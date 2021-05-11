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Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не хотят войны, однако страна должна иметь сильную и боеспособную армию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент сообщил выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник в Киеве.

"Украина не хочет войны, но, как бы это парадоксально не звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она является залогом стабильности, гарантией спокойствия и гарантией того, что ни у кого не появится мысли забрать у нашего государства что-то легко и без единого выстрела", - заявил Зеленский.

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По его словам, в соответствии со стратегией национальной безопасности, "приоритетом Украины является усиление оборонных возможностей и возможностей безопасности, усиление международной поддержки и политического, экономического и правового давления на агрессора".

Он отметил, что "безусловным приоритетом на этом пути являются боеспособные Вооруженные силы Украины, подготовленный военный резерв, эффективная территориальная оборона в соединении с другими органами сил безопасности и обороны, которые способны защищать страну на земле, на море, в воздухе и, что сейчас особенно актуально, в киберпространстве".
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Топ комментарии
+8
Цитата двух последних лет
"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
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11.05.2021 11:50
+8
Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 931
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11.05.2021 11:54
+7
Ты что сделал для защиты Украины?
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11.05.2021 11:51
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Цитата двух последних лет
"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
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11.05.2021 11:50 Ответить
вот тепер буде повний капець ВСУ - візьме під свій контроль.... Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5201
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11.05.2021 14:55 Ответить
Ты что сделал для защиты Украины?
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11.05.2021 11:51 Ответить
Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9226
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11.05.2021 11:52 Ответить
Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 888
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11.05.2021 11:51 Ответить
Армія, мова, віра. Правда, бубочка? Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 120
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11.05.2021 11:52 Ответить
Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский - Цензор.НЕТ 931
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11.05.2021 11:54 Ответить
Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1356
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11.05.2021 14:05 Ответить
Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 55
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11.05.2021 14:56 Ответить
должна иметь боеспособную армию/ что ни заява слуги народа Коломойского то откровение.
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11.05.2021 11:56 Ответить
забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский/ без единого выстрела за смешные деньги буратина Коломойского отдаёт Украину еврейскому капиталу РФ и Израиля . Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех украинцев и для меня лично".
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11.05.2021 12:14 Ответить
клован, может послужишь в ВСУ? покажешь пример так сказать?
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11.05.2021 12:23 Ответить
твердо переконаний, що він там нахєр не потрібен.
бойової одиниці з цього уйобка не буде, а штабних "писарчуків" там й без нього вистачає.
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11.05.2021 13:18 Ответить
А сапером? Одноразовым, чтобы СПИДа не было! Україна не хоче війни, але повинна мати боєздатну армію, щоб ні в кого не було думки забрати в нас щось без єдиного пострілу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3801
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11.05.2021 13:38 Ответить
Весь Зеленский в одной фразе: " ...но, как бы это парадоксально не звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию ..."
Вот такой парадокс у нашего, прости господи, главнокомандующего: сильная и боеспособная армия.

"Л" - логика: клоуны пишут тексты клоуну.
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11.05.2021 12:39 Ответить
Україна має мати боєздатний укравтодор, який має освоювати не 65 млрд гривень за рік, а хоча б 165 млрд, так Зелюшка?
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11.05.2021 14:51 Ответить
Сказало ЗЕчмо, запретившее ВСУ открывать ответный огонь.
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11.05.2021 14:55 Ответить
 
 