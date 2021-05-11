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Россия (91262) СБУ (18682) спецслужбы (458) Баканов Иван (299)

На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов

Только с территории Российской Федерации разведывательно-подрывной деятельностью против Украины на постоянной основе занимаются около 7 тыс. Сотрудников спецслужб РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30: Безопасность страны".

"Сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой. И любое направление внешней политики РФ - не классическая дипломатия, а комплекс специальных операций. Только по Украине с территории России работают около семи тысяч сотрудников. Это, скажем так, "офисные работники", - отметил Баканов.

По словам главы СБУ, целью такой подрывной работы является не только поддержка ресурсами вооруженного конфликта на востоке, а системное препятствование укреплению национальной безопасности Украины. Оно, в частности, проявляется в создании агентурных сетей, срыве международной помощи, провокации массовых протестов и активной пропаганде.

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Кроме того, Баканов подчеркнул, что российские спецслужбы изменили подход к вербовке и теперь пытаются привлечь к сотрудничеству не только чиновников, но и более широкий круг граждан Украины. В то же время другой фактор, который следует учитывать - развертывание Вооруженных сил РФ вдоль границы. По данным СБУ, боевой и численный состав ударной группировки достигает около 100 тыс. человек.

По словам главы СБУ, среди всех угроз безопасности, стоящих перед современной Украины, именно РФ является определяющей. И со временем ее разведывательно-подрывная деятельность вряд ли существенно снизится.

"Перед нами будут новые вызовы. Но Служба безопасности Украины к ним готова. Потому что мы уже 7 лет успешно противодействуем России в этой гибридной войне", - подчеркнул он.

Только в течение 2020 года СБУ пресекла деятельность 5 агентурных сетей, задержала 12 агентов российских спецслужб и нейтрализовала 600 кибератак на государственные ресурсы. Также спецслужба предотвратила 7 терактов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке. По ее материалам, вынесено 192 судебных приговора за террористическую деятельность и посягательство на целостность Украины.

Баканов отметил, что учитывая все угрозы, стоящие перед Украиной, следует взвешенно и профессионально подойти к реформе Службы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Главные сотрудники спецслужб РФ в Украине - Ермак, Демченко, Портнов с Татаровым
На постійній основі проти України працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 2827
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11.05.2021 14:31
+8
не только баканов, но и вислюк оманский со всем ОП(г).. да плюс слуги урода, жопоблоковцы и т.д...
а уж про шмыгаля и его "кабмин" - даже зебилы понимают на кого они "работают"..
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11.05.2021 14:12
+7
Огласите весь список.
1. дЕрьмак.
2. Зе.......
3. ??????
и т.д.
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11.05.2021 14:12
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Баканов в їх числі.
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11.05.2021 14:06 Ответить
не только баканов, но и вислюк оманский со всем ОП(г).. да плюс слуги урода, жопоблоковцы и т.д...
а уж про шмыгаля и его "кабмин" - даже зебилы понимают на кого они "работают"..
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11.05.2021 14:12 Ответить
Сразу подумала +100% гнида на гниде
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11.05.2021 14:25 Ответить
Главные сотрудники спецслужб РФ в Украине - Ермак, Демченко, Портнов с Татаровым
На постійній основі проти України працюють близько 7 тис. співробітників спецслужб РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 2827
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11.05.2021 14:31 Ответить
На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов

А ещё ж и сотрудники СБУ... На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 1065
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11.05.2021 14:07 Ответить
адреса, явки, пароли, телефоны в студию
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11.05.2021 14:08 Ответить
Огласите весь список.
1. дЕрьмак.
2. Зе.......
3. ??????
и т.д.
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11.05.2021 14:12 Ответить
"На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ"
_В т.ч:
На должности президента - 1шт;
В администрации президента -...
В Верховной Раде -...
В разведке, Генштабе, СБУ -...
...
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11.05.2021 14:14 Ответить
"Наших" посчитал? На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 4792
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11.05.2021 14:15 Ответить
а работники ОП и депутаты ВР входят в эти 7000 или они идут отдельным списком ? На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов - Цензор.НЕТ 8881
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11.05.2021 14:20 Ответить
Наверняка есть разделение на штатных и сексотов.
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11.05.2021 14:23 Ответить
и это только в Украине.
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11.05.2021 14:23 Ответить
Главный волкодав-скорохват , гроза российских шпионов и диверсантов-вагнеровцев юрист Коломойского Баканов не служил и на воинском учёте не стоял. Баканов получил лычки лейтенанта чтобы читать секретные документы. Об этом сообщила Мендель. Жена Баканова - гражданка России.
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11.05.2021 14:37 Ответить
А наших порахували? Зелю, Єрмака, ДБР і пів СБУ.
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11.05.2021 14:42 Ответить
Так. Це тільки наших.
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11.05.2021 14:45 Ответить
Надо понимать, что это 7 тыс фсбшников помешали Баканову завести дело про сотрудничество Зеленского с Россией.
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11.05.2021 14:44 Ответить
..точніше, приблизно 7003, якщо рахувати ще й самого Бакланова та Зелю з коханцем Д"Ермаком..
73%ві зебіли, ви - чемпіони........................
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11.05.2021 14:44 Ответить
баканов, а твоя дружина - громадянка ерефії - в їхньому числі?
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11.05.2021 15:11 Ответить
Она в другом списке.
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11.05.2021 15:22 Ответить
Они действительно работают. Хамы. воры, однако ушлые и хитрые,ночами не спят.а работают. Не то что наши. Везде разгильдяйство, тупость. Я автор брошюры Сатана выбрал Рассею ! на минуточку. Так там. в Рассее просят, предлагают издать. А здесь эта информация служила бы против Рассеи, у нас же война с нею. Так никто-ни одно издательство даже за мои деньги не хотят публиковать. Вот .*** укрыина!! Мы бы весь мир спасли этой инфой. мы ба Рассею унизили. там же факты. Заявляю у нас тупыбло люди и начальники и издатели и министры, президенты сбу. все. Поучитесь у Рассеи. Кстати я эту статью в американскую разведку посылала. Там поняли. а вы. ***ди. нет. Название одно чего стоит. НО...
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11.05.2021 16:22 Ответить
Они действительно работают. Хамы. воры, однако ушлые и хитрые,ночами не спят.а работают. Не то что наши. Везде разгильдяйство, тупость. Я автор брошюры Сатана выбрал Рассею ! на минуточку. Так там. в Рассее просят, предлагают издать. А здесь эта информация служила бы против Рассеи, у нас же война с нею. Так никто-ни одно издательство даже за мои деньги не хотят публиковать. Вот .*** укрыина!! Мы бы весь мир спасли этой инфой. мы ба Рассею унизили. там же факты. Заявляю у нас тупыбло люди и начальники и издатели и министры, президенты сбу. все. Поучитесь у Рассеи. Кстати я эту статью в американскую разведку посылала. Там поняли. а вы. ***ди. нет. Название одно чего стоит. НО...
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11.05.2021 16:23 Ответить
С Баканова такий розвідник як з лайна куля.
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11.05.2021 16:54 Ответить
Доплюсуй до них внутрішніх колаборантів, які продадуть за грош
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11.05.2021 17:34 Ответить
Та і "кротів" треба не забувати.
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11.05.2021 19:04 Ответить
Це він ще мовчить за московську церкву яку він визнає як українську так каже, що не визнає "розколу".
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11.05.2021 19:56 Ответить
 
 