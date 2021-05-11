Аваков анонсировал отказ от "писем счастья" за нарушения ПДД: "Это сэкономит около 6 млн грн госсредств в месяц"
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В ближайшее время полиция откажется от рассылки так называемых "писем счастья" за нарушения правил дорожного движения (ПДД). В таким письмах присылают постановления о штрафах.
Об этом на форуме "Украина 30" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передет Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Речь идет об отмене рассылки тем водителям, которые сразу оплатили штраф.
"До 90% оплаты штрафов совершается до того, как водитель по почте получит постановление об оформлении штрафа. Поэтому мы в ближайшее время сменим процедуру оформления нарушений ПДД и откажемся от рассылки этих "писем счастья", что позволит сэкономить приблизительно 6 млн гривен государственных средств в месяц", - заявил Аваков.
Напомним, в конце апреля Верховная рада Украины отменила обязательную отправку на почтовый адрес водителей постановлений об административном правонарушении, штраф по которым уже уплачен.
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Вот он, кровавый оскал диджытализации!
тут тобі приколи ну ось дуууже були б різноматнітніші?
так и тут - Аваков, ну, вы понял? шоб просто по-русски не сказать то
как это - как он узнает шо "зазнимкували" то?
объясните кто водит коров и машин и грузовики
Любая фотка из кустов - незаконна, и запросто оспаривается в суде. На камеру можно снимать только если установлен специальный знак. Даже наряд полиции с радаром может стоять только на участке с таким знаком.
Штраф не удваивается. Это, наоборот, если платишь в течении 10-и дней, то он в 2 раза меньше. А если пропустил - платишь полновесный штраф.
И, в нашей стране, бесплатное превышение - до 20 км/ч. Это очень много. При разрешенных 50-и ехать 68 - волне норм. А попробуйте поехать в европе.
Просто надо соблюдать правила. Вот и все.