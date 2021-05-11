Украина не хочет войны, но должна иметь боеспособную армию, чтобы ни у кого не было мысли забрать у нас что-то без единого выстрела, - Зеленский. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине не хотят войны, однако страна должна иметь сильную и боеспособную армию.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом президент сообщил выступая на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" во вторник в Киеве.
"Украина не хочет войны, но, как бы это парадоксально не звучало, она должна иметь сильную и боеспособную армию, поскольку именно она является залогом стабильности, гарантией спокойствия и гарантией того, что ни у кого не появится мысли забрать у нашего государства что-то легко и без единого выстрела", - заявил Зеленский.
По его словам, в соответствии со стратегией национальной безопасности, "приоритетом Украины является усиление оборонных возможностей и возможностей безопасности, усиление международной поддержки и политического, экономического и правового давления на агрессора".
Он отметил, что "безусловным приоритетом на этом пути являются боеспособные Вооруженные силы Украины, подготовленный военный резерв, эффективная территориальная оборона в соединении с другими органами сил безопасности и обороны, которые способны защищать страну на земле, на море, в воздухе и, что сейчас особенно актуально, в киберпространстве".
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"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
бойової одиниці з цього уйобка не буде, а штабних "писарчуків" там й без нього вистачає.
Вот такой парадокс у нашего, прости господи, главнокомандующего: сильная и боеспособная армия.
"Л" - логика: клоуны пишут тексты клоуну.