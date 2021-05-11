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В течение двух-трех лет вся территория Украины будет покрыта сетью вертолетов для спасения людей, - замглавы МВД Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

В течение двух-трех лет вся территория Украины будет покрыта сетью вертолетов для спасения людей, - замглавы МВД Геращенко

МВД планирует покрыть всю страну сетью вертолетов, которые смогут вылетать на все чрезвычайные ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в ходе всеукраинского форума "Украина 30: Безопасность страны".

"Во Львовской области с 1 апреля авиация ГСЧС (Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям – ИФ) эвакуировала семерых человек из труднодоступных мест... Мы спасли нескольких людей, у которых были инсульты... Также был эвакуирован человек, который попал в тяжёлое ДТП в городе Броды", - рассказал замминистра.

По его словам, в планах МВД - покрытие всей страны сетью вертолетов, которые смогут вылетать "на все чрезвычайные ситуации, где это обосновано экономически и фактически".

Геращенко отметил, что "в течение двух-трех лет вся территория Украины будет покрыта вертолетами для спасения людей".

Замминистра также добавил, что уже предстоящей зимой авиация МВД будет задействована в Карпатах для спасения людей в сложных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что МВД разворачивает на Черниговщине инфраструктуру обслуживания авиационной техники.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Если кто-то врывается в ваш дом и пытается вас избить или убить, то вы имеете право на самозащиту", - замминистра МВД Геращенко о ветеране АТО Пекельном. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Когда космические корабли ..... Где-то такое уже было ......
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11.05.2021 13:48
+5
Це означає лише одне, що Аваков збирається викинути ще десятки мільярдів на закупку французького непотребу - б-ушних гвинтокрилів для ментів і нацгвардії. Під "відкати", звісно. Оце пафосне - "для порятунку людей" то ... навіть слів таких не підібрати.
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11.05.2021 14:32
+3
Ой ну и звиздун...
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11.05.2021 13:51
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Когда космические корабли ..... Где-то такое уже было ......
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11.05.2021 13:48 Ответить
побажаємо, аби у тих вертольотів маршрути не пересікались на одних і тих же висотах
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11.05.2021 13:51 Ответить
Ой ну и звиздун...
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11.05.2021 13:51 Ответить
Птица-говорун отличается умом и сообразительностью. Эти птицы способны летать в космическом пространстве с приличной (сверхсветовой) скоростью.
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11.05.2021 13:53 Ответить
ну-ну, а где ты будешь через два, три года.
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11.05.2021 13:56 Ответить
Какая ячейка будет у сети?? На карпа пойдет ..???
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11.05.2021 13:58 Ответить
Скорее, не ячейка а очко...то есть жопа.
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11.05.2021 14:10 Ответить
Степанов, отсоси! В медицине вертолеты не нужны, а вот Авакову нужны. И если кто-то думал, что это медицина спасает людей, то ... Геращенко разъяснит что по чем.
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11.05.2021 14:05 Ответить
будет задействована в Карпатах для спасения людей

==
я бы этих людей через суд принуждал возмещать стоимость спасательной операции. Штормовое предупреждение - оно, тупое, в горы лезет.Лавиноопасный район - нет, ему именно туды надо.
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11.05.2021 14:09 Ответить
Майже по О'Генрі. Країна Анчурія
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11.05.2021 14:11 Ответить
Протягом двох-трьох років вся територія України буде покрита мережею вертольотів для порятунку людей, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 7109
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11.05.2021 14:13 Ответить
Це означає лише одне, що Аваков збирається викинути ще десятки мільярдів на закупку французького непотребу - б-ушних гвинтокрилів для ментів і нацгвардії. Під "відкати", звісно. Оце пафосне - "для порятунку людей" то ... навіть слів таких не підібрати.
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11.05.2021 14:32 Ответить
И я даже знаю фамилии этих людей.
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11.05.2021 16:27 Ответить
МВД планирует покрыть всю страну сетью вертолетов, которые смогут вылетать на все чрезвычайные ситуации. Источник: https://censor.net/ru/n3264512

Ай да Рюкзакевич, ай да допоміг заробити хфранцузам, добре хоч гелікоптери будуть в Україні, хоча чекаємо ці гелікоптери вже третій рік Протягом двох-трьох років вся територія України буде покрита мережею вертольотів для порятунку людей, - заступник голови МВС Геращенко - Цензор.НЕТ 6828
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11.05.2021 16:39 Ответить
Ну точно не для роботяг эти заманухи
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11.05.2021 16:52 Ответить
І йому хтось повірить? Хоча язиком цю сітку "сплести" можна. В першу чергу ВСУ потрібно забезпечити ******** зброєю і всім необхідним.
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11.05.2021 19:02 Ответить
Шо то мне ссыкотно!!!!
ВСЕ проф вертолетчики сейчас за бугром зарабатывают длинную гривну!
Молодежь вряд ли налетала нужное кол-во часов.
А если с вертолетами продолжится тренд как полицейские били нов машины - то просто ПИЗ-Ц!!!!
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11.05.2021 20:01 Ответить
 
 