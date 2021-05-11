Решение о неудовлетворительной работе исполнительного органа "Укргидроэнерго" могло базироваться на ложных сведениях, - Наблюдательный совет

Наблюдательный совет ЧАО "Укргидроэнерго" не соглашается с решением Кабинета о признании работы Наблюдательного совета и исполнительного органа компании в 2020 году неудовлетворительной.

Об этом говорится в заявлении Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет акцентирует, что несмотря на сложный для энергетической системы Украины 2020 год, плановые финансовые показатели компании не только были выполнены в полном объеме, но и перевыполнены по отдельным направлениям.

Так, чистая прибыль ЧАО "Укргидроэнерго" в 4,7 раза превысила указанную в плане и составила 4,1 млрд гривен, инвестиционная программа выполнена в полном объеме (3,5 млрд гривен); фактические обязательные платежи в бюджет составили 3,5 млрд гривен при плане в 2,3 млрд гривен; темпы прироста активов составили 18,2% при плане 3%.

Наблюдательный совет компании в 2020 году также перевыполнил показатели эффективности, которые были поставлены перед ней Кабмином: достигнуто показатель рентабельности EBITBA в 51,2% (перевыполнение составляет 26,2); показатель чистого дохода на одну акцию составил 117,6 грн/акция, что на 67,6 грн больше плана; коэффициент финансовой устойчивости "Укргидроэнерго" составил 2,7.

"Учитывая вышеуказанные показатели деятельности компании, непонятны основания принятия указанного решения. Мы не можем согласиться с признанием Акционером работы Наблюдательного совета и Исполнительного органа общества в 2020 году неудовлетворительной. К сожалению, представители Наблюдательного совета не были приглашены на рассмотрение данного вопроса и не проводились, и не инициировались совместные встречи до принятия данного решения ни Акционером, ни его представителями", - отмечается в заявлении.

Кроме того, Наблюдательный совет обращает внимание на то, что принятию данного решения Кабмина предшествовало обращение правительства к нему относительно возможного досрочного прекращения полномочий гендиректора "Укргидроэнерго" по результатам ревизии Государственной аудиторской службы Украины.

"Наблюдательный совет обработал обращение правительства и проанализировал материалы ревизии и требования Госаудитслужбы. У Наблюдательного совета возникли обоснованные сомнения в беспристрастности выводов и правомерности внесения в акт ревизии и требования Госаудитслужбы ряда сведений. Исполнительный орган сообщил Наблюдательному совету об обжаловании результатов ревизии в судебном порядке, а также о зарегистрированном уголовном производстве по внесению должностными лицами Госаудитслужбы заведомо ложных сведений в акт ревизии", - говорится в заявлении.

Учитывая все эти факты, Наблюдательный совет призывает Кабмин к конструктивному и открытому диалогу в интересах ЧАО "Укргидроэнерго", на базе лучших международных практик в сфере корпоративного управления государственными предприятиями, которым следует Украина.