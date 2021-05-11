РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14211 посетитель онлайн
Новости Происшествия
9 727 24
Аваков (3444) МВД (9221) нарушения (934) ПДД (531) штраф (1229)

Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Аваков анонсировал отказ от

В ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушения правил дорожного движения (ПДД). В таким письмах присылают постановления о штрафах.

Об этом на форуме "Украина 30" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Речь идет об отмене рассылки тем водителям, которые сразу оплатили штраф.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На дорогах появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения ПДД, - советник главы МВД Мартыненко

"До 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время сменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от рассылки этих "писем счастья", что позволит сэкономить приблизительно 6 млн гривен государственных средств в месяц", - заявил Аваков.

Напомним, в конце апреля Верховная рада Украины отменила обязательную отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Правильно. Нужно договариваться в водителем на дороге. А потом заносить чемоданы куда положено. Как раньше. Классно же было! Дом Пшонки видели? Рабочая схема! Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц" - Цензор.НЕТ 1693
показать весь комментарий
11.05.2021 12:06
+4
Цинизм Авакяна зашкаливает, стырить ярды на откатах при закупках на МВД,а говорить о экономии 6 лимонов.
показать весь комментарий
11.05.2021 12:06
+3
"отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен"
Вот он, кровавый оскал диджытализации!
показать весь комментарий
11.05.2021 12:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
закон при зеленых понятие растяжимое - как и при овоще
показать весь комментарий
11.05.2021 12:03 Ответить
"отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен"
Вот он, кровавый оскал диджытализации!
показать весь комментарий
11.05.2021 12:05 Ответить
Правильно. Нужно договариваться в водителем на дороге. А потом заносить чемоданы куда положено. Как раньше. Классно же было! Дом Пшонки видели? Рабочая схема! Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц" - Цензор.НЕТ 1693
показать весь комментарий
11.05.2021 12:06 Ответить
Цинизм Авакяна зашкаливает, стырить ярды на откатах при закупках на МВД,а говорить о экономии 6 лимонов.
показать весь комментарий
11.05.2021 12:06 Ответить
Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц" - Цензор.НЕТ 3318
показать весь комментарий
11.05.2021 12:09 Ответить
Для чого сраку кацапа тут розмістили? Кацап є кацап, не дивно вже що так поводиться.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:11 Ответить
так то шо они хоть прикольнулись, а наши терпилы так и лижут жёппу Авакову
показать весь комментарий
11.05.2021 15:21 Ответить
Яж кажу кацап є кацап... тому такі "приколи"
показать весь комментарий
11.05.2021 15:35 Ответить
ти як не їздив тут, то би взагалі не "приколювався"
тут тобі приколи ну ось дуууже були б різноматнітніші?
показать весь комментарий
11.05.2021 15:39 Ответить
да вспомнить тока как эти твари домахиваются.... вот запись Мертвечука с Чепушилиным - Мертвечук так то же лебезит, голосок кстати запопадлив и п..дорский. И это тупо к бандиту само оно позвонило то!!
так и тут - Аваков, ну, вы понял? шоб просто по-русски не сказать то
показать весь комментарий
11.05.2021 12:12 Ответить
"До 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа Источник: https://censor.net/ru/n3264475\\\\\\\\\\\ хз

как это - как он узнает шо "зазнимкували" то?
объясните кто водит коров и машин и грузовики Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц" - Цензор.НЕТ 1420
показать весь комментарий
11.05.2021 12:15 Ответить
Очень классное нововведение. Ты слегонца привысил, тебя из кустов сфоткал пилицай. Ты об этом ни сном ни духом, через две недели твой штраф удваивается и ты узнаёшь об этом из выконавчои службы. Браво .
показать весь комментарий
11.05.2021 12:15 Ответить
Читайте внимательно.Отменили письма тем,кто уже оплатил.Остальным-обязательно!
показать весь комментарий
11.05.2021 12:20 Ответить
хорошо, если из выконавчой, хуже когда по дороге в Бердянск-Карпаты, тебя на штрафплощадку отправят)
показать весь комментарий
11.05.2021 12:33 Ответить
Это говорит о полном незнании законодательства.
Любая фотка из кустов - незаконна, и запросто оспаривается в суде. На камеру можно снимать только если установлен специальный знак. Даже наряд полиции с радаром может стоять только на участке с таким знаком.
Штраф не удваивается. Это, наоборот, если платишь в течении 10-и дней, то он в 2 раза меньше. А если пропустил - платишь полновесный штраф.
И, в нашей стране, бесплатное превышение - до 20 км/ч. Это очень много. При разрешенных 50-и ехать 68 - волне норм. А попробуйте поехать в европе.
Просто надо соблюдать правила. Вот и все.
показать весь комментарий
11.05.2021 12:39 Ответить
Конечно, это весело, когда министр называет постановление об административном правонарушении "письмо счастья". Обхохочешься.
показать весь комментарий
11.05.2021 12:27 Ответить
Мне тупо пришло на месяц позже, сказали ничего не докажешь, оплатил двойной. Во где схемы
показать весь комментарий
11.05.2021 12:31 Ответить
та снимайте автоматом с карточек! и дело в конце!)))
показать весь комментарий
11.05.2021 12:31 Ответить
Якщо б ще пан Аваков відмовився від закупки для ментів і нацгвардії (сторожових псів режиму) французького непотребу -( б-ушних гвинтокрилв,) то це б зекономило для країни десятки мільярдів гривень...
показать весь комментарий
11.05.2021 12:37 Ответить
По статистике в Украине до 10 тыс. ДТП в месяц. Там затраты по 600 грн за письмо получается? Они там с Луны пишут?
показать весь комментарий
11.05.2021 12:44 Ответить
ДТП й порушення трохи різні речі. Ви з луни прилетіли?
показать весь комментарий
11.05.2021 13:10 Ответить
Правильне рішення. Немає сенсу надсилати постанову про штраф як що він вже сплачений.
показать весь комментарий
11.05.2021 13:13 Ответить
72 млн гр в год неожиданно появились.А раньше голова не могла такое сообразить?
показать весь комментарий
11.05.2021 14:53 Ответить
Сначала организовывает проблему, а потом пиарится на возможности её отмены. Береги евреев, АБ!
показать весь комментарий
12.05.2021 13:54 Ответить
 
 