65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% на западном направлении требуют пристального внимания, - Баканов

Сейчас 65% украинской границы уязвимы. Остальные 35% на западном направлении требуют пристального внимания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил глава СБУ Иван Баканов в ходе выступления во время Всеукраинского форума " Украина 30".

Он подчеркнул, что Беларусь выступит как союзник России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

"65% украинской границы уязвимы, а остальные 35% на западном направлении также требуют пристального внимания со стороны нашего государства. Ведь Россия активно использует и подпитывает националистические движения в этих государствах (соседях Украины на западном направлении. - Ред.) для того, чтобы влиять на ситуацию в Украине. Пример Венгрии ярко это доказывает", - сказал Баканов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов на встрече с Квин: "Соседство с РФ - это стабильный фактор риска, которого не имеют другие европейские страны". ФОТО

Как заявил президент Владимир Зеленский, ни украинская, ни российская стороны - никто не готов к полномасштабной войне. По его словам, если Россия пойдет на эскалацию, может начаться новая мировая война.