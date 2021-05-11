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Новости За рубежом
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"Дело будки": суд Москвы приговорил "девочку с Конституцией" Ольгу Мисик к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

11 мая студентку журфака МГУ Ольгу Мисик, которая стала известна во время московских протестов года как "девочка с Конституцией" (она публично читала Основной закон России сотрудникам полиции), приговорили к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Малыгин, передает Цензор.НЕТ.

""Девочку с конституцией", 18-летнюю Олю Мисик, сегодня судья по фамилии Бурая приговорила к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы. Причем гособвинитель просил меньше. Преступление состояло в том, что Оля испачкала краской будку охраны перед входом в генпрокуратуру на Дмитровке", - написал он.

"Твари, будьте вы прокляты", - добавил Малыгин.

Дело будки: суд Москвы приговорил девочку с Конституцией Ольгу Мисик к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы 01
Фото: Малыгин/Facebook

Согласно версии обвинения, 19-летняя Мисик, а также Игорь Башаримов и Иван Воробьевский в ночь на 8 августа 2020 года облили краской будку проходной у здания Генпрокуратуры на Большой Дмитровке. У той же проходной они якобы вывесили баннеры в поддержку фигурантов дела "Нового величия" (считается в России экстремистской организацией). На следующий день все трое были задержаны, провели ночь в изоляторе, а затем много месяцев находились под "запретом определенных действий".

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Вандализм, за который судят Мисик, заключается в брызгах краски из "заранее заготовленной бутылки" на стену будки — поскольку вывешенные плакаты охранник оперативно снял. "В связи с тем, что жидкость красного цвета невозможно отмыть, было принято решение загрунтовать и закрасить испорченную часть фасада", — сообщает представитель Генпрокуратуры. Грунтовка и покраска обошлись ведомству в 3464 рубля 50 копеек.

Эта сумма фигурирует как доказательство материального ущерба от "общественно опасного деяния", в котором обвиняется Мисик и ее друзья ("обезобразив внешний вид указанного здания [будки], тем самым… осквернив и испортив его").

Основной документ обвинения — смета покрасочных работ. Однако, как настаивала защита, изначальные даты в этой смете исправлены с одних цифр на другие, более ранние. Цены на покраску в документе также указаны за "IV квартал 2020 года". К тому же документ Генпрокуратуры ссылается на письмо Минстроя, вышедшее спустя три месяца, в ноябре. В видеозаписи защиты, сделанной на следующий день после описываемых событий, 9 августа, на стене будки не видно ни следов краски, ни свежих следов ремонтных работ. Это неудивительно, ведь "красящей жидкостью красного цвета" в деле назван легкосмываемый колер.

Под петицией с требованием прекратить уголовное преследование Ольги Мисик и заменить его административным штрафом на change.org подписалось больше 45 тысяч человек. Правозащитный центр "Мемориал" (признан в России "иностранным агентом") назвал Мисик и других фигурантов дела преследуемыми по политическим мотивам.

"Я не обещаю, что мы победим завтра, послезавтра, через год или десять лет. Но однажды мы победим, потому что любовь и молодость всегда побеждают. Я не обещаю, что доживу до этого момента, но я очень надеюсь, что до него доживете вы", — сказала Мисик во время своего последнего слова в суде 29 апреля.

Дело будки: суд Москвы приговорил девочку с Конституцией Ольгу Мисик к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы 02
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Топ комментарии
+18
Двері Янєлоха із тієї ж серії.
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11.05.2021 14:00
+18
_Удивиться этому может либо человек неосведомлённый о положении дел в расие, либо бесконечно наивный. В расие вызрел как гнойник рейх, руский фашисткий рейх. И этот гнойник готов прорваться вовне. Собственно, это уже происходит.
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11.05.2021 14:04
+13
Жалко дєвочку, справжня політична посадка. І закони Російські знає краще, ніж вся Дума. За те й посадили.
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11.05.2021 14:03
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Не дивно.
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11.05.2021 13:59 Ответить
нагадало недавні події із фарбою під ОПою.

верной дорогой идем, товарищи..... ? "Справа будки": у Москві засуджено "дівчинку з Конституцією" Ольгу Мисик до 2 років і 2 місяців обмеження волі - Цензор.НЕТ 2783
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11.05.2021 14:21 Ответить
не, у них ущерб 3 тыс., у нас 2 млн. У них за 2 млн на пожизненное посадили бы.
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11.05.2021 14:46 Ответить
Теж хитала будку.
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11.05.2021 13:59 Ответить
Реакции от рашистов нет . Она одинокая в орде Жанна д'Арк ?
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11.05.2021 14:00 Ответить
Двері Янєлоха із тієї ж серії.
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11.05.2021 14:00 Ответить
Не пойму - как до сих пор на мацкве "рейхстаг " не подожгли !?? При таком огромном количестве экстремистов.....
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11.05.2021 14:02 Ответить
ну чому, недавно було, збудували макет Рейхстага і штурмом брали
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11.05.2021 15:40 Ответить
малЫгин?...на слуху андрей мальгин
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11.05.2021 14:02 Ответить
скоро как в Беларуси будут садить за цветные носки.
"Дело будки": суд Москвы приговорил "девочку с Конституцией" Ольгу Мисик к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы - Цензор.НЕТ 5258
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11.05.2021 14:02 Ответить
Жалко дєвочку, справжня політична посадка. І закони Російські знає краще, ніж вся Дума. За те й посадили.
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11.05.2021 14:03 Ответить
РФ в одном рисунке
"Справа будки": у Москві засуджено "дівчинку з Конституцією" Ольгу Мисик до 2 років і 2 місяців обмеження волі - Цензор.НЕТ 3099
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11.05.2021 15:08 Ответить
Конституцию в паРаше читать нельзя...она не для того написана...тем более в слух читать..
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11.05.2021 14:03 Ответить
_В бандитском государстве защитить свои права и свободу невозможно просто априори, по определению.
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11.05.2021 14:06 Ответить
_Удивиться этому может либо человек неосведомлённый о положении дел в расие, либо бесконечно наивный. В расие вызрел как гнойник рейх, руский фашисткий рейх. И этот гнойник готов прорваться вовне. Собственно, это уже происходит.
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11.05.2021 14:04 Ответить
Какой же путлобоязненный народец живёт в раше ! Срамота !
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11.05.2021 14:06 Ответить
от, як гарна людина на московії - так чомусь з українським корінням
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11.05.2021 14:07 Ответить
гг, а хіба в нас не те саме? шось згадались двері найвеличнішого, теж людям сроків надавали. зелена "демократія"
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11.05.2021 14:10 Ответить
Да вся путлеровска-людоедская паРаша-один большой концлагерь !
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11.05.2021 14:10 Ответить
Не треба співчувати. Це все кримнашисти. В цій самій "конституції" написано, шо кримнаш )) Більшість таких дєвачєк мали перший оргазм від "вхаждєнія Крима". І вони не мають нічого проти війни з Україною. Їм би мірний пратєст дозволили, а так всьо пучком.
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11.05.2021 14:10 Ответить
я теж повторюсь 1001- й раз...- ВСІ всіма ніколи не бувають...- аксіома..., так - частина там таких як описано, як і то , що ще більша більшість просто "жЄлудки"....- як в принципі і у нас....
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11.05.2021 14:36 Ответить
Это те кто постоянно говорит что они высокодуховный народ,мол мы христиане, мы верующие, скрепоносные,мы осуждаем геи парады,аморальность,мол это не по христиански,но возвышаем войну ,милитаризацию,можем повторить,радовались убийствам на донбассе украинскиих воином,по поводу этой девочки вата орда в большинстве "высокодуховные" приветствуют приговор,мол не любит страну,пускай подумает в тюрьме как позорить и сметь выступать,чуть ли не агентом ее называет,это точно не народ а орда
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11.05.2021 14:10 Ответить
ото всі, хто в Україні враженй цим вироком, подивіться в бік дверей зеленського та хлопців, яких судитимуть за їх розмалювання - нічого дії зеленського та компанії не нагадують?
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11.05.2021 14:20 Ответить
Оказывается на Росии читать вредно
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11.05.2021 14:22 Ответить
крыса боится даже девочек
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11.05.2021 14:22 Ответить
Чушь какая. Не боится, а планомерно и методично уничтожает инакомыслящих.
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11.05.2021 14:25 Ответить
от страха
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11.05.2021 14:26 Ответить
_Не от страха - плевал и плюёт кощей на народ! - а по определению, по природе фашизма: всех кто не в ногу, не с толпой за фюрера - уничтожить как чуждый и инородный элемент, враждебный рейху. Потому как сеет разброд и шатание, сомнения множит. Подрывает.
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11.05.2021 14:30 Ответить
подрывает безопасность, т.е. пугает
страх - животная реакция на испуг
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11.05.2021 15:36 Ответить
..бо хйло сциться українців, навіть зкацаплених.. як і Зеля Найвеличніша 73%ва, жлобсько-сватовсько-квартальна..
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11.05.2021 14:27 Ответить
правильно, овцы в стойле должны только блеять и ждать, пока их зарежут..., а там стойло - целое государство...., единственное, в чем этот пример показателен для нас, у нас в стране тоже полно овец и баранов, которые блеют "какая разница..." при каждом удобном случае...
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11.05.2021 14:36 Ответить
Згадав 2014 рік як дурний сон: співробітник у обідню перерву пішов подивитися на спалені автобуси на Грушевського і не повернувся. Через 3 дні телефонує з мєнтури, каже що замели за тероризм і хочуть посадити на 15 років.
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11.05.2021 14:36 Ответить
На заднем плане шнурки в доспехах уж очень похожи на наших сбежавших мусоров-хероев!!! На всю эту свору чуть нажать и от бравости не останется и следа, бежать будут как кролики а еще бы хорошо пару выстрелов в их сторону и несколько бутылок молотова!!!! Кацапы, учитесь у украинцев, давайте им отпор а не позволяйте себя безнаказанно мутозить!!!!!!!!!!!!!!
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11.05.2021 14:46 Ответить
Если кто-то забыл в Украине сейчас тоже ожидают суда за краску.
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11.05.2021 15:03 Ответить
був би там народ,то піднявся б на захист цієї дівчини. а так насєлєніє...
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11.05.2021 15:42 Ответить
рабы паРаши стучат друг на друга... одинокие пытаются их вдохновить на сопротивление но рабы по генам инертны... Это в Украине на майдан поднялся народ и ссыкливо власть сбежала в паРашу... Хорошо, что это не у нас. хотя и есть что исправлять и у нас конечно!!!
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11.05.2021 16:35 Ответить
Правильно, нехрен Хренлостанскую конституцию в руки брать - ахтунг! Законтачилась.
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11.05.2021 17:18 Ответить
Ей русофіли, совкодрочери, путінососи, за_русь_усрусь, бил_би_сталин_ на_вас, а_вот_при_саюзе, ми_ше_братья, адин_нарот, давай рєзко сригнули в раху, там уже сталінізм відновили, чого ви тут страждаєте при нацистах і терпите знущання бандєр ?
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11.05.2021 18:25 Ответить
Вот что самое обидное знаете? Вот этот отвратительный генофонд всея мокшандии, будучи при этом настолько омерзительным, насколько и живучим действительно имеет высокие шансы выжить. Подобно плесени, их уродство проникает везде и всюду. Правдивая мораль порой не в силах устоять перед их уродством. Простой естественный отбор может очень не справедливо поступить.
... "суть не в том что ты мне солгал, ты мне обувь выпачкал" - гоп-стоп бензаколонка.
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13.05.2021 16:13 Ответить
 
 