В 2020 году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, а его собственная компания "Автомобильные дороги Украины" хронически убыточна, - глава StateWatch Каневский

Не имеет смысла удерживать за счет государственных ресурсов компанию, которая накапливает долги.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук председатель неправительственной организации StateWatch Глеб Каневский, информирует Цензор.НЕТ.

"Результаты компании "Автомобильные дороги Украины" за 2020 год: 130 млн грн - годовые убытки, 2,6 млрд грн долговых обязательств. Где логика в правительственном управлении компаниями? В прошлом году "Укравтодор" пропустил через себя 85 млрд грн, которые в основном получили частные фирмы. Но его собственная дорожная компания хронически убыточна. При этом правительство назначает директором госкомпании с 13-тысячным коллективом специалиста из другого государственного учреждения - "Укрспортобеспечение". То есть, новый директор не имеет опыта управления крупной структурой, и вообще последние годы строил карьеру в сфере закупок инвентаря для соревнований и спортзалов", - отмечает он.

При этом эксперт подчеркивает, что существующий подход к управлению госкомпаниями - ошибочный, и приводит ко все новым долгам, которые рано или поздно придется отдавать, или имуществом, или бюджетными средствами.

Читайте также: Минздрав запретил рассказывать о производителях и поставщиках COVID-вакцины

"Но что предлагает Марлин? (Команда, которая исследует и информирует о финансовых показателях стратегических предприятий, освещает успешные кейсы корпоративной реформы управления и приватизации, разоблачает коррупцию и неэффективность в государственном секторе. - Ред.)", - задается вопросом Каневский.

1️⃣ Отбор руководителей госкомпаний только через конкурсы.

2️⃣ Определение понятных критериев, по которым кандидаты не допускаются к конкурсам на должности в госкомпании: предыдущий негативный опыт управления в правительственных структурах, коррупционные скандалы, аффилированность с Партией регионов, российским бизнесом и прочее.

3️⃣ Определение в контрактах директоров четких показателей эффективности и результатов.

И напоследок. Кадровая политика в госкомпаниях будет эффективна только тогда, когда будут приватизированы значительное количество таких компаний. На примере "Автомобильные дороги Украины". Уже 10 лет дорожные подряды достаются именно частным фирмам, которые активно использовали/ют имущество госкомпаний. Поэтому нет никакого смысла удерживать государственным ресурсом компанию, которая накапливает долги", - подытожил Каневский.