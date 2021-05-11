Стратегический курс Украины - членство в ЕС и НАТО. В июне можем получить мощный сигнал от стран Альянса, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Членство в ЕС и НАТО является стратегическим курсом Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.
"Стратегическим курсом государства является получение полноправного членства в Европейском Союзе... Также мы должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и получение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", - сказал президент, выступая на форуме форума "Украина 30. Безопасность страны", в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Чуть позже, во время общения с журналистами, Зеленский высказал надежду, что в июне Украина увидит "мощный сигнал" от стран Альянса.
Он также отметил важность визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.
"Первый официальный визит госсекретаря США был именно в Украину. Я думаю, что это не случайность. Мы много о чем говорили. И об увеличении военной помощи, не только деньгами, но и техникой. О мощном договоре относительно будущего флота Украины. И также говорили о вероятном будущем двухстороннем договоре между Украиной и США", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что этот документ будет "очень важным" и для украинской армии, и для национальной безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Довбень зелений...
Ми не програємо цю війну. Ми її виграємо. Наголоси ставте самі.
Я чудово пам'ятаю, як десять років тому на 9 травня все Запоріжжя було завішане прапорами з серпами та молотами - на всіх комунальних установах - а на парадах людина з російським триколором зустрічалася чи не частіше за людину з синьо-жовтим прапором. Я чудово пам'ятаю, як комуністи - пам'ятаєте, у нас були комуністи? - перекрикували хвилину пам'яті жертв Голодоморів. Я пам'ятаю, як перехожі у південних та східних містах реагували на українську мову. На червоно-чорний прапор.
Я все пам'ятаю.
Я пам'ятаю, скільки людей за соцопитуваннями хотіли, щоб Україна увійшла у НАТО десять років тому - їх було близько 15%. Зараз їх 65%. Я пам'ятаю, скільки людей були за дві державні мови, скільки - проти УПА. Я все пам'ятаю.
І де вони зараз?
Ми навіть сьогодні не робили у Києві традиційних контракцій проти «бєссмєртного полку». Тому що не було ніякого «полку». Були невеличкі загони опзж-шних фриків з Медведчуком та Ківою. Все, вони вже не хедлайнери. Вони маргінали. Женіть їх, насміхайтеся над ними.
Ми перемагаємо у цій війні. Потроху, невпевнено, але перемагаємо.
Так, ми тимчасово втратили частину територій. Але ми їх повернемо. Так, ми втратили мільйони людей, що залишились в окупації. Але вони повернуться - хто з радістю додому, хто з оскалом в тюрми. І так, ми втратили тисячі життів героїв. Але ми пам'ятаємо і помстимося. Обов'язково помстимося за них.
Ми перемагаємо. І ми переможемо.
Russia delenda est.
Юрій Гудименко
- Так я это, сигнал мощный жду ...
- Давно ждешь?
...
Вот жеж клоун.
"Евроинтеграция - одна из наших главных задач", - сказал он журналистам после переговоров с руководством ЕС.
Он добавил, что радикальных изменений во внешней политике Украины не произойдет, однако она станет "более прагматичной".
По его словам, обсуждались детали предполагаемого соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, предусматривающего, в том числе, свободную торговлю и безвизовый режим.
Ожидается, что переговоры о соглашении завершатся до конца 2010 года.(С)
Дальше больше. Пока Зиленский как Емеля на печи сидеть будет, вооружонные вилы альянса должны взять на себя укрепление обороно здатности Украины.
tZE inform
Единственный человек от которого зависит будет ли Украина в НАТО или нет - президент США Байден за весь саммит даже не произнес слова "Украина".
П'ятий Президент України привітав народ України з Днем Європи. Він, зокрема, заявив:
"Проєкт Об'єднаної Європи був і залишається найамбітнішим та найуспішнішим в історії інтеграційним проєктом. Його ідеали та цінності надихнули і нас, українців, до внутрішніх суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень.
Як п'ятий Президент мав честь від імені українського народу зробити кілька важливих кроків на шляху до європейського майбутнього. Підписано та розпочато реалізацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, включно із поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Ми вибороли безвізовий режим. Розпочали масштабні секторальні інтеграційні проєкти. Курс на членство в ЄС та НАТО закріплено в Конституції.
Якщо десь на політичній мапі Європи сьогодні і є найбільші єврооптимісти, то це точно в Україні. Саме тут і зараз відбувається запекла боротьба за майбутнє Об'єднаної Європи. Як у справі відсічі неоімперським агресивним амбіціям Кремля. Так і на фронті внутрішніх перетворень.
Цьогорічне відзначення Дня Європи має додаткове символічне значення: розпочинається загальноєвропейська дискусія про майбутнє Об'єднаної Європи. Активним учасником цього процесу має стати і Україна. А висновок лише один: Україна буде членом Європейського Союзу!"
Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
Верховная Рада 334 голосами внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.