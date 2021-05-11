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Генсек ООН Гутерриш об отправке миротворцев ООН на Донбасс: "Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Генсек ООН Гутерриш об отправке миротворцев ООН на Донбасс:

В Организации Объединенных Наций (ООН) в ближайшее время вряд ли договорятся о введении миротворцев на Донбасс. На сегодня слишком много разных точек зрения на то, какой может быть такая миссия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью российским СМИ заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, ООН выступает за сохранение "нормандского формата" и выполнение минских договоренностей.

"Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться", - подчеркнул Гутерриш.

В то же время он отметил, что договоренность об отправке миротворцев ООН на Донбассе вряд ли будет достигнута в ближайшее время.

"Существуют очень разные точки зрения относительно того, какой мандат и какую роль могли бы играть миротворческие силы в Украине. Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем", - добавил Гутерриш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко показал документы с обращением к ООН по миротворческой миссии: Если у Зеленского не знают, где искать, мы готовы помочь

Напомним, в марте постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил о необходимости размещения миротворцев ООН на Донбассе. По его словам, они должны помочь Киеву в восстановлении контроля над участком границы с Россией.

До этого сообщалось, как и при каких условиях могут ввести миротворцев на Донбасс.
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Топ комментарии
+10
Так нахрена вы тогда нужны, шобла озабоченных с офигенными зарплатами в долларах США?
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11.05.2021 13:20
+6
Гутереш соціалістично-номенклатурна курва.
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11.05.2021 13:19
+6
Распустить этот жирующий на взносах атавизм времён Холодной войны, как ранее разогнали Лигу наций.
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11.05.2021 13:21
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Правила форума Совет форумчан
А что об импотенции знаете вы?
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11.05.2021 13:19 Ответить
Гутереш соціалістично-номенклатурна курва.
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11.05.2021 13:19 Ответить
Распустить этот жирующий на взносах атавизм времён Холодной войны, как ранее разогнали Лигу наций.
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11.05.2021 13:21 Ответить
Так нахрена вы тогда нужны, шобла озабоченных с офигенными зарплатами в долларах США?
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11.05.2021 13:20 Ответить
Шоб каждый отмороз мог постучать там туфлей по трибуне.
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11.05.2021 13:22 Ответить
А не получится. Ежели этот отмороз снимет свою туфлю специального пошива, то из за трибуны даже его плешивую маковку не будет видно. Мал клоп.
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11.05.2021 13:28 Ответить
Организация
Озабоченных
Наций
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11.05.2021 13:25 Ответить
Та да, португальські офіцери міграційної служби, що вбили українця це можуть підтвердити(((
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11.05.2021 13:25 Ответить
об этом в интервью российским СМИ заявил генсек ООН Антониу Гутерриш...
Источник: https://censor.net/ru/n3264500
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11.05.2021 13:26 Ответить
Миротворці будуть примирювати Збройні Сили України з ким? Там місія потрібна зовсім не миротворча.
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11.05.2021 13:26 Ответить
а кто такой ЛДНР?
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11.05.2021 13:50 Ответить
А лишить паРашу права вето с Совбезе или вообще выкинуть их оттуда, как нелегитимных - слабо? Генсек ООН Гутерриш об отправке миротворцев ООН на Донбасс: "Вряд ли согласие будет достигнуто в ближайшем будущем" - Цензор.НЕТ 5960
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11.05.2021 13:29 Ответить
Морда цього обличчя мені Шокіна нагадує. Можливо, рідня
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11.05.2021 13:31 Ответить
или пшонку
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11.05.2021 13:36 Ответить
вряд ли будет достигнуто?! а на кой хер ты там сидишь тогда, морда партугальская?! канай в сваю партугалию, на пенсию! ано и панятна, шо ему война в украине как бородино занзибару
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11.05.2021 13:35 Ответить
Це було відомо вже давно. Прозрів.
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11.05.2021 13:37 Ответить
Так ты постоянно в их компании только и тусуешся , Петрушу защищаешь и выгораживаешь . Или ты так , рядом стоишь ? Как про сигареты , " курил -нет , а дымом почему пахнешь ? пацаны курили , а я рядом стоял !"
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11.05.2021 14:25 Ответить
А мы согласны на базы США, Великобритании и Канады вместо миротворцев на линии соприкосновения. ( можем даже им потом в "аренду" сдать все ОРДЛО. лет на 10-15)
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11.05.2021 13:44 Ответить
Ця тема безглузда. ООН ніколи не пошле миротворчий контингент воювати проти іншого члена ООН, тобто Росії. Це тема для імбіцилів і щоб дурити народ.
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11.05.2021 13:54 Ответить
Во-первых, разве страны в которых был или сейчас размещен миротворческий контингент, не являются членами ООН? Во-вторых, такие вооруженные силы потому и называются миротворческим контингентом, что их туда отправляют поддерживать перемирие между сторонами конфликта, а не воевать
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11.05.2021 14:44 Ответить
угу, криві мізки - це біда.
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11.05.2021 14:46 Ответить
ага. у людей с прямой извилиной как раз бiда
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11.05.2021 15:29 Ответить
ти навіть говориш криво, це не звилини винні, а недорозвинутість
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11.05.2021 18:33 Ответить
ООН в теперешнем виде, кроме пустоговорильни и выражения озабоченностей ни на что большее не способна.
И зачем она такая вообще нужна?
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11.05.2021 14:20 Ответить
Миротворцы обычно не едут уда, где война идёт между государствами. Все понимают, что мир Украины с Московией липовый.
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11.05.2021 15:15 Ответить
"Конечно, мы озабочены недавней эскалацией, нарушением договоренности о прекращении огня. Рассчитываем, что наступит деэскалация и режим прекращения огня будет полностью соблюдаться", - подчеркнул Гутерриш.Источник: https://censor.net/ru/n3264500--------------------так ви вже 7 років чекаєте,надієтесь і вірите.тоді нафіга ООН і ваші миротворці,якщо ви їх не можете задіяти?
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11.05.2021 15:38 Ответить
 
 