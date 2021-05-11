"Заправил бодягу - украл бронежилет", - сотни билбордов рассказали о последствиях работы "серых" АЗС
Новости Цензор.НЕТ Общество
По всей стране появились билборды от Нефтегазовой Ассоциации Украины с информацией о последствиях работы "серых" АЗС
Об этом сообщает сайт НАУ.
"Заправил бодягу - украл кислород. Серые точки не платят на больницы благодаря тебе", "Заправил бодягу - украл бронежилет. Серые точки не платят на армию благодаря тебе" - 400 билбордов со слоганами, направленными против "серых" АЗС, появились по всей стране, их разместила Нефтегазовая Ассоциация Украины.
По словам представителей НАУ, покупая топливо на "серых" АЗС, автовладельцы не только обрекают себя на дополнительные ремонты своего автомобиля, они становятся соучастниками бюджетного хищения. Ведь, помимо продажи некондиционного горючего, так называемой "бодяги", такие АЗС не платят налоги.
"Ежегодные потери бюджета Украины за нарушение кассовой дисциплины автозаправочными станциями оцениваются на уровне 14,6 миллиардов грн. А потери от незаконной деятельности мини-НПЗ, которые не платят акциз - 3,4 млрд грн. В результате армия, больницы, школы, детские сады и другие объекты инфраструктуры городов недополучают огромные средства ", - отмечают в НАУ.
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Куда тогда делась та тварь чиновничья, которая разрешила работать этой АЗС?
И где храбрые Аваковские герои, которые всё это должны пресекать?
И где "когда надо" наша вездесущая Служба быта Украины, шеф который в каждом интервью трусится по поводу реформы службы - не дай боже заберут полномочия кошмарить бизнес? Аллё Баканов и Аваков нас - граждан Украины в этой статье обозвали соучастниками в неуплате денег государству, может оторветесь от вертолетиков и прочей супер тайной государственной фигни и займетесь например серыми АЗС?
А тому чуду которое писало эту статью было бы неплохо извиниться за "соучастников".
Бездіяльність поліції, митників тв інших службовців відбирає у хворих кисень, краде у військових бронижелети, нищить дороги і вбиває державу в цілому..
P.S. Пропоную біля прокуратур, поліції, митниці ставити такі плакати....
*******.
Оно позволяет работать серым заправкам...а виноват в этом водитель..
По логике вещей...любая работающая заправка является белой...другой просто быть не должно...
1. запросить сертификат изготовителя на продаваемый бензин
2. запросить лицензию на продажу подакцизного товара
3. проверить законность аренды земельного участка
...
99. уточнить, в каком именно направлении ему нужно идти
Олігархи будуть обкрадати бюджет завдяки тобі.
"Каждый литр заправленного бензина из росийской нефти - патрон врагу!".