На саммите НАТО в июне решение о ПДЧ для Украины не будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию, - Кулеба
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На саммите НАТО в июне 2021 года вряд ли будет принято решение о предоставлении Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины. Но главное то, что Киев уже начал такую дискуссию.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, в 2008 году лидеры стран-участниц альянса поручили министрам иностранных дел работать с Украиной и Грузией над Планом действий по членству в НАТО. Но с тех пор практически ничего на этом треке не происходило.
"В этом году президент Зеленский и МИД поставили вопрос о необходимости предоставления ПДЧ Украине. Я не думаю, что на саммите в июне это решение будет принято, но для нас важно начать эту дискуссию и запустить процесс, который приведет в конце концов к предоставлению ПДЧ для Украины", - заявил Кулеба.
"К сожалению, все еще несколько стран среди союзников руководствуются логикой не провоцировать Россию и считают, что сидеть и ничего не делать - это лучший способ держать Россию в покое. Мы им вместе с другими партнерами, которые разделяют нашу точку зрения, всячески доказываем, что их логика ошибочна. Но это занимает время", - сказал министр.
Пожалуйста, подождите...
_Ясно. Тупорылая Европа этим прямо поощряет путлера и рашистов к дальнейшей экспансии и агрессии. Дегенераты таки получат свою Третью Всемирную. Ничему умственно отсталых и безответственных уродов история не научила.
Просто нагадаю: в 2014/16рр. та ж сама Європа не хотіла надавати Україні безвіз. Але цим безвізом займались Порошенко, Клімкін, Яценюк, і всі-всі-всі... А Зе тоді займався відосіками та репризами.
Друга сторона, повторюю: хто як і чим займається. Хто шляхом в Європу; а хто брехливими відосіками.
...не думаю, что оба источника согласятся раскошелиться... -- о одних деньги есть, потому, что у других нету... -- причём здесь НАТО? -- третий лишний...*)
Але з іншого - якщо знов тільки залишать "двері відкритими", нададуть кремлю черговий бонус і можливість знущатися і над Україною, і над самим колективним Заходом. Коли до них це вже дійде?