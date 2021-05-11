"Дело будки": суд Москвы приговорил "девочку с Конституцией" Ольгу Мисик к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы. ФОТО

11 мая студентку журфака МГУ Ольгу Мисик, которая стала известна во время московских протестов года как "девочка с Конституцией" (она публично читала Основной закон России сотрудникам полиции), приговорили к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Малыгин, передает Цензор.НЕТ.

""Девочку с конституцией", 18-летнюю Олю Мисик, сегодня судья по фамилии Бурая приговорила к 2 годам и 2 месяцам ограничения свободы. Причем гособвинитель просил меньше. Преступление состояло в том, что Оля испачкала краской будку охраны перед входом в генпрокуратуру на Дмитровке", - написал он.

"Твари, будьте вы прокляты", - добавил Малыгин.



Фото: Малыгин/Facebook

Согласно версии обвинения, 19-летняя Мисик, а также Игорь Башаримов и Иван Воробьевский в ночь на 8 августа 2020 года облили краской будку проходной у здания Генпрокуратуры на Большой Дмитровке. У той же проходной они якобы вывесили баннеры в поддержку фигурантов дела "Нового величия" (считается в России экстремистской организацией). На следующий день все трое были задержаны, провели ночь в изоляторе, а затем много месяцев находились под "запретом определенных действий".

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Вандализм, за который судят Мисик, заключается в брызгах краски из "заранее заготовленной бутылки" на стену будки — поскольку вывешенные плакаты охранник оперативно снял. "В связи с тем, что жидкость красного цвета невозможно отмыть, было принято решение загрунтовать и закрасить испорченную часть фасада", — сообщает представитель Генпрокуратуры. Грунтовка и покраска обошлись ведомству в 3464 рубля 50 копеек.

Эта сумма фигурирует как доказательство материального ущерба от "общественно опасного деяния", в котором обвиняется Мисик и ее друзья ("обезобразив внешний вид указанного здания [будки], тем самым… осквернив и испортив его").

Основной документ обвинения — смета покрасочных работ. Однако, как настаивала защита, изначальные даты в этой смете исправлены с одних цифр на другие, более ранние. Цены на покраску в документе также указаны за "IV квартал 2020 года". К тому же документ Генпрокуратуры ссылается на письмо Минстроя, вышедшее спустя три месяца, в ноябре. В видеозаписи защиты, сделанной на следующий день после описываемых событий, 9 августа, на стене будки не видно ни следов краски, ни свежих следов ремонтных работ. Это неудивительно, ведь "красящей жидкостью красного цвета" в деле назван легкосмываемый колер.

Под петицией с требованием прекратить уголовное преследование Ольги Мисик и заменить его административным штрафом на change.org подписалось больше 45 тысяч человек. Правозащитный центр "Мемориал" (признан в России "иностранным агентом") назвал Мисик и других фигурантов дела преследуемыми по политическим мотивам.

"Я не обещаю, что мы победим завтра, послезавтра, через год или десять лет. Но однажды мы победим, потому что любовь и молодость всегда побеждают. Я не обещаю, что доживу до этого момента, но я очень надеюсь, что до него доживете вы", — сказала Мисик во время своего последнего слова в суде 29 апреля.