусе - 5 коп., сейчас 6-7 грн.; 1/130

1 кВт для населения - 4 коп. сейчас 1,68 грн.; 1/42
0,5 л водки вонючки - 10 руб., сейчас 90 грн.; 1/9
1 кг колбасы варенки высшего сорта 2,2 руб.; сейчас 200-300 грн.; 1/113
1 кг сахара - 72 коп; 22 грн. - 1/31
Уровень розничных цен на молочные продукты и масло животное, в особенности на сыр, в СССР относительно высок как по сравнению с ценами в России в 1913 году (по маслу животному - в 3 раза, по сыру - в 5-6 раз, по молоку - 2,8 раза), так и по сравнению с ценами в развитых капиталистических странах (по маслу животному по сравнению с ценами в США - 2,2 раза, в Англии - 3,3 раза, во Франции - 2,1 раза, в ФРГ - 2,4 раза; по сыру в сравнении с ценами в США - в 2 раза, в Англии - 3 раза, во Франции - 2,1 раза, в ФРГ - 2,5 раза и т. д.)...
Гораздо дороже, чем на Западе, продавались в СССР и промышленные товары. Обувь стоила от 2 до 3,5 раза дороже, ткани - от 2 до 5 раз, а женское белье - вчетверо дороже.

Средняя зарплата в 1990-м - 303 руб., за март 2021 - 13612 грн.; 1/45
показать весь комментарий
11.05.2021 19:50 Ответить
Рабочее время в Украине тоже имеет европейскую цену.
Цена одного рабочего часа должна быть не ниже, чем в Европе.
Хватит спонсировать Ахметовых и Коломойских.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:17 Ответить
они ж тогда сразу сдуются, и всем станет видно что они никакие не бизнесмены, а просто бандиты, эксплуатирующие дешевый ресурс и за счет этого получающие свою долю на внешних рынках
показать весь комментарий
11.05.2021 13:21 Ответить
Да не спонсируй,спонсируй поляков.А Ахметке кисло в чубчик станет
показать весь комментарий
11.05.2021 14:21 Ответить
подозреваю что цена на электроэнергию и похоронит Зебила и его клоунский табор. Хотя, с другой стороны народ сидит на жопе ровно не дергаясь, как это было при Порошенко. Видать пока в голове телевизор прошивку не обновит - 73% готовы терпеть, как в Рашке
показать весь комментарий
11.05.2021 13:19 Ответить
При Порошенко народ сидел на жопе ровно, но больше Порошенка никуда уже не выберут.
И завтра тоже, и после завтра, потому что когда всех сделали в три раза беднее,
это незабываемо. За Томос спасибо, но теме не менее.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:23 Ответить
это ж как тебя "сделали" в 3 раза беднее? Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 5461
показать весь комментарий
19.05.2021 13:06 Ответить
А ти в нас значить не 73% -ва тєрпіла. Ти настаясчій 8% -й інтернєтний воін, ватникобой - однім словом ))
показать весь комментарий
11.05.2021 13:47 Ответить
73% стали богаче. С радостью оплатят
показать весь комментарий
11.05.2021 13:21 Ответить
А почему не 4 раза или в в 12 раз???
показать весь комментарий
11.05.2021 13:23 Ответить
Потомушо сцошшно.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:33 Ответить
Потому что лягушку варят постепенно, начинают в холодной воде.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:44 Ответить
Тогда и зарплаты и пенсии тоже должны быть в 2 - 3 раза больше.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:54 Ответить
Уволить.

Пока ЗП у преподавателей, медиков, гос служащих. не будет на уровне Европы,
никаких повышений!!!
показать весь комментарий
11.05.2021 14:33 Ответить
По его словам, конечная цена на электрическую энергию для потребителей (в том числе - бытовых) состоит
-из непосредственно стоимости электроэнергии на рынке,
-тарифа на ее передачу высоковольтными сетями НЭК "Укрэнерго",
-тарифа на распределение низковольтными сетями операторов систем распределения,
-тарифа на поставку и налогов. Источник: https://censor.net/ru/n3264465

1-на ринку має діяти ринковий принцип - хто дешевше запропонує - той більше продасть !
А діють неринкові правила , які заміняють дешеву електрику державних атомних- та гідро- станцій - дорогою приватних компаній !
2- енергозбути - приватизовані ! І "ПОДЕШЕВЦІ" ... Тому по тим же ринковим законам - вони повинні приносити прибутки , і побільші, своїм власникам . Чому у переліку складових вартості - це не вказано ? Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 3813
показать весь комментарий
11.05.2021 14:39 Ответить
Не згоден, треба в десятеро підняти тариф і щоб цифра кругла була.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:12 Ответить
_Ладно. Если ты будешь разницу в цене по моим счетам оплачивать - за ваши деньги любой каприз.
показать весь комментарий
11.05.2021 15:15 Ответить
Жмите народ жмите если будет следующий майдан не успеете пятками сверкать.
показать весь комментарий
11.05.2021 16:32 Ответить
Совсем *** дался зелен ый утырок.апетиты ого
показать весь комментарий
11.05.2021 16:38 Ответить
А ви "керовніки "накиньте українцям на шию шнурок та й тягніть скільки сили є а то вони. рзжиріли при єпосі безбідності управи на них нема : комуналка дешева , продукти дешеві лікуванння дешева , НЕПОРЯДОК
показать весь комментарий
11.05.2021 16:41 Ответить
Проблем нет. НО......тогда зарплаты украинцев и , особенно пенсии, которые у большинства украинцев со стажем работы 40 лет и больше составляют 1,5 - 2 000 гривен, должны быть повышенны минимум в 6 раз, а то и в 10 раз, чтобы эти люди могли выжить. А, то все "умные" министры, замы и прочие , сидящие на милионных зарплатах с умным видом всегда заявляют о том, что тариф на энергию должен быть намного выше, чем есть (добренькие )...но ни один из этих "умных" , в том число сами члены правительства ни разу не открыли рот о том, какие мизерные зарплаты и пенсии получает бОльшинство украинцев. Сначала решите эту проблему. А то, зарплаты и пенсии как у рабов в рабовладельческом государстве, а за то, что эти рабы пользуются лампочкой милионеры , присвоившие себе источники энергии,пытаются с них содрать , как в высокоразвитом государстве с высокими доходами населения.
показать весь комментарий
11.05.2021 19:03 Ответить
Интересно,бойко когда ходит,за губу не спотыкается?
показать весь комментарий
11.05.2021 20:01 Ответить
Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 7930
показать весь комментарий
11.05.2021 20:33 Ответить
Тариф на електроенергію для населення має бути вдвічі вищим за нинішній, - заступник міністра енергетики Бойко - Цензор.НЕТ 3936
показать весь комментарий
11.05.2021 20:38 Ответить
вот каких ублюдков надо отстреливать.....
показать весь комментарий
11.05.2021 21:13 Ответить
напёрсточники.
показать весь комментарий
11.05.2021 23:04 Ответить
а куди вже вищим? тільки за минулий 2020-й рік за оцінкою Форбс Ахметов майже вдвічі збагатив свої статки.
показать весь комментарий
12.05.2021 01:28 Ответить
Персонально для бойко тариф-10.50.
показать весь комментарий
19.10.2021 16:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 