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Нужно договориться о стратегическом партнерстве с производителями. В Украине должны быть мощности для изготовления COVID-вакцин, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Нужно договориться о стратегическом партнерстве с производителями. В Украине должны быть мощности для изготовления COVID-вакцин, - Зеленский

Сегодня в ходе селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась тема вакцинации от гриппа осенью 2021 года.

При этом глава МОЗ Максим Степанов предложил приобрести для основных групп риска примерно 2,5 млн доз вакцин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Я хотел бы получить всестороннюю стратегию относительно программы вакцинации в Украине. Речь не только о COVID-19, но и о других необходимых прививках", – сказал Владимир Зеленский, реагируя на это предложение министра.

Президент также настаивает на том, что Украина должна договориться о стратегическом партнерстве с производителями вакцин.

"Чтобы в Украине было расположено производство этих вакцин. Мы должны говорить о комплексном подходе и взаимодействии", – подчеркнул он.

Глава государства особо отметил необходимость иметь соответствующие мощности, чтобы можно было оперативно запустить производство в стране вакцин против коронавируса, если на международном уровне будет принято решение об открытии публичного доступа к формуле вакцины от COVID-19.

Читайте также: Седьмую неделю в Украине наблюдается падение уровня заболеваемости COVID-19, - Шмыгаль на совещании у Зеленского

Автор: Ірина Дашківська
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Докажи, Вова, що крім мотиляти язиком, ти можеш що небудь побудувати. Наприклад, фабрику по випуску вакцин.
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11.05.2021 14:59 Ответить
Прошлым летом дороги были важнее отранизации производства вакцины в Украине. Как-то правильные идеи доходят до наших лидеров с большим запозданием.
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11.05.2021 15:11 Ответить
"Величайший" договорился договариваться=) Зебилы понавыбирали
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11.05.2021 15:01 Ответить
будем, сделаем, договоримся, построим и т.д. и т.п. когда-то
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11.05.2021 15:09 Ответить
так вже два роки ви свою вакцину ось-ось...
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11.05.2021 15:30 Ответить
И снова зеленая новость. Правильно писать в новостях не "нужно договорится" а "я/мы договорились или построили завод"...Сначала договоритесь и постройте а потом блистайте интеллектом...
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11.05.2021 15:57 Ответить
Зеленский представляет свою работу презом просто: он скажет, что нужно, а зебилы с низкого старта рванут выполнять. Ага, свою нужду справляй сам...
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11.05.2021 16:11 Ответить
Год назад наши учёные просили о деньгах и будет вакцина.Прошёл год денег нет и только сейчас начали думать о лаборатории и мошностях.У нас пару гигантов фармацефтики эту дичь не лейте людям в уши.Вы просрали время вы КИНУЛИ народ и учёных !
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11.05.2021 16:22 Ответить
Это ему главный телепедиатр подсказал . Сам бы он ни в жизнь.... Без заготовленного текста умного не сыграешь.
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11.05.2021 17:28 Ответить
 
 