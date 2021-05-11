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Минобороны (8236) НАТО (8939) техника (1542) Таран Андрей (267)

Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран

Техника, закупаемая Украиной, обязательно будет обладать способностью взаимосовместимости с системами НАТО, что позволит Украине и НАТО в случае необходимости совместно действовать на поле боя.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Проводится в настоящее время перевооружение Вооруженных сил Украины, нами закупается много современной военной техники, которая обязательно будет обладать способностью взаимосовместимости с системами НАТО. Это позволит нам в случае необходимости совместно действовать на поле боя", - сказал Таран.

Также министр отметил, что Минобороны делает много усилий по развитию военной инфраструктуры, в частности строятся военные городки. По его словам, объекты инфраструктуры, которые сейчас строятся, и это в первую очередь касается Военно-морских сил Украины, будут иметь возможность продемонстрировать, что Украина отошла от бывшей советской практики строительства военных городков по застаревшим подходам.

"Министерством обороны завершается на сегодня разработка стратегического оборонного бюллетеня Украины и Плана обороны Украины", - отметил Таран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины, - Таран

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+8
И наверное именно по этому закупаются сау совкового калибрам152 мм..
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11.05.2021 12:40
+7
Я сумую за Пастором, той що кривавий Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран - Цензор.НЕТ 7575 .....Чесно.....
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11.05.2021 12:57
+5
Це тому закупляють калібр 152 мм по мародерській ціні?
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11.05.2021 12:39
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необходимо учить наивный мир уничтожать наглых и лицемерных нацистов - кацапов, делая это самим
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11.05.2021 12:38 Ответить
Це тому закупляють калібр 152 мм по мародерській ціні?
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11.05.2021 12:39 Ответить
Это потому, что нам 155 мм. никто не готов продавать. А по цене вопрос хороший.
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11.05.2021 12:49 Ответить
Тому САУ Богдану тупо злили. Може тому що назва якась порохоботська?)) хз
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11.05.2021 12:56 Ответить
Только не "слили", а заморозили. Именно по причине того, что нам стволы никто не готов продавать. Казалось бы выход очевиден: надо самим научиться делать такие стволы. Начали изучать вопрос и оказалось, что проблема на проблеме сидит и проблемой погоняет. Для начала, у нас нет стали для подобных стволов и заканчивая тем, что те же боеприпасы 155 мм. нам так же никто не готов продавать.

Вот тебе и все НАТОвские стандарты ...
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11.05.2021 13:03 Ответить
У нас здоровенный металлургические предприятия и нет нужной стали? Что за чушь.
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11.05.2021 13:16 Ответить
Повеселил. У нас здоровенные поля и лучший чернозем, а урожайность в 2-3 раза ниже чем в Европе. Чушь?
Не буду читать лекцию по прецизионным сплавам. Напомню очень показательную историю со шведскими бронелистами для наших БТРов. А сталь для стволов посложнее будет.
Даже если предположить, что у наших "здоровенных металлургических предприятий" есть научный и производственный потенциал для разработки таких сталей (а это далеко не так), то остается вопрос: "У этого всего движа должен быть "Заказчик" (он же - инвестор). Минобороны? Думаю, дальше не нужно рассказывать?
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11.05.2021 13:42 Ответить
л б*же, дайте ему кто-нить портретик Брежнева.
помогают в грошах как и Палестине.
за кой хрен ты перевооружишь и кого и что?
там надо милиарды тут и зараз. кому ты это шепчешь то?
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11.05.2021 12:39 Ответить
И наверное именно по этому закупаются сау совкового калибрам152 мм..
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11.05.2021 12:40 Ответить
Именно. И именно по стандартам НАТО цена завышена в 1,5 раза.

В НАТО ж все министры обороны зарабатывают на откатах при закупках вооружения.
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11.05.2021 14:48 Ответить
А какого купили Дани со 152 калібром, и второй год как не запустили линию по 152 и 155, а .аран, яка асоціація приходе ну ум)))
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11.05.2021 12:46 Ответить
ВРЕШЬ!
Только на днях заявляли о закупке НЕ СТАНДАРТА НАТО чешских Dana-M2.
Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран - Цензор.НЕТ 775
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11.05.2021 12:47 Ответить
Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран

С кем сообща? На каком поле? На Поле Чудес? Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран - Цензор.НЕТ 537
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11.05.2021 12:47 Ответить
Я сумую за Пастором, той що кривавий Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран - Цензор.НЕТ 7575 .....Чесно.....
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11.05.2021 12:57 Ответить
Таран возьмёт кусок водопроводной трубы диаметром 155 нарежет резьбу и будет натовский калибр, надо нашими стрельнуть лупим с родного, натовские снаряды подвезли? нет проблем перекрутили стволы и не парьтесь, Таран знает что делать.
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11.05.2021 12:58 Ответить
Тільки по ділам можна визначити ху із ху - говоримо про натівські стандарти, а купуємо совіцьку рухлядь. Але ж нарід звик накручувати локшини на власні вуха і вже моцно присів на цю хибу.
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11.05.2021 13:03 Ответить
І яким чином чеські гаубиці, совкового калібру, будуть тому сприяти???
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11.05.2021 13:04 Ответить
И коррупционная закупка чехословацкого 152 мм-го мотлоха "Дана" с ограниченным боекомплектом и запасных частей для материальной части тому яркий пример. Закуповувана для ЗСУ техніка обов'язково буде взаємосумісною з натівською. Це дозволить діяти спільно на полі бою, - Таран - Цензор.НЕТ 5348
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11.05.2021 13:05 Ответить
Если бы он еще понимал то про что говорит..
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11.05.2021 13:09 Ответить
хоть бы укрытия серьезные от ракетного нападения для военных строить начали...бомбоубежиша в чувство приводить...блиннн за столько лет и пальцем никто не шевельнул... Закуповувана для ЗСУ техніка обов'язково буде взаємосумісною з натівською. Це дозволить діяти спільно на полі бою, - Таран - Цензор.НЕТ 8804...окопы и блиндажи, миной 120мм простой пробиваемые, и все...забирайте всю сволочь красноперую из городов и сел и на строительство укрытий, народец дамбасский и не только, на войну они десятилетиями качали...а жирующей на кончах киевских дамбаской красноперой мразоте, самые трудоемкие работы на нулевке обеспечьте, по ним друганы и родичи стрелять не будут...
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11.05.2021 13:19 Ответить
ВОт!! Ещё один ******* Зеленского по фамилии Таран и врёт также нагло и красиво как Зеленский!! Скажите, А купленные никому не нужные у ЧЕХИИ 152мм ордия ДАНА,как взаимозаменяется с 155мм калибром НАТО??!! Хотя снарядов ни на те, ни на другие в ВСУ нету!! Ты,ТАРАН, Лучше скажи , когда и где и сколько, начнётся выпуск наших НЕПТуНОВ и ОЛьХИ?? Путин у порога Украины,а вы Два придурка Таран и дезертир Хомчак довели ВСУ до ручки !!
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11.05.2021 18:07 Ответить
 
 