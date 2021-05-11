Глава МИД Латвии о взрывах в Чехии: Если не будет принципиальной реакции ЕС, Россия будет продолжать такие действия

Евросоюзу следовало бы более решительно реагировать на действия России – в частности, когда речь идет о нарушении прав человека или действиях РФ на территории других стран. Поскольку если реакции не последует, то это все будет продолжаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет местное издание Delfi.

По словам главы литовского МИД, Россия лишила лидера оппозиции Алексея Навального возможности участвовать в политической жизни страны, объявив его организацию экстремистской и "парализовав единственное движение, которое может оппонировать режиму".

"Видя нарушения прав человека, ЕС следовало бы реагировать решительнее", – заявил Ландсбергис.

Он отметил, что странам-участницам ЕС необходимо сокращать "число представителей военной разведки РФ" и больше поддерживать "гражданское общество" внутри страны.

Если не будет "принципиальной реакции со стороны ЕС в связи с террористическим выпадом в Чехии, Россия станет трактовать это как открытое приглашение к продолжению таких действий", – подчеркнул министр, напомнив, что Чехия обвинила российскую военную разведку в организации взрывов на оружейных складах в 2014 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В блуждающем в интернете списке недружественных РФ стран хорошие государства. В нем не стыдно находиться, - глава МИД Литвы Ландсбергис

2 февраля 2021 года Московский городской суд заменил условный срок Навального по делу Ив Роше на реальный. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима.

В апреле между Россией и Чехией вспыхнул дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.

9 мая в Чехии заявили, что будут требовать от России многомиллионную компенсацию за взрывы.