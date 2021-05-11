Нужно договориться о стратегическом партнерстве с производителями. В Украине должны быть мощности для изготовления COVID-вакцин, - Зеленский

Сегодня в ходе селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась тема вакцинации от гриппа осенью 2021 года.

При этом глава МОЗ Максим Степанов предложил приобрести для основных групп риска примерно 2,5 млн доз вакцин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Я хотел бы получить всестороннюю стратегию относительно программы вакцинации в Украине. Речь не только о COVID-19, но и о других необходимых прививках", – сказал Владимир Зеленский, реагируя на это предложение министра.

Президент также настаивает на том, что Украина должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями вакцин.

"Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Мы должны говорить о комплексном подходе и взаимодействии", – подчеркнул он.

Глава государства особо отметил необходимость иметь соответствующие мощности, чтобы можно было оперативно запустить производство в стране вакцин против коронавируса, если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19.

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