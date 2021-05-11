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АЗС (385) фальсификат (372)

"Заправил бодягу - украл бронежилет", - сотни билбордов рассказали о последствиях работы "серых" АЗС

Новости Цензор.НЕТ Общество

По всей стране появились билборды от Нефтегазовой Ассоциации Украины с информацией о последствиях работы "серых" АЗС

Об этом сообщает сайт НАУ.
"Заправил бодягу - украл кислород. Серые точки не платят на больницы благодаря тебе", "Заправил бодягу - украл бронежилет. Серые точки не платят на армию благодаря тебе" - 400 билбордов со слоганами, направленными против "серых" АЗС, появились по всей стране, их разместила Нефтегазовая Ассоциация Украины.


По словам представителей НАУ, покупая топливо на "серых" АЗС, автовладельцы не только обрекают себя на дополнительные ремонты своего автомобиля, они становятся соучастниками бюджетного хищения. Ведь, помимо продажи некондиционного горючего, так называемой "бодяги", такие АЗС не платят налоги.
"Ежегодные потери бюджета Украины за нарушение кассовой дисциплины автозаправочными станциями оцениваются на уровне 14,6 миллиардов грн. А потери от незаконной деятельности мини-НПЗ, которые не платят акциз - 3,4 млрд грн. В результате армия, больницы, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры городов недополучают огромные средства ", - отмечают в НАУ.

Заправил бодягу - украл бронежилет, - сотни билбордов рассказали о последствиях работы серых АЗС 01
Заправил бодягу - украл бронежилет, - сотни билбордов рассказали о последствиях работы серых АЗС 02
Заправил бодягу - украл бронежилет, - сотни билбордов рассказали о последствиях работы серых АЗС 03
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Топ комментарии
+12
Заправился на белой - купил Бене икры...
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11.05.2021 14:45
+9
Все которые не бенины...все серые..
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11.05.2021 14:48
+5
Разместил тупорылые билборды - украл и кислород и бронежилеты, и асфальт. Всё благодаря тупости ассоциации и их же попыткам обвинить нарид в существовании "серых" заправок.
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11.05.2021 15:00
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а какие из них серые, а какие белые?
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11.05.2021 14:43 Ответить
Все которые не бенины...все серые..
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11.05.2021 14:48 Ответить
як у бені заправлятись, то краще пішки ходити. Після його "бензину" і жигулі не заводяться
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11.05.2021 15:01 Ответить
Жигуль апріорі не заводиться. Виріб зі пекла...)))
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11.05.2021 15:20 Ответить
Ага или лутше уж на моче ездить чем жыда беню подымать..
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11.05.2021 16:45 Ответить
це -гуд !
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11.05.2021 14:44 Ответить
Це вже перекрутили вину Авакова з Бакановим на бідний народ України. В стилі віслюків і компанії.
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11.05.2021 14:44 Ответить
Заправился на белой - купил Бене икры...
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11.05.2021 14:45 Ответить
Ага...и ослу асфальта...с которого он потом бабло в афшор отправит...
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11.05.2021 14:47 Ответить
так на какой заправляться? или в этой стране куда не плюнь повсюду коррупция и безправие?
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11.05.2021 14:55 Ответить
А заправився на білій заправці - дорожній збір вкрали.
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11.05.2021 14:49 Ответить
заправлял не бодягу, озолотил дядю
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11.05.2021 14:49 Ответить
Навпроти фіскальної служби теж розмістили? Бо їм точно платять ці сірі точки.
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11.05.2021 14:50 Ответить
Что значит заправился стал соучастником?
Куда тогда делась та тварь чиновничья, которая разрешила работать этой АЗС?
И где храбрые Аваковские герои, которые всё это должны пресекать?
И где "когда надо" наша вездесущая Служба быта Украины, шеф который в каждом интервью трусится по поводу реформы службы - не дай боже заберут полномочия кошмарить бизнес? Аллё Баканов и Аваков нас - граждан Украины в этой статье обозвали соучастниками в неуплате денег государству, может оторветесь от вертолетиков и прочей супер тайной государственной фигни и займетесь например серыми АЗС?
А тому чуду которое писало эту статью было бы неплохо извиниться за "соучастников".
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11.05.2021 15:00 Ответить
Разместил тупорылые билборды - украл и кислород и бронежилеты, и асфальт. Всё благодаря тупости ассоциации и их же попыткам обвинить нарид в существовании "серых" заправок.
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11.05.2021 15:00 Ответить
"Любі друзі", а чому винуватий у всьому, як завжди, народ(хоча в чомусь таки винуватий!!!). Ніхто чомусь не задумується про факт існування таких заправок!!!

Бездіяльність поліції, митників тв інших службовців відбирає у хворих кисень, краде у військових бронижелети, нищить дороги і вбиває державу в цілому..

P.S. Пропоную біля прокуратур, поліції, митниці ставити такі плакати....
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11.05.2021 15:01 Ответить
Ага,заправил бодягу - украл бутерброд с икрой дитю чиновника
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11.05.2021 15:01 Ответить
украл билет на концерт крымнашиста басты, или взятку за экзамен на юрфаке КНУ
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11.05.2021 15:08 Ответить
"Заправив бодягу - вкрав кисень. Сірі точки не платять на лікарні завдяки тобі", "Заправив бодягу - вкрав бронежилет.Сірі точки не платять на армію завдяки тобі" Джерело: https://censor.net/ua/n3264530" Джерело: https://censor.net/ua/n3264530
*******.
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11.05.2021 15:02 Ответить
Трохи маніпулятивна й однобока заява. На кшталт справи Стерненка. Поранив людину - людина померла, сиди у в`язниці. Але якщо мати на увазі обставини, у Стерненка - третій замах на його життя, бездіяльність мусарні, троє нападників проти одного...- і ситуація виглядає зовсім іншою. Теж саме з паливом - ціни на паливо вище американських, доходи населення катастрофічно низькі, якість палива абсолютно ніде не гарантована, тому й плодяться такі собі "наливайки" для бідних. І доки паливо буде розкішшю для більшості - доти його будуть підроблювати.
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11.05.2021 15:07 Ответить
важко вбити з газового пістоля...Навіть якщо стріляти у шию...
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11.05.2021 20:36 Ответить
просто розпил коштів платників податків на тупу "рекламу"
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11.05.2021 15:10 Ответить
Новости папуасии....кто может представить себе такую "маляву" на бигбордах Праги или Варшавы...?
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11.05.2021 15:10 Ответить
Зеленое стадо в своем репертуаре..
Оно позволяет работать серым заправкам...а виноват в этом водитель..
По логике вещей...любая работающая заправка является белой...другой просто быть не должно...
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11.05.2021 15:14 Ответить
Кто громче всех кричит: "Держите вора"?
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11.05.2021 15:14 Ответить
алгоритм водителя при вьезде на заправку:
1. запросить сертификат изготовителя на продаваемый бензин
2. запросить лицензию на продажу подакцизного товара
3. проверить законность аренды земельного участка
...
99. уточнить, в каком именно направлении ему нужно идти
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11.05.2021 15:17 Ответить
Відповідь 99 буде відразу після 1-го апитання.
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11.05.2021 15:35 Ответить
Нормальный человек всегда заправится за пол цены, при одинаковом качестве
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11.05.2021 15:28 Ответить
Заправив бодягу, а получил качество лучше. Заправил бодягу помог пересічному бизнесмену, а не олигарху. Заправил бадягу помог не украсть акциз чиновнику. Заправляйся бодягой!
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11.05.2021 15:31 Ответить
Проголосував за Зеленського - віддав гроші Коломойському і Боголюбову.
Олігархи будуть обкрадати бюджет завдяки тобі.
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11.05.2021 15:42 Ответить
Проголосував за "Слугу народу" - відчуй себе надувною лялькою.
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11.05.2021 15:46 Ответить
Предлагаю добавить борды:
"Каждый литр заправленного бензина из росийской нефти - патрон врагу!".
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11.05.2021 16:19 Ответить
На відпочинки та вояжі Зеленського більше ніж на броніки йде.
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11.05.2021 16:30 Ответить
Какой там бронежилет просто все бабло идет мимо коломойского он дал указание шмыгалю перекрыть все вот и щимят всех .заправляйся у коломойши ...у х.. я бойкот твари
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11.05.2021 16:42 Ответить
А хто ті сірі АЗС туди поставив, хто їх кришує? Чи знає водій яка вона - сіра чи зелена, чи біла? А де авакінські мусора які постійно їздять повз ті АЗС чи дільничні, які мають знати якого кольору АЗС на "їхній зкмлі"? Журнашлюхи, не ліпіть ГОРБАТОГО!
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11.05.2021 16:49 Ответить
Заправился на легальной заправке - дал чинушам на кокаин и шлюх....
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11.05.2021 17:41 Ответить
 
 