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Новости Экономика
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дороги (2498) приватизация (1038) Укравтодор (661) Каневский Глеб (16)

В 2020 году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна, - глава StateWatch Каневский

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В 2020 году

Не имеет смысла удерживать за счет государственных ресурсов компанию, которая накапливает долги.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук председатель неправительственной организации StateWatch Глеб Каневский, информирует Цензор.НЕТ.

"Результаты компании "Автомобильные дороги Украины" за 2020 год: 130 млн грн - годовые убытки, 2,6 млрд грн долговых обязательств. Где логика в правительственном управлении компаниями? В прошлом году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, которые в основном получили частные фирмы. Но его собственная дорожная компания хронически убыточна. При этом правительство назначает директором госкомпании с 13-тысячным коллективом специалиста из другого государственного учреждения - "Укрспортобеспечение". То есть, новый директор не имеет опыта управления крупной структурой, и вообще последние годы строил карьеру в сфере закупок инвентаря для соревнований и спортзалов", - отмечает он.

При этом эксперт подчеркивает, что существующий подход к управлению госкомпаниями - ошибочный, и приводит ко все новым долгам, которые рано или поздно придется отдавать, или имуществом, или бюджетными средствами.

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"Но что предлагает Марлин? (Команда, которая исследует и информирует о финансовых показателях стратегических предприятий, освещает успешные кейсы корпоративной реформы управления и приватизации, разоблачает коррупцию и неэффективность в государственном секторе. - Ред.)", - задается вопросом Каневский.

1️⃣ Отбор руководителей госкомпаний только через конкурсы.

2️⃣ Определение понятных критериев, по которым кандидаты не допускаются к конкурсам на должности в госкомпании: предыдущий негативный опыт управления в правительственных структурах, коррупционные скандалы, аффилированность с Партией регионов, российским бизнесом и прочее.

3️⃣ Определение в контрактах директоров четких показателей эффективности и результатов.

И напоследок. Кадровая политика в госкомпаниях будет эффективна только тогда, когда будут приватизированы значительное количество таких компаний. На примере "Автомобильные дороги Украины". Уже 10 лет дорожные подряды достаются именно частным фирмам, которые активно использовали/ют имущество госкомпаний. Поэтому нет никакого смысла удерживать государственным ресурсом компанию, которая накапливает долги", - подытожил Каневский.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
ви що ув Либідь спустили, с...ки..?

В 2020 году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна. Подход к госуправлению ошибочный, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 4426
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11.05.2021 12:23
+2
Так и главная задача была поставлена другая -- распилить ковидные деньги по карманам зеленой пошести.
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11.05.2021 12:27
+1
УКРАВ ТОДОР


Тодора шукають.
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11.05.2021 13:29
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ви що ув Либідь спустили, с...ки..?

В 2020 году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна. Подход к госуправлению ошибочный, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 4426
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11.05.2021 12:23 Ответить
У нас така вода постійно тече з заводів.
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11.05.2021 12:28 Ответить
Закривайте заводи. Ось у нас в резервації на закритих заводах білки і лисиці бігають.
Я не шучу.
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11.05.2021 13:32 Ответить
а столбов на тех дорогах много? - ведь реальное решение вопроса...
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11.05.2021 12:25 Ответить
Так и главная задача была поставлена другая -- распилить ковидные деньги по карманам зеленой пошести.
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11.05.2021 12:27 Ответить
Роздовбуйте асфальт, бабло там.
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11.05.2021 12:29 Ответить
Зерибан, однако...
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11.05.2021 12:31 Ответить
Правильно Даниленко сказала - дам чуть-чуть- в Палестину идет так же бабла, или больше, как и сюда.
и да, тут ничего особого, только бизнес.
ибо Россия столько наделала, шо Украину надо поддерживать просто как диды ели консервы.
ватники тут тупо правЫ - поддерживают шоб спручатись, но не так шоб Рашка погибла... как-то так
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11.05.2021 12:36 Ответить
Блин, вчера проехал с Житомира до Старкона...
Гройсман три года ремонтировал, зебилы два года ремонтируют.
Где дорога, казлы?
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11.05.2021 12:41 Ответить
хорошо пропустил бабло)) всем понравилось В 2020 году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 4501 я считаю что стоимость нужно поднять до 10 лямов за 1 км, тогда асфальт будет крепче, Трамп будет ездить на катке, а Илон Маск будет подвозить щебень, такие реалии распила бабла.
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11.05.2021 12:50 Ответить
Ви здивуєтеся, але в пошкодженнях та руйнуванні доріг України винні не перевантаженні фури, а шикарні яхти...
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11.05.2021 13:25 Ответить
УКРАВ ТОДОР


Тодора шукають.
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11.05.2021 13:29 Ответить
Хочется плакать
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11.05.2021 13:35 Ответить
"...новый директор... строил карьеру в сфере закупок инвентаря для соревнований и спортзалов".
Один из этих? У 2020 році "Укравтодор" пропустив через себе 85 млрд грн, а його власна компанія "Автомобільні дороги України" хронічно збиткова, - глава StateWatch Канєвський - Цензор.НЕТ 8814

У 2020 році "Укравтодор" пропустив через себе 85 млрд грн, а його власна компанія "Автомобільні дороги України" хронічно збиткова, - глава StateWatch Канєвський - Цензор.НЕТ 7869
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11.05.2021 13:41 Ответить
 
 