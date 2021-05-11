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Седьмую неделю в Украине наблюдается падение уровня заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль на совещании у Зеленского

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Седьмую неделю в Украине наблюдается падение уровня заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль на совещании у Зеленского

В Украине наблюдается положительная динамика относительно ситуации с заболеваемостью COVID-19 по всем показателям

Об этом на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На сегодняшний день в Украине из 77 тысяч коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, занято 27 841 койко-место, или 36%.

"Это значительно меньше, чем две недели назад. Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет число людей, которые выздоровели. "Красных" зон не осталось. Восемь областей находятся в "оранжевой" зоне. Остальные – в "желтой", однако есть определенный рост заболеваемости в отношении день ко дню – это вызвано увеличением социальных контактов во время прошедших праздников", – подчеркнул глава правительства.

В связи с этим граждан призывают и в дальнейшем придерживаться карантинных ограничений.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что 9 мая в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Можно говорить об улучшении эпидситуации с коронавирусом в Украине, - эпидемиолог Виноград

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+2
да просто ни шмигаль, ни степанов, ни зеленский к єтому не имеют никакого отношения....
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11.05.2021 15:11
+1
да-да.. заболеваемость "падает", только вот от разных "воспалений легких" и "последствий перенесенных ОРВИ" - умирают всё больше людей
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11.05.2021 14:50
+1
Доклад зе:у нас всё прекрасно.Все здоровы.Войны нет.Сплошное процветание и благодать.
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11.05.2021 14:51
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Другий тиждень літо наступає, тепліше стає.
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11.05.2021 14:49 Ответить
да-да.. заболеваемость "падает", только вот от разных "воспалений легких" и "последствий перенесенных ОРВИ" - умирают всё больше людей
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11.05.2021 14:50 Ответить
Доклад зе:у нас всё прекрасно.Все здоровы.Войны нет.Сплошное процветание и благодать.
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11.05.2021 14:51 Ответить
ну вроде хорошая новость? хотя тут есть те для которіх чем хуже тем лучше...
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11.05.2021 14:57 Ответить
да просто ни шмигаль, ни степанов, ни зеленский к єтому не имеют никакого отношения....
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11.05.2021 15:11 Ответить
Вопреки действиям идиотов,которых выбрали дегенераты новость действительно хорошая.
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11.05.2021 15:23 Ответить
Ты в состоянии посчитать 7 недель?

Это почти 2 месяца. Т.е.ю по словам Степанова с начала марта началось снижение заболеваемости.

А на самом деле именно в это время самая жопа с смертностью и заболеваемостью от Ковида в Украине и началась.

Да чего далеко ходить - подними новости всего 2-хнедельной давности и почитай.
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11.05.2021 17:28 Ответить
Снайперы не стреляют, люди не умирают.
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11.05.2021 14:57 Ответить
Ключевое слово НАБЛЮДАЕТСЯ.Наблюдатели зеленые.
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11.05.2021 15:13 Ответить
он ему очки втирает или это квартальный сценарий такой?
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11.05.2021 15:17 Ответить
"Прошла зима, настало лето - спасибо партии за это.."
для особоодарённых, оставшихся от 73% - партия - это партия зебилов, во главе с говнокомандувачем-уклонистом
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11.05.2021 15:52 Ответить
Ничего, сейчас погрызенные барышни из Доминикан следующий тип вируса привезут.
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11.05.2021 16:40 Ответить
Вона каг!!!!

Еще на Пасху был "АЛЯРМ" всем сидеть-бояться, а уже через неделю оказалось, что второй месяц (т.е. в марте после Буковелей началась не вспышка, а выздоровление) заболеваемость снижается.

С другой стороны, Степанов прекрасно понимает, что докладывает дебилу ЗЕ, который 2+2 сложить не в состоянии.
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11.05.2021 17:30 Ответить
 
 