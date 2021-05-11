"Заправил бодягу - украл бронежилет", - сотни билбордов рассказали о последствиях работы "серых" АЗС

По всей стране появились билборды от Нефтегазовой Ассоциации Украины с информацией о последствиях работы "серых" АЗС

Об этом сообщает сайт НАУ.

"Заправил бодягу - украл кислород. Серые точки не платят на больницы благодаря тебе", "Заправил бодягу - украл бронежилет. Серые точки не платят на армию благодаря тебе" - 400 билбордов со слоганами, направленными против "серых" АЗС, появились по всей стране, их разместила Нефтегазовая Ассоциация Украины.



По словам представителей НАУ, покупая топливо на "серых" АЗС, автовладельцы не только обрекают себя на дополнительные ремонты своего автомобиля, они становятся соучастниками бюджетного хищения. Ведь, помимо продажи некондиционного горючего, так называемой "бодяги", такие АЗС не платят налоги.

"Ежегодные потери бюджета Украины за нарушение кассовой дисциплины автозаправочными станциями оцениваются на уровне 14,6 миллиардов грн. А потери от незаконной деятельности мини-НПЗ, которые не платят акциз - 3,4 млрд грн. В результате армия, больницы, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры городов недополучают огромные средства ", - отмечают в НАУ.





