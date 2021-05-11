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Россия перестала "бряцать оружием", но может возобновить эти действия в любой момент, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Россия перестала

Россия перестала "бряцать оружием" у границ Украины, однако может возобновить эти действия в любой момент, поскольку войска остаются на границе и на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитри Кулеба в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".

"За последний месяц все мы увидели, как работает сдерживание на практике. Хочу поблагодарить всех партнеров Украины за то, что они нас вовремя услышали, за то, что они сделали свой очень важный взнос в то, что Россия перестала бряцать оружием. Я хочу подчеркнуть, что Россия остается на границе и на оккупированных территориях. Единственное, что изменилось - это она перестала громко бряцать оружием, однако она может возобновить эти действия в любой момент", - подчеркнул глава МИД.

По словам Кулебы, стратегические приоритеты внешней политики Украины - это, прежде всего, движение к членству в ЕС и НАТО, и более детально они будут прописаны в стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

"Приоритеты наши традиционны: они прописаны в Конституции, они детализированы в стратегии национальной безопасности, еще более детально они будут прописаны в стратегии внешнеполитической деятельности Украины, на принятие которой мы все с нетерпением ждем. Это, действительно, прежде всего, движение на членство в ЕС и НАТО, но это также поиск места Украины и, будем откровенны, получение выгод и минимизация рисков от действий глобального противостояния, которое уже развернулось в мире между Соединенными Штатами и Китаем", - добавил министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Во сколько 💰💵💶 обошлись эти дебильные понты для бюджета рф ?
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11.05.2021 12:17 Ответить
До дня Дідиваєвалє просто не було чим кацапів кремлю порадувати.
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11.05.2021 12:21 Ответить
"...Дідиваєвалє..." поточнюю - дідивиПівалє!!! Маю сумніви щодо живих дійсно ветеранів, коли навіть багато кого з дітей війни вже нема серед живих Россия перестала "бряцать оружием", но может возобновить эти действия в любой момент, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7261 . α(альфа)-сцамець Вальдемар Вальдемарович ****** трясе сталевими мудями-інплантами та виставляє на парад "ветеранів" ще міфологічної Куликівської битви...
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11.05.2021 13:06 Ответить
Перестала? Когда? Я что-то пропустил?
Их сейчас с учетом отведенных у наших границ больше, чем в 2014-м.
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11.05.2021 12:18 Ответить
у нас 5 АЭС.
Брифинг кончен.

вот так бы сделал любой оффиционисстский лиц.
просто .... да и не надо было ничего больше. ах да, прикрепил бы видео как русня ракетами оперирует Россия перестала "бряцать оружием", но может возобновить эти действия в любой момент, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1265 Россия перестала "бряцать оружием", но может возобновить эти действия в любой момент, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6773
а не пресмыкался бл...
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11.05.2021 12:19 Ответить
Ничего она не перестала. Каждый день гибнут бойцы, а стреляют из калибра 122 мм.
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11.05.2021 12:53 Ответить
Ну давайте еще раз посчитаем. Было 150 тысч, да хрен с ним, да пусть 100 тысч!!! Из них ушло ...аж...аж....ээээ.....3,5 тысчи. Т.е имеем из 100 тысч налицо!!! ....96,5 тысч. Это город районного масштаба!!!!, который писяет и какает, непрерывно производит мусор, топчет бездумно поля, сливает где попало масло и бензин..и ..НИЧЕГО НЕ производит. Он только потребляет.
Для чего держать такую массу дураков под границами???? ..вы объясните мотивы просирания денег туповатых российских налогоплательщиков????
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11.05.2021 13:43 Ответить
Потому что амеры опять нагнули Хренлостан раком и отмудохали
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11.05.2021 17:22 Ответить
 
 