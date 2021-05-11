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Новости За рубежом Агрессия России против Украины
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Байден (2383) НАТО (8939) саммит (1032) Дуда (641)

В Бухаресте на саммите стран восточного фланга НАТО обсудили агрессию РФ против Украины: "Двери в Альянс должны оставаться открытыми"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Бухаресте на саммите стран восточного фланга НАТО обсудили агрессию РФ против Украины:

Двери в Североатлантический альянс "должны оставаться открытыми", те страны, которые в будущем захотят присоединиться к НАТО, должны быть уверены, что, адаптируясь к требованиям Альянса, можно будет присоединиться к союзу.

Об этом 10 мая по итогам виртуального саммита стран – членов НАТО – "Бухарестской девятки" заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Он отметил, что во время саммита его участники обсудили ситуацию в Украине, в частности эскалацию возле границ страны со стороны России, а также продолжающуюся оккупацию РФ Крыма, Донецка и Луганска.

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В саммите в Бухаресте принял участие президент США Джо Байден. Он "подчеркнул свою приверженность восстановлению союзов и укреплению трансатлантических отношений", сообщается на сайте Белого дома 10 мая.

"Президент Байден заявил о своей поддержке усиления сдерживания и обороны НАТО, а также о важности повышения устойчивости союзников к пагубным экономическим и политическим действиям стратегических конкурентов", – говорится в сообщении.

В совместной декларации стран "Бухарестской девятки" по итогам саммита отмечается, что НАТО сталкивается с явными угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений.

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"Агрессивные действия России и наращивание военного потенциала в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивные гибридные действия продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов основанному на правилах международному порядку", – подчеркиваются в документе, опубликованном на сайте президента Польши 10 мая.
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Топ комментарии
+3
А где можно почитать или посмотреть речь бубочки на саммите, посвященном Украине?
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11.05.2021 13:09
+2
"Двери в НАТО должны быть открыты..." Однак, у них потрібен "металошукач"... Щоб "віслюки", з російськими підковами, туди пройти не змогли...
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11.05.2021 13:15
+2
Нафіга нам та Казань?
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11.05.2021 13:15
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А где можно почитать или посмотреть речь бубочки на саммите, посвященном Украине?
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11.05.2021 13:09 Ответить
Лєнка його туди не пустила.В Бухаресте на саммите стран восточного фланга НАТО обсудили агрессию РФ против Украины: "Двери в Альянс должны оставаться открытыми" - Цензор.НЕТ 4727
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11.05.2021 13:14 Ответить
Ну, мог бы топнуть ножкой, посучить кулачками... Вот, например, схема разговора типичного монарха с челядью типа Ленки:

Я за линию твою
На корню тебя сгною!
Я с тобою не шуткую,
Я сурьезно говорю! (с)
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11.05.2021 13:25 Ответить
Акцентую увагу читачів на чотирьох архіважливих моментах:

А. "Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект далі носитиме ім'я великого маршала перемоги і харків'яни відзначатимуть це святе свято саме 9 травня"- в.о. мера Харкова Ігор Терехов

Б. ЗАКОН УКРАЇНИ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#n45 Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"

"Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої"

В. Якщо позиція А. не знайде свого втілення в позиції Б. - то це буле об'єктивним, неупередженим підтвердженням того, що нинішня влада в Україні є "СЛУГАМИ ПУТІНА" і відверті, неприховані вороги України та її народу !

А як може називатися територія, на якій не діють українські закони, а діють російські? І як назвати керівників регіону, які закликають, щоб на очолюваній ними території... українські закони не мали юрисдикції? А як з ними має діяти патріотична і адекватна влада України? Мало нам "криму-донбасу", де розпочиналося аналогічно?

Г. В випадку настання події В. і при продовжені свого правління в Україні ЗЕ-банди, громадян України слід називати аморфним словом "населення" і не дивуватися їхньому наступному економічному, соціальному, політичному та етнічному винищенню...

PS: Перед початком форсування Дніпра 1943 році пройшло засідання Військової ради штабу фронту. На цьому засіданні вирішувалося питання, у що одягнути і чим озброїти 300 тисяч насильно відмобілізованих цивільних новобранців -українців зі звільненої від німців Східної України. На ньому розглядалося питання як ї чим їх озброїти, одягнути та хоча б і навчити плавати та стріляти . Кривавий «маршал перемоги» кат і ненависник українців Жуков заявив дослівно: «Как во что? У чом хохли прішлі, в том і воєвать будут!» Автоматічєскім оружієм етіх людєй нє вооружать! У ніх же за спіной заградітєльние отряди із моіх орлов! Дать ім 300 тисяч автоматов - і от заградітєльных отрядов нічего не останєтся. Оні іх всєх перекосят и чкурнут до УПА к бандеровцам - строіть свою нєзалєжную.» «Так зачєм ми с вамі, здесь голови морочім. Наху ... одєвать і вооружать етіх хахлов? Всє оні прєдателі! Чєм больше в Днєпрє іх потопім, тєм мєньшє прідйотся расстрєлівать, і в Сібірь послє войни ссилать ».

І з 300 тисяч насильно відмобілізованих не навчених і майже беззбройних українців, 280 тисяч українців саме зі Східної України, за наказом кремлівського кривавого Жукова, були втоплені в Дніпрі. Їх жертви не оправдані ні з військової, ні з людської точки зору. Це був акт етнічного геноциду...
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11.05.2021 13:51 Ответить
когда клоун управляет страной - о ее проблемах ,будут говорить ,без нее - печально
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11.05.2021 13:10 Ответить
После войны на одной из официальных встреч союзнических делегаций жуков хвастался Эйзенхауэру об этом своем решении. Преподносил как забавный случай из истории войны., этакую хохму Американец был в глубочайшем ****. До конца встречи не обменялся ни единым словом с жуковым.
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11.05.2021 13:59 Ответить
Модер Цензора . Вот 3 раз пишу вам про Казань а Вы игнорируете эту новость ..Вы скорее напишете что где-то в Жашкове на базаре украли тапочки
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11.05.2021 13:11 Ответить
Нафіга нам та Казань?
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11.05.2021 13:15 Ответить
11.05.21 10:41 19-летний парень открыл стрельбу в одной из казанских школ: погибли 7 школьников и один учитель (обновлено)

Угомонись. И читай внимательно. Цензор один из первых написал.
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11.05.2021 13:19 Ответить
Кому воно всралось!?
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11.05.2021 13:23 Ответить
"Двери в НАТО должны быть открыты..." Однак, у них потрібен "металошукач"... Щоб "віслюки", з російськими підковами, туди пройти не змогли...
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11.05.2021 13:15 Ответить
открыты, и только подойдите как бац по лбу этими открытыми дверями (
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11.05.2021 13:27 Ответить
Как будто издеваются.
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11.05.2021 13:38 Ответить
Двері України для НАТО теж відкриті. Ставьте ракети на Харківщині.
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11.05.2021 13:44 Ответить
 
 