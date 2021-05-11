Закупаемая для ВСУ техника обязательно будет взаимосовместимой с НАТОвской. Это позволит действовать сообща на поле боя, - Таран
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Техника, закупаемая Украиной, обязательно будет обладать способностью взаимосовместимости с системами НАТО, что позволит Украине и НАТО в случае необходимости совместно действовать на поле боя.
Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран на всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны" в Киеве во вторник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Проводится в настоящее время перевооружение Вооруженных сил Украины, нами закупается много современной военной техники, которая обязательно будет обладать способностью взаимосовместимости с системами НАТО. Это позволит нам в случае необходимости совместно действовать на поле боя", - сказал Таран.
Также министр отметил, что Минобороны делает много усилий по развитию военной инфраструктуры, в частности строятся военные городки. По его словам, объекты инфраструктуры, которые сейчас строятся, и это в первую очередь касается Военно-морских сил Украины, будут иметь возможность продемонстрировать, что Украина отошла от бывшей советской практики строительства военных городков по застаревшим подходам.
"Министерством обороны завершается на сегодня разработка стратегического оборонного бюллетеня Украины и Плана обороны Украины", - отметил Таран.
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Вот тебе и все НАТОвские стандарты ...
Не буду читать лекцию по прецизионным сплавам. Напомню очень показательную историю со шведскими бронелистами для наших БТРов. А сталь для стволов посложнее будет.
Даже если предположить, что у наших "здоровенных металлургических предприятий" есть научный и производственный потенциал для разработки таких сталей (а это далеко не так), то остается вопрос: "У этого всего движа должен быть "Заказчик" (он же - инвестор). Минобороны? Думаю, дальше не нужно рассказывать?
помогают в грошах как и Палестине.
за кой хрен ты перевооружишь и кого и что?
там надо милиарды тут и зараз. кому ты это шепчешь то?
В НАТО ж все министры обороны зарабатывают на откатах при закупках вооружения.
Только на днях заявляли о закупке НЕ СТАНДАРТА НАТО чешских Dana-M2.
С кем сообща? На каком поле? На Поле Чудес?