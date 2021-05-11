На постоянной основе против Украины работают около 7 тыс. сотрудников спецслужб РФ, - Баканов

Только с территории Российской Федерации разведывательно-подрывной деятельностью против Украины на постоянной основе занимаются около 7 тыс. Сотрудников спецслужб РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30: Безопасность страны".

"Сегодняшняя Россия по своей сути является государством-спецслужбой. И любое направление внешней политики РФ - не классическая дипломатия, а комплекс специальных операций. Только по Украине с территории России работают около семи тысяч сотрудников. Это, скажем так, "офисные работники", - отметил Баканов.

По словам главы СБУ, целью такой подрывной работы является не только поддержка ресурсами вооруженного конфликта на востоке, а системное препятствование укреплению национальной безопасности Украины. Оно, в частности, проявляется в создании агентурных сетей, срыве международной помощи, провокации массовых протестов и активной пропаганде.

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Кроме того, Баканов подчеркнул, что российские спецслужбы изменили подход к вербовке и теперь пытаются привлечь к сотрудничеству не только чиновников, но и более широкий круг граждан Украины. В то же время другой фактор, который следует учитывать - развертывание Вооруженных сил РФ вдоль границы. По данным СБУ, боевой и численный состав ударной группировки достигает около 100 тыс. человек.

По словам главы СБУ, среди всех угроз безопасности, стоящих перед современной Украины, именно РФ является определяющей. И со временем ее разведывательно-подрывная деятельность вряд ли существенно снизится.

"Перед нами будут новые вызовы. Но Служба безопасности Украины к ним готова. Потому что мы уже 7 лет успешно противодействуем России в этой гибридной войне", - подчеркнул он.

Только в течение 2020 года СБУ пресекла деятельность 5 агентурных сетей, задержала 12 агентов российских спецслужб и нейтрализовала 600 кибератак на государственные ресурсы. Также спецслужба предотвратила 7 терактов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке. По ее материалам, вынесено 192 судебных приговора за террористическую деятельность и посягательство на целостность Украины.

Баканов отметил, что учитывая все угрозы, стоящие перед Украиной, следует взвешенно и профессионально подойти к реформе Службы.

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