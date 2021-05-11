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Новости За рубежом
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Лаврову многое не ясно по встрече Путина с Байденом: Хотим понимать, как американские коллеги собираются действовать

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лаврову многое не ясно по встрече Путина с Байденом: Хотим понимать, как американские коллеги собираются действовать

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в вопросе подготовки к российско-американскому саммиту остается много неясного.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Мы, кстати, хотели бы также понять, как американские коллеги собираются действовать, мы этот вопрос им задали, ответа не получили, — имею в виду последовательность шагов", - сказал он.

Российский министр отметил, что изначально в США предлагали встречу президентов без какой-либо подготовки, затем упомянули, что может быть лучше, чтобы эксперты встретились перед саммитом.

"В общем, здесь много неясного. Как я уже сказал, при в целом позитивном отношении к этой инициативе, мы изучаем все аспекты, которые с ней связаны", - подчеркнул Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден ожидает встречи с Путиным в ходе июньской поездки в Европу

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча Байдена и Путина была бы целесообразной.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
Лошадь не уточнила, какое именно }{уйло будет встречаться с Байденом. Одно из них сидит в противобактериологическом бункере, и всех к нему пускают после 2-недельного карантина под надзоров вертухаев из ФСО. Другое за 1000 км в тот же день "играет" в хоккей, "забивая" в среднем по 10 шайб за игру в компании с Бурэ и другими такими же полудурками, и все они даже без масок.
Если решите, что второе }{уйло, то Байден в хоккей не играет.
Если первое- то Байден на 2 недели на карантин в параше не сядет. Лавров о возможной встрече Путина с Байденом: Здесь много неясного - Цензор.НЕТ 8505
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11.05.2021 13:48
+5
Неясно, доживет ли Путин до этой встречи?
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11.05.2021 13:36
+5
Что неясного ? Ватный зверинец полностью изолируют .
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11.05.2021 13:37
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Неясно, доживет ли Путин до этой встречи?
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11.05.2021 13:36 Ответить
Цену набивают)
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11.05.2021 13:36 Ответить
Что неясного ? Ватный зверинец полностью изолируют .
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11.05.2021 13:37 Ответить
Анаконда-анаконда-анаконда... Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти - Цензор.НЕТ 6521 Годы проходят - реализма в башке не добавляется.
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11.05.2021 14:49 Ответить


Pan Doktor@pan_dok
Раньше коксующимся был только уголь, а теперь - МИД РФ.
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11.05.2021 13:39 Ответить
В Гааге еще в камере ремонт не доделали...
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11.05.2021 13:39 Ответить
Лет через 25 может доделают... Но вряд ли.
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11.05.2021 14:50 Ответить
Никто не задавался вопросом о том, почему именно дипломаты так часто выпадают из окон или получают привычный сердечный приступ. А между тем, инсайдер из окружения Путина как-то заметил, что перед самым вторжением в Грузию, Путин как-то невпопад процитировал строки «Как ныне сбирается Вещий Олег». Вот кем он себя мнит. Но если так, то над этим образом довлеет смертельное пророчество волхвов, данное князю Олегу: «…Но примешь ты смерть от коня своего…». Лавров о возможной встрече Путина с Байденом: Здесь много неясного - Цензор.НЕТ 7253 Вот в поисках этого коня и рыщет Путин. Только кто-то из приближенных скажет о ком-то: «Ну это не Чуркин, а конь с тестикулами!» Глядишь, и нет Чуркина. Говорят, что в Кремле это слово уже стало Табу и его стараются не произносить даже шепотом.
В общем, Лаврову следует либо приготовиться, либо следовать известному предсказанию, ибо слова этого уже никто не произносит, но смотреть на Лаврова не перестали.
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11.05.2021 13:40 Ответить
Фраза "ано і коню понятно" зараз непідходить. Коню неясно.
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11.05.2021 13:40 Ответить
стара шкапа шо з неї взяти, хай би хто підсказав, головне щоб на зустрічі були підмитими.
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11.05.2021 16:04 Ответить
Столько неясного, столько неясного! Вазелин брать с собой из бункера или американец не разрешит с вазелином? А вдруг арестуют и прям в Гаагу? А за что больше вдуют, за Крым или за Алеппо? Короче, вопросов уйма.
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11.05.2021 13:44 Ответить
Такие вопросы не для лошади . Лавров о возможной встрече Путина с Байденом: Здесь много неясного - Цензор.НЕТ 6604
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11.05.2021 13:46 Ответить
Лошадь не уточнила, какое именно }{уйло будет встречаться с Байденом. Одно из них сидит в противобактериологическом бункере, и всех к нему пускают после 2-недельного карантина под надзоров вертухаев из ФСО. Другое за 1000 км в тот же день "играет" в хоккей, "забивая" в среднем по 10 шайб за игру в компании с Бурэ и другими такими же полудурками, и все они даже без масок.
Если решите, что второе }{уйло, то Байден в хоккей не играет.
Если первое- то Байден на 2 недели на карантин в параше не сядет. Лавров о возможной встрече Путина с Байденом: Здесь много неясного - Цензор.НЕТ 8505
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11.05.2021 13:48 Ответить
когда то я 6 ****** насчитал с разными ушами ростом и глазами))) ну один из них умеет играть в хоккей, второй на немецком шпарит как я в школе))) третий любит шойгу в лесу)) их там много.
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11.05.2021 16:04 Ответить
Одного только Шойгу никак не слепят, т.к. остальные обезьяны в Тыве вымерли миллионы лет назад. Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти - Цензор.НЕТ 4845
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11.05.2021 17:43 Ответить
Неясно что? Чем сношать плешивого будут, бутылкой или ежом?
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11.05.2021 13:50 Ответить
Кацап, ти хоч-би вже у ніку прізвище українською правильно написав...
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11.05.2021 14:16 Ответить
Про какую "ясность" оно бормочет? Разве лошадь может понимать тонкости человеческой речи?
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11.05.2021 14:05 Ответить
В Кремлі зрозуміли: "Мы довыё...сь... Будут бить... Но, "где", "когда", "как", "куда" и "чем", не говорят... Неопределённость настораживает больше всего..." .
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11.05.2021 14:14 Ответить
Та просто "гонить дурку".
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11.05.2021 18:51 Ответить
веревку и мыло лучше захватить с собой...
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11.05.2021 14:15 Ответить
что неясного - возмет Путлера за уши и надает в рот!!! Я старую лошадь обоссыт.... чтобы паРаша знала свое место и не тявкала...
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11.05.2021 14:21 Ответить
Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти - Цензор.НЕТ 6210
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11.05.2021 14:25 Ответить
Что не ясно? Станешь счетоводом! После полученного сапогом удара от дяди Сэма в твой пятачок,-зубы будешь считать!
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11.05.2021 15:24 Ответить
унылая запасайся вазелином вашингтонский обком секас делать будет
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11.05.2021 15:34 Ответить
***** эпиляцию сделало на шоколадном глазе в надежде шо опять в него будут глядеть Лаврову багато чого не ясно щодо зустрічі Путіна з Байденом: Хочемо розуміти, як американські колеги збираються діяти - Цензор.НЕТ 3772 но Байден на мир ***** может только плюнуть.
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11.05.2021 16:01 Ответить
 
 