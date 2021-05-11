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задержание (6588) Молдова (1685) уголовное дело (2433) Чаус (338)

Еще один подозреваемый по делу о похищении Чауса задержан в Молдове, - прокуратура Республики

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Еще один подозреваемый по делу о похищении Чауса задержан в Молдове, - прокуратура Республики

По делу о похищении украинского экс-судьи Николая Чауса в Молдове задержали еще одного подозреваемого. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что 30-летнего подозреваемого задержали 9 мая при въезде в Молдову. На следующий день ему предъявили обвинение в организации и исполнении похищения украинского судьи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К похищению судьи Чауса причастны украинцы, их личности установлены, - глава ВСК парламента Молдовы Настасе

Также сообщается, что сегодня прокуроры будут требовать арестовать обвиняемого. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".
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Топ комментарии
+7
То фактично і проти зеленського у Молдавії відкрили карну справу.
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11.05.2021 12:34
+6
А організаторам скільки світить? В ОП знають?
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11.05.2021 12:36
+5
Вот уже и аферист Зеля получает "предательские" удары от дружественной Молдовы.
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11.05.2021 12:38
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или значит скоро зЭля на Чаусе женится..... Еще один подозреваемый по делу о похищении Чауса задержан в Молдове, - прокуратура Республики - Цензор.НЕТ 7576 или - Чаус сыграет в "жмурика"...., или....
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11.05.2021 12:26 Ответить
Ермак на орден себе заработал
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11.05.2021 12:30 Ответить
Приб'ють на груди. Осиковим кілком.
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11.05.2021 12:50 Ответить
Обезвредьте всех подельничков членограя под'дерьмачного ,беспредельщиков , а то превратились в придворных шоблы клоунария
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11.05.2021 12:32 Ответить
Який вишуканий стиль коментаря! Еще один подозреваемый по делу о похищении Чауса задержан в Молдове, - прокуратура Республики - Цензор.НЕТ 1112
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11.05.2021 12:35 Ответить
То фактично і проти зеленського у Молдавії відкрили карну справу.
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11.05.2021 12:34 Ответить
Подоляцький лизунець в дії)
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11.05.2021 12:44 Ответить
А організаторам скільки світить? В ОП знають?
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11.05.2021 12:36 Ответить
Карманный генпрокурор набрала воды в рот, мол, ничего не знаю. Думаю, она теперь свой собственный срок вычисляет, ей уже натикало тоже много.
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11.05.2021 12:49 Ответить
Вот уже и аферист Зеля получает "предательские" удары от дружественной Молдовы.
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11.05.2021 12:38 Ответить
А сам чавус то где?? Живой или уже дохлый??
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11.05.2021 12:46 Ответить
Ермак и Зеля, сознательно или нет, саботируют дружеские отношения с Молдовой. Очередное доказательство некомпетентности и безнаказаной уголовщины в самом ОП и "органах", которыми они сейчас заправляют.
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11.05.2021 12:47 Ответить
Безвідностно тупого Зелепня - ніяких "дружніх відносин" у нас з Молдовою немає і бути не може. Вони банально "кинули" Україну, так і не передавши нам частину своєї території навзамін переданої їм ділянки на Дунаї. Банальні шахраї.
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11.05.2021 14:10 Ответить
Почему "еще один"? Я что-то пропустил (кого-то раньше по этому делу работали)?
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11.05.2021 12:54 Ответить
-Опять хочу в Париж!
- А что, уже был раньше?
- Нет, просто уже хотел!
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11.05.2021 17:26 Ответить
"где находится до сих пор"

выкрали судью, а теперь дурака включают
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11.05.2021 13:34 Ответить
Треба було б Молдові не покривати злочинця роками, і нічого б подібного не сталось. P.S. За таку провальну "операцію Ы" треба карати і звільняти зі служби, починаючи від простих ГУРовців і закінчуючи останнім тупим хєнєралом, не забуваючи замовників з ОП, від цих "бджол" (скоріше трутнів) "меду" не буде.
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11.05.2021 14:14 Ответить
Кацап подшконный, перелогинься.
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11.05.2021 15:52 Ответить
Похоже, мольдаване работают в спайке с Лаптестаном. Ну, что ж, это их выбор.
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11.05.2021 15:53 Ответить
И, что показательно, выше почти ни одного вменяемого проукраинского комментария. Ну-ну...
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11.05.2021 15:54 Ответить
Хорошо, присядет на червонец на шконку. Ще одного підозрюваного у справі про викрадення Чауса затримано в Молдові, - прокуратура Республіки - Цензор.НЕТ 1922
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11.05.2021 18:18 Ответить
 
 