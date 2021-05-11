Рябикин рассказал о перезагрузке таможенной службы: Тестирование будут сдавать все, а кандидаты в руководители будут проходить еще и конкурс

Глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин рассказал о предстоящей перезагрузке таможни. Она будет проходить по формуле "тестирование для всех + конкурс для руководителей".

Об этом Рябикин написал в своем блоге на Цензор.НЕТ.

Глава таможни заверил, что тестирование будут сдавать все – "и рядовые сотрудники таможен, которые переводятся на контракт, и те кандидаты на замещение руководящих должностей на региональных таможнях и таможенных постах, которые тестирования не проходили".

Кроме того, кандидаты в руководители будут проходить "серьезный, справедливый, разноаспектный конкурс".

"Конкурсы будут проведены на все без исключения должности начальников региональных таможен и таможенных постов. Независимо от того, были ли отстранены на этих позициях "подсанкционные" начальники от исполнения своих должностных обязанностей.... Конкурсы будут объявлены и проведены до конца текущего года", - пояснил Рябикин.

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По его словам, конкурсные комиссии будут "представительными и беспристрастными", а сами конкурсы будут проходить с привлечением мониторинговых групп различных международных донорских организаций.

"В то же время народные депутаты ВР сформируют свою мониторинговую миссию", - подчеркнул глава таможни.

"С помощью "умных" информационно-аналитических программ будет сформировано досье на каждого кандидата. Будет собрана информация из всех баз и источников, а затем подвергнута перекрестной проверке по известному при кадровом отборе принципу second opinion (второе мнение)", - добавил Рябикин.

Он также акцентировал, что конкурс – только первый этап отбора, далее – полугодичный испытательный срок, на протяжении которого кандидат должен продемонстрировать свой KPI (Key Performance Indicators – ключевые показатели эффективности).

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"Затем – углубленная проверка на добропорядочность (доброчесність). Если какие-то пункты вызвали вопросы у членов мониторинговых миссий, то по этим пунктам нужно будет пройти дополнительно еще и полиграф", - добавил глава таможни.

Он подчеркнул, что непрохождение тестирования, отказ от прохождения детектора лжи или неправдивые ответы на вопросы будут основанием для расторжения контракта.

"Мы изучаем юридические возможности запуска механизма так называемого "внутреннего рейтинга" для сотрудников таможен. Суть в том, чтобы проводить 1 раз в год тестирование для определения профессиональных знаний и компетенций сотрудников. И на основании результатов такого тестирования осуществлять перемещения в кадровой структуре таможен. Например, если старший смены тестирование не сдал, а рядовой инспектор, напротив, сдал успешно, то инспектор будет перемещен на должность старшего смены, а тот станет простым инспектором", - поделился планами Рябикин.

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"В новый 2022 год Государственная таможенная служба вступит с минимум наполовину обновленным персоналом и руководящим составом региональных таможен. Без такой кадровой реформы невозможно достигнуть реальных подвижек в повышении уровня организации и качества работы на таможнях. И получить реальные результаты в борьбе с коррупцией в таможенной сфере", - резюмировал глава Государственной таможенной службы.