Еще один подозреваемый по делу о похищении Чауса задержан в Молдове, - прокуратура Республики

По делу о похищении украинского экс-судьи Николая Чауса в Молдове задержали еще одного подозреваемого. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что 30-летнего подозреваемого задержали 9 мая при въезде в Молдову. На следующий день ему предъявили обвинение в организации и исполнении похищения украинского судьи.

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Также сообщается, что сегодня прокуроры будут требовать арестовать обвиняемого. Если его вину докажут в суде, ему грозит от 6 до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. Сразу после этого судья ушел в отпуск, где находился с 10 августа по 1 сентября 2016 года. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года он был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы, где находится до сих пор. В июле 2017 года в Высший совет правосудия поступила жалоба Нели Ластовки на систематическое отсутствие Чауса на работе, после чего 2 августа в отношении судьи было открыто дисциплинарное дело.

4 октября 2017 года Третья Дисциплинарная палата Совета правосудия отстранила Николая Чауса от осуществления правосудия и рекомендовала его уволить. 6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище. В настоящее время в Кишиневе рассматривается дело об экстрадиции судьи в Украину.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Подробнее о ситуации с судьей Чаусом читайте в статье главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: "Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта".