Седьмую неделю в Украине наблюдается падение уровня заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль на совещании у Зеленского
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В Украине наблюдается положительная динамика относительно ситуации с заболеваемостью COVID-19 по всем показателям
Об этом на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
На сегодняшний день в Украине из 77 тысяч коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, занято 27 841 койко-место, или 36%.
"Это значительно меньше, чем две недели назад. Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет число людей, которые выздоровели. "Красных" зон не осталось. Восемь областей находятся в "оранжевой" зоне. Остальные – в "желтой", однако есть определенный рост заболеваемости в отношении день ко дню – это вызвано увеличением социальных контактов во время прошедших праздников", – подчеркнул глава правительства.
В связи с этим граждан призывают и в дальнейшем придерживаться карантинных ограничений.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что 9 мая в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.
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Это почти 2 месяца. Т.е.ю по словам Степанова с начала марта началось снижение заболеваемости.
А на самом деле именно в это время самая жопа с смертностью и заболеваемостью от Ковида в Украине и началась.
Да чего далеко ходить - подними новости всего 2-хнедельной давности и почитай.
для особоодарённых, оставшихся от 73% - партия - это партия зебилов, во главе с говнокомандувачем-уклонистом
Еще на Пасху был "АЛЯРМ" всем сидеть-бояться, а уже через неделю оказалось, что второй месяц (т.е. в марте после Буковелей началась не вспышка, а выздоровление) заболеваемость снижается.
С другой стороны, Степанов прекрасно понимает, что докладывает дебилу ЗЕ, который 2+2 сложить не в состоянии.