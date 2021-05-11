Седьмую неделю в Украине наблюдается падение уровня заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль на совещании у Зеленского

В Украине наблюдается положительная динамика относительно ситуации с заболеваемостью COVID-19 по всем показателям

Об этом на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

На сегодняшний день в Украине из 77 тысяч коек в больницах, оборудованных для больных COVID-19, занято 27 841 койко-место, или 36%.

"Это значительно меньше, чем две недели назад. Седьмую неделю подряд продолжается динамика падения заболеваемости. Растет число людей, которые выздоровели. "Красных" зон не осталось. Восемь областей находятся в "оранжевой" зоне. Остальные – в "желтой", однако есть определенный рост заболеваемости в отношении день ко дню – это вызвано увеличением социальных контактов во время прошедших праздников", – подчеркнул глава правительства.

В связи с этим граждан призывают и в дальнейшем придерживаться карантинных ограничений.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что 9 мая в Украину прибыло еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

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