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граница (4740) Россия (91262) СБУ (18682) Баканов Иван (299)

65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% на западном направлении требуют пристального внимания, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия Война в Украине

65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% на западном направлении требуют пристального внимания, - Баканов

Сейчас 65% украинской границы уязвимы. Остальные 35% на западном направлении требуют пристального внимания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в ходе выступления во время Всеукраинского форума " Украина 30".

Он подчеркнул, что Беларусь выступит как союзник России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

"65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% на западном направлении также требуют пристального внимания со стороны нашего государства. Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах (соседях Украины на западном направлении. - Ред.) для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии ярко это доказывает", - сказал Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов на встрече с Квин: "Соседство с РФ - это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны". ФОТО

Как заявил президент Владимир Зеленский, ни украинская, ни российская стороны - никто не готов к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.
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Баканов, ти ідіот? Про який "західний напрямок" ти ліпиш? Як-би Орбан яйцями не тряс, за російські гроші, але проти НАТО він не піде... Бо "голову відкрутять"... Займися, краще, сходом і північчю!...
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11.05.2021 14:42 Ответить
а чому літвини не понесли жодного покарання за прорив терористами - найманцями священного українського кордону, у Криму та на Донбасі , у 2014 році ?
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11.05.2021 14:49 Ответить
требуют пристального внимания.-Но у Баканова дел по охране хозяина-Коломойского- не впроворот. СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского / СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский.
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11.05.2021 14:49 Ответить
Баканова геть с цієї сінекури!
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11.05.2021 14:56 Ответить
Боже за шо 65% українського кордону вразливі, а решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги, - Баканов - Цензор.НЕТ 72 65% українського кордону вразливі, а решта 35% на західному напрямку потребують пильної уваги, - Баканов - Цензор.НЕТ 4515
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11.05.2021 15:30 Ответить
Все беды только от нас самих.Не вынесли уроки 14 ! НЕ ПОНИМАЕМ ЧТО НАС МОГУТ УНИЧТОЖИТ !
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11.05.2021 16:20 Ответить
 
 