В Бухаресте на саммите стран восточного фланга НАТО обсудили агрессию РФ против Украины: "Двери в Альянс должны оставаться открытыми"
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Двери в Североатлантический альянс "должны оставаться открытыми", те страны, которые в будущем захотят присоединиться к НАТО, должны быть уверены, что, адаптируясь к требованиям Альянса, можно будет присоединиться к союзу.
Об этом 10 мая по итогам виртуального саммита стран – членов НАТО – "Бухарестской девятки" заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Он отметил, что во время саммита его участники обсудили ситуацию в Украине, в частности эскалацию возле границ страны со стороны России, а также продолжающуюся оккупацию РФ Крыма, Донецка и Луганска.
В саммите в Бухаресте принял участие президент США Джо Байден. Он "подчеркнул свою приверженность восстановлению союзов и укреплению трансатлантических отношений", сообщается на сайте Белого дома 10 мая.
"Президент Байден заявил о своей поддержке усиления сдерживания и обороны НАТО, а также о важности повышения устойчивости союзников к пагубным экономическим и политическим действиям стратегических конкурентов", – говорится в сообщении.
В совместной декларации стран "Бухарестской девятки" по итогам саммита отмечается, что НАТО сталкивается с явными угрозами и вызовами, исходящими со всех стратегических направлений.
"Агрессивные действия России и наращивание военного потенциала в непосредственной близости от НАТО, включая недавнюю эскалацию в Черном море, на границах Украины и в незаконно аннексированном Крыму, а также ее агрессивные гибридные действия продолжают угрожать евроатлантической безопасности и бросать вызов основанному на правилах международному порядку", – подчеркиваются в документе, опубликованном на сайте президента Польши 10 мая.
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Я за линию твою
На корню тебя сгною!
Я с тобою не шуткую,
Я сурьезно говорю! (с)
А. "Я хочу, щоб усі харків'яни знали, що в місті Харкові стояв, стоїть і буде стояти пам'ятник Георгію Жукову, проспект далі носитиме ім'я великого маршала перемоги і харків'яни відзначатимуть це святе свято саме 9 травня"- в.о. мера Харкова Ігор Терехов
Б. ЗАКОН УКРАЇНИ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/317-19#n45 Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки"
"Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі у вигляді сувенірної продукції, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки", -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
2. Ті самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої"
В. Якщо позиція А. не знайде свого втілення в позиції Б. - то це буле об'єктивним, неупередженим підтвердженням того, що нинішня влада в Україні є "СЛУГАМИ ПУТІНА" і відверті, неприховані вороги України та її народу !
А як може називатися територія, на якій не діють українські закони, а діють російські? І як назвати керівників регіону, які закликають, щоб на очолюваній ними території... українські закони не мали юрисдикції? А як з ними має діяти патріотична і адекватна влада України? Мало нам "криму-донбасу", де розпочиналося аналогічно?
Г. В випадку настання події В. і при продовжені свого правління в Україні ЗЕ-банди, громадян України слід називати аморфним словом "населення" і не дивуватися їхньому наступному економічному, соціальному, політичному та етнічному винищенню...
PS: Перед початком форсування Дніпра 1943 році пройшло засідання Військової ради штабу фронту. На цьому засіданні вирішувалося питання, у що одягнути і чим озброїти 300 тисяч насильно відмобілізованих цивільних новобранців -українців зі звільненої від німців Східної України. На ньому розглядалося питання як ї чим їх озброїти, одягнути та хоча б і навчити плавати та стріляти . Кривавий «маршал перемоги» кат і ненависник українців Жуков заявив дослівно: «Как во что? У чом хохли прішлі, в том і воєвать будут!» Автоматічєскім оружієм етіх людєй нє вооружать! У ніх же за спіной заградітєльние отряди із моіх орлов! Дать ім 300 тисяч автоматов - і от заградітєльных отрядов нічего не останєтся. Оні іх всєх перекосят и чкурнут до УПА к бандеровцам - строіть свою нєзалєжную.» «Так зачєм ми с вамі, здесь голови морочім. Наху ... одєвать і вооружать етіх хахлов? Всє оні прєдателі! Чєм больше в Днєпрє іх потопім, тєм мєньшє прідйотся расстрєлівать, і в Сібірь послє войни ссилать ».
І з 300 тисяч насильно відмобілізованих не навчених і майже беззбройних українців, 280 тисяч українців саме зі Східної України, за наказом кремлівського кривавого Жукова, були втоплені в Дніпрі. Їх жертви не оправдані ні з військової, ні з людської точки зору. Це був акт етнічного геноциду...
Угомонись. И читай внимательно. Цензор один из первых написал.