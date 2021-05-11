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армия (8415) Зеленский (16541) США (23185) членство в НАТО (1215) членство в ЕС (776) Блинкен (749)

Стратегический курс Украины - членство в ЕС и НАТО. В июне можем получить мощный сигнал от стран Альянса, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Членство в ЕС и НАТО является стратегическим курсом Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Стратегическим курсом государства является получение полноправного членства в Европейском Союзе... Также мы должны обеспечить укрепление особого партнерства с НАТО и получение полноправного членства в Организации Североатлантического договора", - сказал президент, выступая на форуме форума "Украина 30. Безопасность страны", в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чуть позже, во время общения с журналистами, Зеленский высказал надежду, что в июне Украина увидит "мощный сигнал" от стран Альянса.

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Он также отметил важность визита в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Первый официальный визит госсекретаря США был именно в Украину. Я думаю, что это не случайность. Мы много о чем говорили. И об увеличении военной помощи, не только деньгами, но и техникой. О мощном договоре относительно будущего флота Украины. И также говорили о вероятном будущем двухстороннем договоре между Украиной и США", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что этот документ будет "очень важным" и для украинской армии, и для национальной безопасности Украины.
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Топ комментарии
+19
с тобой ,Украина , не чего не получит
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11.05.2021 11:52
+7
Сигнал называется пинок под жопу ЗЕ
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11.05.2021 11:54
+6
Сначала педнель под жопу зебаньку и его коМанде, а потом ПДЧ. Кто-же этого шута-идиота в НАТО воспринимает всерьез, он сразу все секреты репоедам передаст.
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11.05.2021 12:14
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Правила форума Совет форумчан
с тобой ,Украина , не чего не получит
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11.05.2021 11:52 Ответить
Точнее,- НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧИТ. Правильные мысли надо излагать правильно.
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11.05.2021 13:03 Ответить
ты это - диплом учителя покажи, да - дальше ,ну ты понял, да))
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11.05.2021 13:13 Ответить
Обижаться,право,не стоит.Чтобы не попадать в просак ,включи проверку орфографии. "Диплом учителя" показать не могу ,потому что такого не существует. Могу показать Диссертацию ,но она по техническим вопросам.
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11.05.2021 13:32 Ответить
я индеец, мне можно, а по ходу даже нужно - ферштейн?))) (на обиженных воду возят - все шо не обычное привлекает внимание, первое правило - троллинга))))))
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11.05.2021 13:40 Ответить
Кива? - ты ли это?)))))
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11.05.2021 13:41 Ответить
Индеец, у рукоблуда ксива фальшивая и получил он её за деньги в смутные времена. А мою еще легитимный ВАК утверждал.
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11.05.2021 13:51 Ответить
та ты шо))) вауууу)) ты это, для начала регистрироваться научись, а то как то не удобно, ксива шо вумный ,типа есть, а тесть на цензоре ,не прошел( 2ac59658) - не порядок( а может ты заливаешь ,шо ксива есть - давай фото ксивы )) так ладно - ну ты понял - не берись кого то учить ,лучше помоги материально - а то попадешь впросак, точно посредине, да еще и носом тыкнут))
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11.05.2021 14:03 Ответить
Сынок ,ты дурно воспитан. Тебе, не без симпатии,указали на ошибки ,а ты вместо спасибо ,начинаешь хамить...
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11.05.2021 14:10 Ответить
вау - дошло - хорошо - я постарался, не так обидно ,больше так думаю делать не будишь и - будет тебе счастье))))
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11.05.2021 14:16 Ответить
Сигнал называется пинок под жопу ЗЕ
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11.05.2021 11:54 Ответить
Сначала педнель под жопу зебаньку и его коМанде, а потом ПДЧ. Кто-же этого шута-идиота в НАТО воспринимает всерьез, он сразу все секреты репоедам передаст.
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11.05.2021 12:14 Ответить
Да, именно волшебный пендель может помочь зепрезу и зешобле. Хотя это не точно, учитывая особенности расположения их головного мозга, могут же и сотрясение получить...
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11.05.2021 12:17 Ответить
чергова імітація діяльності від Найвеличнішого
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11.05.2021 11:59 Ответить
"Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности"
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11.05.2021 16:16 Ответить
Он прекрасно знает, что никаких мощных сигналов мы не получим. Объясняю, для чего он говорит о том, что "можем получить мощный сигнал": после неполучения сигнала он заявит: "Ну вот видите. Я их так просил принять нас в НАТО, а они не хотят. Ну что ж, придется с Россией дружить". Как-то так будет.
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11.05.2021 12:00 Ответить
Ванга - хто тобі являється? Стратегический курс Украины - членство в ЕС и НАТО. В июне можем получить мощный сигнал от стран Альянса, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6577
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11.05.2021 12:02 Ответить
"можем получить мощный сигнал" Получишь по полной программе. Импичмент называется.
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11.05.2021 12:05 Ответить
а хто импичментіровать буде? Віртуальні бійці церкви "Свідки другого приходу"?
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11.05.2021 13:54 Ответить
Сигнал может быть и получим, да вот вот ни в ЕС, ни в НАТО нас не возьмут - раздувшиеся от взяток чиновники не пускают, ну и как считают на этой площадке, у нас неправильный презик, а был бы правильный, то аж бегом... (ирония)
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11.05.2021 12:06 Ответить
Про отримання безвізу не забули? (без іронії).
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11.05.2021 12:36 Ответить
Це заслуга виключно президента Порошенко і команди. Клоун замішаний в державній зраді і кіднепінгу, а це вже кримінал.
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11.05.2021 12:41 Ответить
Торговцям чорним деревом "Себастьян Пітрейро і кО" - алілуйя!
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11.05.2021 13:58 Ответить
Тобі вже стіки разів сигналили, що дупа має боліти...
Довбень зелений...
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11.05.2021 12:11 Ответить
может и не получим..
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11.05.2021 12:16 Ответить
тебя уже подлечили?
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11.05.2021 12:17 Ответить
Сегнал называется "суперграндиозная озабоченность"?
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11.05.2021 12:17 Ответить
Лично вы, Владимир Александрович можете получить в руки то, чем так любите играть на рояле. Стратегічний курс України - членство в ЄС і НАТО. У червні можемо отримати потужний сигнал від країн Альянсу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7630
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11.05.2021 12:19 Ответить
Стратегічний курс України - членство в ЄС і НАТО. У червні можемо отримати потужний сигнал від країн Альянсу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9928Предлагаю подавать жалобы в ближайшее скопление экзопланет, ловить сегналы оттудова от инопланетного разума, шансов будет на порядок больше!
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11.05.2021 12:21 Ответить
Ты уже все получил. Саммит НАТО по вопросу Украины будет проходить без Украины. Похоже, для США и НАТО Зеленский и Украина совсем не одно и то же... Стратегічний курс України - членство в ЄС і НАТО. У червні можемо отримати потужний сигнал від країн Альянсу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9241
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11.05.2021 12:22 Ответить
Беда в том, что все эти сигналы до вас не доходят!
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11.05.2021 12:27 Ответить
Треба кувати свою зброю, піднімати свою господарку, готувати свою Націю. А не чекати на "потужні сигнали",( співчуття, обурення, обіцянки, погладжування, поплескування, рекомендації...) збоку. Жалюгідна істота...
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11.05.2021 12:27 Ответить
Тоді питання, а хто тоді ті, що його обрали собі за лідера? Не хотять 3/4 дорослих України кувати, піднімати і готувати. Їм по приколу своє життя.
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11.05.2021 12:32 Ответить
Стратегічний курс України - членство в ЄС і НАТО. У червні можемо отримати потужний сигнал від країн Альянсу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2276 При сильній Армії, потужній економіці і згуртованій Нації такого не буде.
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11.05.2021 12:42 Ответить
Подоляцький лизунець?
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11.05.2021 12:43 Ответить
І добре, якби цим сигналом було - шмаркля, іди ти на... свій квартал і звільни місце #1 в Україні. Але навіть якби то сталось, нічого б не змінилось. Бидловиборець вибрав би чергову ківувікулу бойкодопкіна. Бо українські виборці геть дурні, на 3/4 щонайменше.
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11.05.2021 12:29 Ответить
Досить, бляха, скиглити.
Ми не програємо цю війну. Ми її виграємо. Наголоси ставте самі.

Я чудово пам'ятаю, як десять років тому на 9 травня все Запоріжжя було завішане прапорами з серпами та молотами - на всіх комунальних установах - а на парадах людина з російським триколором зустрічалася чи не частіше за людину з синьо-жовтим прапором. Я чудово пам'ятаю, як комуністи - пам'ятаєте, у нас були комуністи? - перекрикували хвилину пам'яті жертв Голодоморів. Я пам'ятаю, як перехожі у південних та східних містах реагували на українську мову. На червоно-чорний прапор.

Я все пам'ятаю.

Я пам'ятаю, скільки людей за соцопитуваннями хотіли, щоб Україна увійшла у НАТО десять років тому - їх було близько 15%. Зараз їх 65%. Я пам'ятаю, скільки людей були за дві державні мови, скільки - проти УПА. Я все пам'ятаю.

І де вони зараз?

Ми навіть сьогодні не робили у Києві традиційних контракцій проти «бєссмєртного полку». Тому що не було ніякого «полку». Були невеличкі загони опзж-шних фриків з Медведчуком та Ківою. Все, вони вже не хедлайнери. Вони маргінали. Женіть їх, насміхайтеся над ними.

Ми перемагаємо у цій війні. Потроху, невпевнено, але перемагаємо.

Так, ми тимчасово втратили частину територій. Але ми їх повернемо. Так, ми втратили мільйони людей, що залишились в окупації. Але вони повернуться - хто з радістю додому, хто з оскалом в тюрми. І так, ми втратили тисячі життів героїв. Але ми пам'ятаємо і помстимося. Обов'язково помстимося за них.

Ми перемагаємо. І ми переможемо.
Russia delenda est.
Юрій Гудименко
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11.05.2021 12:29 Ответить
Це все заслуга дії Порошенко і команди. До чого тут клоун?
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11.05.2021 12:42 Ответить
- Вова, а че ты ты с коррупцией не борешься и ВСУ не укрепляешь?
- Так я это, сигнал мощный жду ...

- Давно ждешь?
...
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11.05.2021 12:34 Ответить
капитан очевидность. кто не знает что нам нужна боеспособная армия?! вместо того чтобы сотрясать воздух пусто-популистским речами и декларациями, лучше бы занялся делом. а в частности, прекратил покупать (с откатами) европейский списанный металолом, типа чешской "даны", а бросил все усилия и главное, средства, на массовое производство ракет, типа: нептун, ольха, гром-2, коршун-2..... зенитные ракеты, и боевые беспилотники байрактар.... Это самое важное оружие сейчас. способное нанести врагу значительный урон
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11.05.2021 12:36 Ответить
от твоих пустопорожних речей армия боеспособнее не станет
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11.05.2021 12:37 Ответить
Сигнал - це відпрацювання цахал по об'єктах хамас + очікування на реакцію місцевого аналогу osce.
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11.05.2021 12:43 Ответить
Каких еще тебе сигналов от Ермака не хватает?
Вот жеж клоун.
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11.05.2021 12:52 Ответить
А можем и не получить.....
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11.05.2021 13:25 Ответить
Говорили-балакали... (((
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11.05.2021 13:29 Ответить
1 МАРТА 2010Г БЫВШИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ В.ЯНУКОВИЧ В бРЮССЕЛЕ ЗАЯВИЛ:

"Евроинтеграция - одна из наших главных задач", - сказал он журналистам после переговоров с руководством ЕС.
Он добавил, что радикальных изменений во внешней политике Украины не произойдет, однако она станет "более прагматичной".
По его словам, обсуждались детали предполагаемого соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, предусматривающего, в том числе, свободную торговлю и безвизовый режим.
Ожидается, что переговоры о соглашении завершатся до конца 2010 года.(С)
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11.05.2021 13:33 Ответить
Мощный сигнал)
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11.05.2021 13:40 Ответить
Я долго думал. Кого мне напоминает Зеленский. В россиян есть такая народная сказка. Называется По щучему велению по моему хотению. Так вот там Емеля на печи сидит, а щука его хотелки исполняет. Так вот, Зеленский и есть тот Емеля. Зеленский по своей бестолковости проваливает второй подрят саммит НАТО. А само НАТО пока он на печи сидеть будет должно ему какие то сигналы посылать В конце 2019года, приглашение в Украины было. Благодаря Порошенко. Зеленский на отрез ехать отказался.

Дальше больше. Пока Зиленский как Емеля на печи сидеть будет, вооружонные вилы альянса должны взять на себя укрепление обороно здатности Украины.
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11.05.2021 13:44 Ответить
Стратегічний курс України - членство в ЄС і НАТО. У червні можемо отримати потужний сигнал від країн Альянсу, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9598
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11.05.2021 13:48 Ответить







tZE inform



Единственный человек от которого зависит будет ли Украина в НАТО или нет - президент США Байден за весь саммит даже не произнес слова "Украина".
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11.05.2021 14:19 Ответить
Петро Порошенко: Об'єднана Європа - найамбітніший та найуспішніший інтеграційний проєкт, і Україна буде членом ЄС"
П'ятий Президент України привітав народ України з Днем Європи. Він, зокрема, заявив:
"Проєкт Об'єднаної Європи був і залишається найамбітнішим та найуспішнішим в історії інтеграційним проєктом. Його ідеали та цінності надихнули і нас, українців, до внутрішніх суспільно-політичних та соціально-економічних перетворень.
Як п'ятий Президент мав честь від імені українського народу зробити кілька важливих кроків на шляху до європейського майбутнього. Підписано та розпочато реалізацію Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, включно із поглибленою та всеохоплюючою зоною вільної торгівлі. Ми вибороли безвізовий режим. Розпочали масштабні секторальні інтеграційні проєкти. Курс на членство в ЄС та НАТО закріплено в Конституції.
Якщо десь на політичній мапі Європи сьогодні і є найбільші єврооптимісти, то це точно в Україні. Саме тут і зараз відбувається запекла боротьба за майбутнє Об'єднаної Європи. Як у справі відсічі неоімперським агресивним амбіціям Кремля. Так і на фронті внутрішніх перетворень.
Цьогорічне відзначення Дня Європи має додаткове символічне значення: розпочинається загальноєвропейська дискусія про майбутнє Об'єднаної Європи. Активним учасником цього процесу має стати і Україна. А висновок лише один: Україна буде членом Європейського Союзу!"
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11.05.2021 14:26 Ответить
Наш курс в НАТО і ЕС сказав обкурений Зеля і взяв квиток на москву і донецьк.
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11.05.2021 14:53 Ответить
ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ ПОДАЛ В СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ ПЕТР ПОРОШЕНКО.
Он был в Верховной Раде во время голосования в четверг и призвал депутатов поддержать проект.
Верховная Рада 334 голосами внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство в Европейском Союзе и НАТО.
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11.05.2021 15:40 Ответить
В июне какого года? Когда будет новый президент?
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11.05.2021 16:27 Ответить
всё верно хорошо.
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11.05.2021 23:02 Ответить
 
 