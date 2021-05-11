"НАТО построило в Украине более десятка биолабораторий": Новые фейки российской пропаганды
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Первый замсекретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов заявил, что США и страны НАТО якобы расширяют сеть биолабораторий вокруг России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ru".
По словам Аверьянова, в Украине якобы более десятка таких лабораторий.
"Смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы по ошибке выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России", - сказал Аверьянов.
Он заявил, что Вашингтон якобы разрабатывает для каждой из окружающих Россию стран "индивидуальные планы" - исходя из "потребностей национальных биопрограмм".
Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев также заявил, что возле российских границ могут действовать военные биолаборатории НАТО.
"В мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению - в основном у российских и китайских границ", - отметил он.
Также ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что США якобы создали 16 биологических лабораторий в Украине.
"Россия не так давно вновь задала вопрос США по поводу их военной и биологической деятельности в Форт-Детрике и в Украине. Другие страны также заявили об аналогичной обеспокоенности. Возьмите для примера Украину. США создали 16 биологических лабораторий только в Украине. Почему США создают так много лабораторий по всему миру, и чем они там занимаются", - сказал Лицзянь.
Пожалуйста, подождите...
она называеется "Сызрань" при ее попадании в любой американский город этот город превращается в..... нет, не в ядерный пепел, а еще хуже - в город Сызрань
очень хотелось бы верить в существование секретных биологических лабораторий, направленных против России!
Або й того страшніше - ловлять кайф від надлишку адреналіну у крівці.
Krychek@Krychek5
Пока дебилушки победобесничали в колорадском экстазе и заливали зенки, пока менты и росгвардия гонялась за протестующими, пока плешивый ВОШЬдь строил из себя какеиста, два шизоида пошли и постреляли школоту. Но виноваты во всём будут аниме, голливуд, интернет и ГосДеп с Байденом.
Стрелявший в 175-й гимназии Ильназ Галявиев учится в этом вузе. Его задержали. Следствие назначит напавшему на школу в Казани психолого-психиатрическую экспертизу.
Предполагаемый пособник стрелка задержан в Казани, это Мухамедшин Рамиль, ему 41 год. Кроме того, задержаны два человека, которые распространяли в WhatsApp вбросы о стрельбе в других школах
Как сообщается, у устроившего стрельбу в школе в Казани оружие было зарегистрировано официально. Ранее СМИ сообщали, что стрелков было двое, однако в МВД сказали, что он был один.
Однако, полицейские проверяют версию, что у нападавшего было двое сообщников, у преступников было взрывное устройство и автоматическое оружие.
https://www.rbc.ua/rus/news/strelba-shkole-kazani-izvestno-1620723452.html
Президент РФ Владимир Путин заслушал доклад ФСБ по ЧП в казанской школе. Он поручил главам Минздрава и Минпросвещения полететь в Казань в связи со стрельбой.
Путин поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия.
У цих лабораторіях, відловлених московитів, повертають у природний стан Шариків та Бобіків...
Були в мене якісь неясні підозри щодо цих ждунів, що вміють придурюватися собаками.
але вата хаває, бо хоче, щоб вони були
разместив фото того, что в китайской лаболатории произошла утечка вируса
якобы из-за неисправного холодильника, когда запустили ковид через Ухань...
наивно полагая, что люди поверят в то, что сейчас, в китайских биолаболаториях есть неисправные холодильники...
а в кацапии - нет шпили - вилли
https://ukraina.ru/exclusive/20180914/1021134860.html
и европа ссытся из за этого,
Клоуны
Це надзвичайно переконливо. Напевно. Лише треба добре пошукати таких бовдурів.
Раймонд Курцвейл, автор славнозвісної лінійки синтезаторів Kurzweil і за сумісництвом футуролог із майже 90% точністю прогнозів, сформулював Закон Прискореної Віддачі...
Через хвилин 15 буду вдома, з компа викладу цікаву копіпасту на тему (в тролейбусі не дуже зручно копіпастити).
Представьте, что машина времени перенесла вас в 1750 год - во времена, когда мир испытывал постоянные перебои с поставками электричества (в смысле оно было только во время грозы), связь между городами подразумевала выстрелы из пушки, а весь транспорт работал на ветре и сене. Допустим, вы попадаете туда, забираете кого-нибудь и приводите в 2015 год, показать, как оно тут все. Мы не в состоянии понять, каково ему было бы увидеть все эти блестящие капсулы, летящие по дорогам; поговорить с людьми по ту сторону океана; посмотреть на спортивные игры за тысячу километров от него; услышать музыкальное выступление, записанное 50 лет назад; поиграть с волшебным прямоугольником, который может сделать снимок или запечатлеть живой момент; построить карту с паранормальной голубой точкой, обозначающей его местоположение; смотреть на чье-то лицо и общаться с ним за много километров и так далее. Все это - необъяснимое волшебство для почти трехсотлетних людей. Не говоря уже об интернете, Международной Космической Станции, Большом адронном коллайдере, ядерном оружии и общей теории относительности.
Такой опыт для него не будет удивительным или шокирующим - эти слова не передают всей сути мысленного коллапса. Наш путешественник вообще может умереть.
Но есть интересный момент. Если он не умрет, вернется в 1750 год и ему станет завидно, что мы захотели взглянуть на его реакцию на 2015 год, он может захватить с собой машину времени и попробовать проделать то же самое, скажем, с 1500 годом. Прилетит туда, найдет человека, заберет в 1750 год и все покажет. Парень из 1500 года будет впечатлен - но вряд ли умрет: ведь разница между 1500 и 1750 годом куда меньше, чем между 1750 и 2015. Человек из 1500 года удивится некоторым моментам из физики, поразится тому, какой стала Европа под жесткой пятой империализма, нарисует в голове новую карту мира. Но повседневная жизнь 1750 года - транспорт, связь и т. п. - вряд ли ошеломит его до смерти.
Нет, чтобы парень из 1750 года повеселился так же, как мы с ним, он должен отправиться куда дальше - возможно, год так в 12 000 до н. э., еще до того, как первая сельскохозяйственная революция позволила зародиться первым городам и понятию цивилизации. Если бы кто-либо из мира охотников-собирателей, из времен, когда люди в большей степени были еще очередным животным видом, увидел огромные человеческие империи 1750 года с их высокими церквями, судами, пересекающими океаны, их понятие быть «внутри» здания, все эти знания - он бы умер, скорее всего.
А если бы выжил, он бы позавидовал и захотел сделать то же самое. Вернулся бы на 12 000 лет назад, в 24 000 год до н. э., забрал человека и притащил его в свое время. И новый путешественник сказал бы ему: «Ну такое, хорошо, спасибо». Потому что в этом случае человеку из 12 000 год до н. э. нужно было бы вернуться на 100 000 лет назад и показать местным аборигенам огонь и язык в первый раз.
Если нам нужно перевезти кого-то в будущее, чтобы тот был до смерти удивлен, прогресс должен пройти определенное расстояние. Должна быть достигнута Точка Смертельного Прогресса (ТСП). То есть если во времена охотников-собирателей ТСП занимала 100 000 лет, следующая остановка состоялась уже в 12 000 году до н. э. За ней прогресс шел уже быстрее и кардинально преобразил мир к 1750 году (ориентировочно). Потом понадобилось пару сотен лет, и вот мы здесь.
Эту картину - когда человеческий прогресс движется быстрее по мере течения времени - футуролог Рэй Курцвейл называет Законом Ускоряющейся Отдачи человеческой истории. Это происходит, потому что у более развитых обществ есть возможность двигать прогресс более быстрыми темпами, нежели у менее развитых обществ. Люди 19 века знали больше, чем люди 15 века, поэтому неудивительно, что прогресс в 19 веке шел более стремительными темпами, нежели в 15 веке, и так далее.
На меньших масштабах это тоже работает. Фильм «Назад в будущее» вышел в 1985 году, и «прошлое» было в 1955 году. В фильме, когда Майкл Джей Фокс вернулся в 1955 год, его застали врасплох новизна телевизоров, цены на содовую, отсутствие любви к гитарному звуку и вариации в сленге. Это был другой мир, безусловно, но если бы фильм снимали сегодня, а прошлое было в 1985 году, разница была бы куда более глобальна. Марти Макфлай, попавший в прошлое из времени персональных компьютеров, Интернета, мобильных телефонов, был бы гораздо более неуместным, чем Марти, отправившийся в 1955 год из 1985.
Все это благодаря Закону Ускоряющейся Отдачи. Средняя скорость развития прогресса между 1985 и 2015 годами была выше, чем скорость с 1955 по 1985 годы - потому что в первом случае мир был более развитым, он был насыщен достижениями последних 30 лет.
Таким образом, чем больше достижений, тем быстрее происходят изменения. Но разве это не должно оставлять нам определенные намеки на будущее?
Курцвейл предполагает, что прогресс всего 20 века мог бы быть пройден всего за 20 лет при уровне развития 2000 года - то есть в 2000 году скорость прогресса была в пять раз выше, чем средняя скорость прогресса 20 века. Также он считает, что прогресс всего 20 века был эквивалентен прогрессу периода с 2000 по 2014 год, и прогресс еще одного 20 века будет эквивалентен периоду до 2021 года - то есть всего за семь лет. Спустя несколько десятков лет весь прогресс 20 века будет проходиться по несколько раз в год, а дальше - всего за месяц. В конечном итоге Закон Ускоряющейся Отдачи доведет нас до того, что за весь 21 век прогресс будет в 1000 раз превышать прогресс 20 века.
Если Курцвейл и его сторонники правы, 2030 год удивит нас так же, как парня из 1750 года удивил бы наш 2015 - то есть следующая ТСП займет всего пару десятков лет - а мир 2050 года будет так сильно отличаться от современного, что мы едва ли его узнаем. И это не фантастика. Так полагает множество ученых, которые умнее и образованнее нас с вами. И если вы взглянете в историю, то поймете, что это предсказание вытекает из чистой логики.
Почему же, когда мы сталкиваемся с заявлениями вроде «мир через 35 лет изменится до неузнаваемости», мы скептически пожимаем плечами?
У логіці і здоровому глузді цим дядькам не відмовити, що правда, то правда. Тому їхні висновки є цілком реалістичними.
Але я тут додав би... трошки бензину до багаття. Є дані (невідомо, наскільки достовірні), що раніше існували цивілізації, розвинуті технологічно (та й духовно). Взяти, приміром, той же індійський епос - потужний фантастичний бойовик у чистому вигляді (Едмонд Гамільтон розгублено чухає потилицю). Чи, наприклад, кастанедівські толтеки. Чи Атлантида, якою її описував Платон...
Якщо на хвилинку припустити, що, принаймні, якась одна із цих штук дійсно була, і включити її у змонтовану цими дядьками картину, стане набагато цікавіше.
Ще яскравий приклад - Талос із античного епосу про аргонавтів.
Тал, також Та́лос (грец. Τάλως) - персонаж давньогрецької міфології, мідний велетень на Криті. Як сторож Міноса Тал щодня тричі обходив острів і, кидаючи каміння, відгоняв чужинців. А коли вони висаджувалися на берег, Тал вбивав їх вогнем. У велетня була лише одна кровоносна артерія, що з'єднувала голову з п'ятою. У п'яті був отвір, заткнутий цвяхом (єдине вразливе місце). Коли на Крит прибули аргонавти, Медея наслала на Тала божевілля, в нападі якого він зачепився п'ятою за гострий камінь: цвях випав, і велетень помер, бо з нього витік увесь іхор - кров велетня.
Трясця, ну тут взагалі прямим текстом: від загиблої цивілізації вцілів дрон-охоронець, який продовжував виконувати прописану в нього програму, патрулював острів і обстрілював будь-яких порушників із гранатомета (навряд чи мається на увазі такий примітив, як кидання каміння в прямому значенні), а на близькій дистанції юзав вогнемет або мікрохвильове випромінення. А заповнена "іхором" артерія - або гідравлічна система, або іхор це якась рідина із функцією акумулятора енергії.
І Медея, схоже, теж була в темі - хакнула робота ("наслала божевілля")...
...А чого варта йога, коли нею займатися серйозно.
Читал еще в 80-х рассказ (повесть), где был финал выстрелом урановым копьем в урановый щит. Много лет прошло все не помню. Библиотека моя далеко.
«Сверкающий снаряд, обладающий сиянием огня, лишенного дыма, был выпущен. Густой туман внезапно покрыл войско, Все стороны горизонта погрузились во мрак. Поднялись несущие зло вихри. Тучи с ревом устремились в высоту неба… Казалось, даже солнце закружилось. Мир, опаленный жаром этого оружия, казалось, был в лихорадке. Слоны, обожженные пламенем оружия, бежали, объятые ужасом». Далее говорится о тысячах колесниц, о людях и слонах, которые были сожжены, испепелены на месте этим страшным взрывом. «Мы никогда не слышали и не видели ничего, равного этому оружию».
Внешне оружие это кбыло похоже на огромную железную стрелу, которая выглядела, как гигантский посланец смерти". Для того чтобы обезвредить одну такую «железную стрелу», которая не была использозана, герой приказал размельчить ее и измолоть в мелкий порошок. Но даже эгого оказалось недостаточно, чтобы полностью обезопасить людей. Измельченные остатки он приказал утопить в море.
Подобные действия трудно объяснить, если думать, что речь идет только о гигантской пороховой ракете. Точно так же нельзя объяснить и поведение воинов, уцелевших после взрыва этого оружия. Битва еще не закончена, но все, оказавшиеся в зоне взрыва, поспешно бегут к ближайшей реке, чтобы омыть там свою одежду и оружие.
В Индии оружие это называлось «Оружие Брахмы» или «Пламя Индры». Этот аппарат был настолько сложен, что его могли приводить в действие только четыре человека.
Вот как рассказывает о действии этого оружия «Махабхарата»: «Кукра стал обрушивать молнии на город со всех сторон». Но этого оказалось недостаточно, и тогда «был выпущен снаряд, который заключал в себе Силу всей Вселенной, и город начал гореть… Вспышка была яркой, как 10000 солнц в зените».
В наше время широко распространенный эвфемизм ядерного взрыва - «Пламя тысячи солнц»...
Талос не позволил ни одному вражескому кораблю приблизится к берегу, бросая камни, топившие деревянные корабли. Если же какому-то кораблю все же удавалось избежать потопления и он причаливал к берегу, то его ожидал неприятный сюрприз: Талос входил в воду, его бронзовый корпус нагревался и корабли сгорали до тла (точно мікрохвильова гармата).
Существует легенда, по которой жители Сардинии (Италия) были сожжены и поэтому их тела были найдены с открытыми ртами от боли и ужаса.
Защита Крита была не единственной обязанностью Талоса, он также должен был защищать критян от несправедливости. Трижды в год он облетал все деревни, неся на спине бронзовые плиты с выгравированными божественными справедливыми законами. Целью было обеспечение соблюдения этих законов в государстве (це взагалі якийсь античний Робокоп).
...Подойдя к берегу, аргонавты столкнулись с гигантом, бросающим в них камни. Корабль мог затонуть, пока за дело не принялась Медея. Она заговорила с Талосом; наложив заклинание, она заставила Талоса вынуть гвозди с лодыжек. Таким образом, вся его «кровь» вылилась, и на землю рухнуло бездыханное тело.
Существует вторая более короткая версия, по которой Медея, заглянув Талосу в глаза, и произнося заклинания, свела его с ума. Талос начал метаться из стороны в сторону, сбил гвоздь, после чего погиб (Сара Коннор нервово палить за рогом...)
...Знову згадався донський козак Михайло Бабкін з його творами "Хитник" і "Хитники" (відповідно роман і його продовження). Там з поміж всього іншого є про незворотні зміни дійсності. На перший погляд - то легке чтиво з кумедними персонажами, морем пригод і гумору (такий вже в автора стиль). Але коли читати уважно, там багато пізнавальної інформації. Дуже рекомендую.
Ло Цзи зажег сигарету, покрутив фильтр, Ши Цян сделал то же самое. Во мраке ночи друг перед другом зависли две крохотные красные планеты.
- Вот. Теперь построим простейшую модель космической цивилизации. Наши два огонька означают населенные планеты. Представь себе, что кроме них в нашей модели Вселенной больше ничего нет. Представил?
- Ну да. В такой тьме - запросто.
- Назовем эти два мира «твоя цивилизация» и «моя цивилизация». Их разделяет значительное расстояние - скажем, сто световых лет. Ты можешь определить, что моя цивилизация существует, а я даже не догадываюсь о тебе.
- Ладно.
- А теперь мы определим два типа отношений между цивилизациями: «дружественные» и «враждебные». Эти слова можно понимать по-разному, поэтому, как ученые, уточним: дружественная цивилизация не пытается напасть первой и уничтожить другие цивилизации. А враждебная - наоборот.
- Хорошенькое же у тебя определение дружбы!
- Теперь подумай, какие у тебя есть варианты отношений со мной. Не забудь про аксиомы космической цивилизации, про расстояние и про тот факт, что цивилизации разделены космическим пространством.
- Допустим, я решил установить с тобой связь.
- Если ты так поступишь, то заплатишь разглашением факта своего существования.
- Верно. Во Вселенной это не мелочь.
- Разгласить существование тоже можно по-разному. Самые важные сведения - это точные межзвездные координаты. За ними следует общее направление на планету; а в самом конце находится лишь факт твоего существования. Но если я получу даже минимум информации, я могу начать тебя искать. Если ты смог обнаружить меня, то и я смогу обнаружить тебя. Это лишь вопрос времени, требующегося для развития технологии до нужного уровня.
- Но, парень, я могу рискнуть и все же связаться с тобой. Если твоя цивилизация окажется враждебной - что ж, мне не повезло. А если дружественной, то мы продолжим разговор и в будущем объединимся в одну цивилизацию, тоже дружественную.
- Отлично, Да Ши! Мы подходим к сути. Давай вернемся к аксиомам. Даже если я дружественная цивилизация, могу ли я, получив от тебя первый сигнал, узнать, друг ты мне или враг?
- Конечно же нет. Иначе окажется нарушена первая аксиома.
- Так что же мне следует сделать, когда я получу твое сообщение?
- Естественно, тебе надо определить, друг я или враг. Если враг, то тебе следует напасть на меня и уничтожить. Если друг, то продолжить общение.
Огонек Ло Цзи поднялся и стал двигаться туда-сюда. По-видимому, Отвернувшийся встал и принялся ходить.
- На Земле это сработает - но не во Вселенной. Теперь введем новый термин: цепочка подозрений.
- Что за странное выражение!
- Поначалу это все, что у меня было. Мне не объяснили, что означает этот термин. Впоследствии я догадался сам.
- Кто не объяснил?
- Потом скажу. Продолжим. Если ты считаешь, что я друг, не думай, однако, что ты в безопасности. Из первой аксиомы следует, что дружественная цивилизация не может предсказать, является ли любая другая цивилизация дружественной. Ты не знаешь, кем я тебя считаю - другом или врагом. Далее, если даже ты знаешь, что я записал тебя в друзья, и если я также знаю, что ты думаешь, что я друг, я не могу знать, что ты думаешь о том, что я думаю о том, что ты думаешь обо мне. Запутанно, не так ли? Мы дошли лишь до третьего уровня, но рассуждения продолжаются бесконечно.
- Понял.
- Вот это и называется цепочкой подозрений. На Земле мы с ними не сталкиваемся. Мы все люди, наши культуры схожи, мы живем на одной планете, настолько близко друг к другу, что цепочка подозрений растет до первого или второго уровня, а потом обрывается из-за обмена информацией. Но в космосе возможны очень длинные цепочки подозрений. Нечто наподобие битвы Тьмы разразится прежде, чем стороны убедят друг друга в самых лучших намерениях.
Ши Цян затянулся; тлеющий кончик сигареты на мгновение осветил его задумчивое лицо.
- Похоже, битва Тьмы может нас многому научить.
- Правильно. Пять кораблей «Звездолетов Земли» образовали квази-космическую цивилизацию; не истинно космическую, потому, что состояли из одной расы - людей, близких друг к другу. Но даже в этом случае, как только им сдали «мертвую руку», зародилась цепочка подозрений. Если же взять настоящие космические цивилизации, они могут разниться биологически на уровне царства[49], а различия в культуре даже представить себе невозможно. Прибавь к тому громадные расстояния, которые их разделяют, и получишь несокрушимые цепочки подозрений.
- Значит, не имеет значения, дружественные мы цивилизации или враждебные? Результат будет один и тот же?
- Да. Это основной вывод из цепочки подозрений. Он никак не связан с самой цивилизацией, ее моралью и общественным устройством. Достаточно считать цивилизации точками на концах цепочки. Не важно, дружественны или враждебны цивилизации сами по себе - как только они запутаются в паутине цепочек подозрений, они становятся одинаковыми.
- Но если ты слабее, ты для меня не опасен. Тогда я могу послать тебе сообщение. Верно?
- Не сработает и это. Ввожу второй ключевой термин: технологический взрыв. Его мне тоже не объяснили, но разобраться с ним оказалось легче. Человеческой цивилизации пять тысяч лет, а жизни на Земле - несколько миллиардов. Но современную технологию создали за триста лет. В масштабе Вселенной, это не развитие - это взрыв! Это бомба, заложенная в каждой цивилизации. Как только зажгут фитиль - по собственной инициативе или под давлением внешних факторов - бомба взорвется. Земле потребовалось триста лет, но почему мы должны быть быстрее других космических цивилизаций? Возможно, найдутся цивилизации, которые соображают быстрее нас. Я слабее тебя, но как только получу сообщение, между нами протянется цепочка подозрений. Если в какой-то момент у меня произойдет технологический взрыв, я стану сильнее тебя. По меркам Вселенной, несколько сотен лет всего лишь мгновение. Может даже статься, что бомбу моего технологического взрыва подожжет полученное от тебя сообщение. Следовательно, даже если я новорожденная или развивающаяся цивилизация, я для тебя опасен.
Ши Цян несколько секунд рассматривал тлеющую сигарету Ло Цзи, а потом взглянул на свою:
- Значит, мне лучше заткнуться и помалкивать.
- Думаешь, поможет?
Оба затянулись. Сигареты вспыхнули и осветили проявившиеся из темноты задумчивые лица богов этой простой воображаемой вселенной.
- Нет, не поможет, - ответил Ши Цян. - Допустим, ты сильнее меня. Тогда, если мне удалось обнаружить тебя, то рано или поздно ты обнаружишь меня - и образуется цепочка подозрений. А если ты слабее меня, то у тебя в любой момент может случиться технологический взрыв, и тогда ты станешь сильнее. В итоге, для меня опасно и сообщать о себе, и позволять тебе продолжать существование. Любой из этих вариантов нарушит первую аксиому.
- Да Ши, ты отлично соображаешь!
- Пока да, но мы ведь только начали.
Ло Цзи долго хранил молчание. Пару раз он затягивался сигаретой, и тогда его лицо проступало из темноты. Затем он ответил:
- Нет, старина. Наши рассуждения закончены, и мы пришли к ответу.
- К ответу? Черта с два мы к чему-то пришли! Где обещанная картина космической цивилизации?
- Как только ты узнаешь о моем существовании, тебе не помогут ни связь, ни молчание. Остается лишь один выход.
Надолго воцарилось молчание. Огоньки сигарет потухли. Не ощущалось ни дуновения ветерка; тяжелая тьма сгустилась в асфальтовую черноту, соединяя небо и землю воедино. Наконец, Ши Цян выплюнул во мрак единственное слово:
- Проклятье!
- А теперь распространи этот единственный вариант на миллиарды звезд и сотни миллионов цивилизаций - и получишь свою картину.
- Это… это очень мрачная картина.
- Вселенная и в самом деле мрачное место. - Ло Цзи повел рукой, осязая темноту словно бархат. - Вселенная - это темный лес. Каждая цивилизация - вооруженный до зубов охотник, призраком скользящий между деревьев, незаметно отводящий в сторону ветви и старающийся ступать бесшумно. Он даже дышит через раз. Охотнику есть чего опасаться: лес полон других невидимых охотников, таких же, как он сам. Если он встретит жизнь - другого охотника, ангела или черта, новорожденного младенца или старую развалину, фею или полубога - у него лишь один выход: открыть огонь и уничтожить. В этом лесу другие люди - ад. Любая жизнь представляет собой смертельную угрозу для всех остальных и будет уничтожена при первой возможности. Вот так выглядит космическая цивилизация. И этим объясняется парадокс Ферми[50].
Ши Цян зажег еще одну сигарету, чтобы хоть чуть-чуть раздвинуть занавес тьмы.
- Но в этом темном лесу есть глупый мальчишка по имени человечество. Он разжег огромный костер, стоит возле него и кричит: «Я здесь! Я здесь!» - продолжил Ло Цзи.
- Кто-нибудь его услышал?
І однією із версій щодо механізму цього Фільтру є те, що цивілізації самознищуються, перш ніж розвиваються до певного рівня. Тут моторошне питання: ми вже пройшли цей фільтр - чи усе попереду? Якщо попереду, то це паніка.
Песимістичний аргумент: розумні форми життя можуть розвинутися на основі хижих або всеїдних (як ми) біологічних видів - бо травоїдні не схильні до розвитку високого інтелекту (так, слони вумні... але до цивілізації навряд чи еволюціонують). А хижі цивілізації - таким якраз і властива програма на самовистругування.
Оптимістичний аргумент: програма SETI (прослуховування космосу на предмет радіотрансляцій штучного походження) за 60 років дала нуль цілих хій десятих результату. Теоретично у нашій галактиці Чумацький Шлях ми можемо навіть із урахуванням 100.000 світлових років відстані спостерігати десь 36.000 цивілізацій. За теорією ймовірності значна частина цивілізацій має юзати таку технологію, як використання радіохвиль. Але оскільки такі прояви not detected - може, ми єдині, хто дожив до відкриття радіо?
Аж потім спам'ятався: воно мені треба - відразу після хіміотерапії та й стільки пива?
Винахід радіо - штука корисна. Однак не для зв'язку з братами по розуму, чиє сонце знаходиться від нас за 200 світлових років. Який сенс відправляти їм sms-ку, якщо вони її прочитають через два століття? І рівно ще стільки ж часу мусять чекати наші нащадки, щоб отримати відповідь. Тому для зв'язку між цивілізаціями потрібні більш просунуті знання. І технології. Які? Не знаю. Ніхто цього поки що не знає: їх ще не придумали і не впровадили.
Щодо вистругування "хижих цивілізацій". Схоже, з людством це вже було. Тільки нащадки атлантів здичавіли і полізли знову до печер (вкотре?). Тому не все так сумно. Нинішньому людству ще поки є куди рости. А далі - шмакі-бум! - і знову до печер . І так по колу. Поки не навчимося головою думати, а не лише в неї жерти.
"Известны ли, например, признаки, по которым чужие цивилизации могли бы заметить, что на одной из планет Солнечной системы появилось высокоразвитое общество? Да, некоторые признаки известны.
Миллиарды лет единственным мощным источником радиоволн в Солнечной системе было Солнце. С изобретением радио в результате постоянной работы тысяч радиостанций Земля также стала мощным источником радиоизлучения. Посторонний наблюдатель мог бы отметить, что полсотни лет назад рядом с Солнцем, вплотную к нему, появилась вторая «радиозвезда». Эта «радиозвезда» переменна. Когда к воображаемому постороннему наблюдателю поворачивается Тихий океан, мощность излучения падает. Когда же к нему поворачиваются густонаселенные, промышленно развитые материки Земли, мощность радиоизлучения возрастет. Но радиоизлучение Земли успело проделать еще очень короткий путь, - всего несколько десятков световых лет. Посторонний наблюдатель может зарегистрировать его лишь с ближайших соседей Солнца. Для разумных существ далеких от нас звезд Солнце все еще остается одиночным радиоисточником".
Тобто не потрібно навіть відправляти у космос спеціальні меседжі - достатньо функціонування радіостанцій, ТВ, бездротового інтернету, радіолокаторів та усього іншого, що випромінює радіохвилі - і таку цивілізацію вже видно у радіодіапазоні. Інший варіант - нічне освітлення міст. Якщо у гіпотетичних спостерігачів є достатньо продвинуті оптичні телескопи, вони можуть помітити, що біля однієї невеличкої зірки у третьої екзопланети нічна сторона чомусь аномально світиться. Далі - спектральний аналіз, і вуаля: якогось хріна світиться велика кількість розігрітого металевого вольфраму (він у природі просто так зустрічається в чистому вигляді, ліл?) і наелектризованих інертних газів - теж немислиме явище без спеціального втручання. Висновок: на планеті є цивілізація.
До речі, один із запланованих до запуску орбітальних телескопів НАСА якраз буде шукати позаземне життя в оптичному спектрі за такою ознакою, як штучне освітлення.
...Я міркував так. Коли десь не так далеко за їхніми мірками існує високорозвинута притомна цивілізація, котра пережила всі обов'язкові для свого розвитку потрясіння, вона чудово знає про наше існування. І доки ми не досягнемо певного розумового, технологічного і духовного рівнів, їм давати знати про себе для нас немає сенсу. Бо якщо ми не досягнемо того рівня, спілкування їх з нами нам може тільки зашкодити. Приміром, які-небудь москалі слізно прохатимуть у них якусь "абсолютну зброю", бо кругомадніврагі, всєнамзавідуют, всенаснєнавідят, всехотятнасунічтожить. Припустимо, це їм вдасться. А далі... "печерна перспектива" - це найкраще, на що може сподіватися людство. Точніше, та його частина, кому пощастить вижити і не збожеволіти.
...Коли людству пощастить досягти "мінімального рівня", достатнього для вступу в "розумну спільноту", його одразу й покличуть. Бо тоді людство того буде варте. Якщо ж людство стане москалями (бр-р-р-р...), воно буде гідне Премії Дарвіна.
Це приблизно так, як вступ до НАТО України (аналогія дещо спрощена, та все ж...).
РАДИОМОЛЧАНИЕ
36,400,000.
Именно столько должно быть разумных цивилизаций в нашей галактике, если опираться на уравнение Дрейка [1]. За последние 78 лет мы транслировали в нашу галактику все о нас - наше радио, наше телевидение, нашу историю, наши великие открытия. Мы пытались докричаться до остальной вселенной, удивляясь, одни ли мы? 36 миллионов цивилизаций - и мы до сих пор ничего не услышали в ответ спустя почти век прислушивания. Мы были одни.
Так было пять минут назад.
Передача шла по радиолинии нейтрального водорода [2], на которую мы были настроены. Трансцендентное число! Такие вещи, как частота водорода, рассчитанная по числу Пи, не встречаются в природе, так что я знал что сигнал был искусственный. Сигнал пульсировал очень быстро с равномерной амплитудой. Моей первой догадкой было то, что это, возможно, был какой-то тип цифровой модуляции. Я насчитал 1679 импульсов за одну минуту, в течение которой передача была активна. После этого тишина возобновилась.
Сначала числа не имели никакого смысла. Они просто казались случайной смесью шумов. Но эти импульсы были такими равномерными и на частоте они были такими тихими. Они должны были исходить от какого-то искусственного источника. Я посмотрел на передачу опять и мое сердце замерло. 1679 - эта длина совпадала с длиной послания Аресибо [3], которое было отправлено 40 лет назад. Я стал возбуждённо собирать кусочки послания в оригинальный прямоугольник 73x23. Я не дошел и до половины, прежде чем мои ожидания были подтверждены. Это было то самое сообщение. Числа в бинарном коде от 1 до 10. Атомные числа элементов, которые образуют жизнь. Формулы наших нуклеотидов ДНК. Кто-то прислушивался к нам и хотел, чтобы мы знали о его присутствии.
Потом до меня дошло: это сообщение было передано 40 лет назад. Это означало, что жизнь должна была быть от нас в 20 световых годах. Цивилизация, которая находилась в пределах дистанции для общения? Это должно было произвести революцию во всех науках в которых я работал! Астрофизика, астробиология, астро...
Сигнал начал пищать опять.
На этот раз медленно. Даже намеренно медленно. Передача идет менее пяти минут, каждый новый бит появляется по одному в секунду. Я начал записывать их, хотя компьютеры делали это за меня. 0. 1. 0. 1. 0. 1. 0. 0... Я сразу понял, что это было то же сообщение, что и до этого. Мои мысли мчатся сквозь возможности того, чем же это могло быть. Передача закончилась, передано 248 битов. Конечно, это слишком мало для важного сообщения. Насколько хорошее, в плане важности, сообщение для другой цивилизации вы можете переслать, имея только 248 бита информации? На компьютере, для которого файлы такого размера были бы предназначены только для...
Текста.
Что это могло быть? Могли ли они действительно прислать нам сообщение на нашем же языке? Если подумать об этом, то это не так уж и сложно. Мы транслировали каждый язык Земли на протяжении 70 лет... Я начал расшифровывать сообщение первой же схемой которая пришла мне на ум - ASCII.
0.1.0.1.0.1.0.0. - это B...
0.1.1 0.0.1.0.1. - это E...
Как только я закончил складывать все кусочки сообщения, мне стало невероятно плохо... Слова говорили сами за себя.
"BE QUIET OR THEY WILL HEAR YOU [4]"
[1] Уравнение Дрейка - формула, предназначенная для определения числа внеземных цивилизаций в Галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт. Сформулирована доктором Фрэнком Дональдом Дрейком (профессором астрономии и астрофизики калифорнийского университета Санта-Крус) в 1960 г.
[2] Радиолиния нейтрального водорода - т. н. "запрещённая линия" излучения нейтрального атомарного водорода, соответствующая длине волны 21.1 см. Важнейшая радиолиния в радиоастрономии.
[3] Послание Аресибо - радиосигнал, посланный в 1974 году из обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико, США) в направлении шарового звёздного скопления М13.
[4] МОЛЧИТЕ ИНАЧЕ ОНИ УСЛЫШАТ ВАС
Навскидку приклад: "За Кораном, джини створені з вогню, що не має диму, мають повітряні чи вогняні тіла, здатні приймати будь-яку личину, виконувати складні роботи. Жили на землі ще до створення Адама" (це в пізнішому ісламізованому вигляді, а відомі джини з глибоких доісламських часів). Вуаля - lifeform на основі плазми або електричної енергії. А якщо згадати інших істот та парфумів із міфології...
Що заважає існувати та функціонувати системі 'душа + тіло' (білкова + польова форми)? Як на мене, нічого. І вишенька на тортик - така комбінація, як тут: 'людина з душею + Юстас з його душею' (або латианин з його шизіком ).
ГЛОБАЛЬНЫЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОГРАММОЙ SETI
Тут треба читати повністю, щоб усвідомити загрозу. Ніт, це не "рептилоїди хакнуть земні комп'ютери на вдстані тисяч світлових років" тут набагато ефективніше і страшніше.
І в мене виникло моторошне запитання...
А чи не відбувається це з нами?
(тобто: звідки у нас взагалі з'явилася одна епохальна технологія?)
1. Искусственный интеллект. Все, что вы хотели знать - про ризик, пов'язаний із штучним суперінтелектом (саме звідси я узяв, трохи підредагувавши, уривок про прискорений розвиток)
2. Дружба - это оптимум: оповідання про сценарій із таким суперінтелектом. Розкриті усі теми із попередніх джерел у навмисне доведеному до абсурду вигляді, автор спеціально зробив такий контраст - явище рівня Всесвіту і оці дурнуваті довбані поні Мені б, наприклад, більше сподобався віртуальний світ на основі попередньої іграшки того розробника: брутальний і кривавий вічний вікінг-екшн із автогенерованими death metal треками ))) така собі кібер-Вальхалла... ))) Що характерно, для людства цей сценарій далеко не найгірший, принаймні усі отримали вічність у кращому світі. А може бути й повне винищення або навіть гірше - вічні борошна у пекельній матриці...
Щодо ризиків, пов'язаних зі штучним інтелектом. Я не фахівець, причетний до його розробки, а всього лише користувач ПК, хай навіть з досвідом із 1995-го року. Тому мої оціночні судження не претендують на якусь серйозну вагу. Інтуїтивно я не сприймаю цю загрозу, як щось апокаліптичне. Чому? Тут є два моменти: 1) при розробці таких штук завжди має бути передбачений "захист від злого дурня", котрий відключити, як мінімум, непросто; 2) враховуючи вроджену криворукість "фахівців" із Мікрософта, не вірю в те, що їхніми зусиллями буде створено "життєздатний" штучний інтелект. В кращому разі це буде колос на глиняних ногах, що "ляже" невдовзі після включення, в гіршому - просто Великий Пшик (на-кшталт Windows Vista). Якщо все ж я помиляюсь, і мирське життя перетвориться на Велику Божевільню - теж нестрашно: ніколи не пізно повернутися в монастир, щоб, врешті, прийняти постриг, а згодом, за такої потреби, і в затвор піти. (Є така думка, що життя афонських монахів дало натхнення одному мислителю на створення моделі ідеального суспільства - Утопії. Отже в цьому щось є).
Щодо мого суб'єктивного вибору варіанту віртуального світу. Певно, і я обрав би Кібер-Вальхаллу. Одні автогенеровані death metal треки чого варті! Та й епоха воїнів-монахів давно канула в Лету.
Щоправда, саме тут якраз я можу помилитися. Адже вчений він, а не я. Отже, він володіє більшим масивом даних і краще за мене знає, як оперувати цими даними.
( ).
(довбана ґавтокорекція на смартфоні)
Ковидиоты эту хрень уже больше полугода по инету тягают.