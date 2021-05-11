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Новости Общество
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Укрзализныця (2637) Иван Юрик (38)

Укрзализныця в апреле вышла на прибыль впервые за год коронакризиса, - и.о. главы правления Юрик

Новости Цензор.НЕТ Общество

Укрзализныця в апреле вышла на прибыль впервые за год коронакризиса, - и.о. главы правления Юрик

По итогам апреля 2021 "Укрзализныця" получила 35 млн грн прибыли.

 Это первый положительный финансовый результат после последних 12 убыточных месяцев, вызванных коронакризисом, сообщает пресс-служба УЗ.

По словам и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Ивана Юрика, экономический кризис, вызванный пандемией, и сокращение объемов перевозок длительное время сдерживали развитие УЗ, однако эту негативную тенденцию удалось сломать.

"Наша компания и впредь будет прилагать все усилия для максимизации доходных поступлений, развития грузового бизнеса, роста привлекательности и сервиса пассажирских перевозок, повышая приоритизацию и эффективность расходов", - заявил глава Укрзализныци.

Юрик добавил, что такого результата удалось достичь благодаря внедрению оперативного антикризисного плана, без поднятия грузовых тарифов или уменьшения налогового бремени на компанию.

"Несмотря на тяжелый год, "Укрзализныця" осталась одним из самых крупных и добросовестных налогоплательщиков и перечислила по итогам 2020 года в бюджеты всех уровней и фонды более 25 млрд грн", - сказал Юрик.

Отмечается, что Кабинет Министров Украины уже утвердил финплан для "Укрзализныци" на 2021, согласно которому компания получит общий доход в размере 93 млрд грн и значительные инвестиции в обновление подвижного состава и инфраструктуры.
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С такими то членами наб совета это фантастика:
Укрзализныця в апреле вышла на прибыль впервые за год коронакризиса, - и.о. главы правления Юрик - Цензор.НЕТ 7555
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11.05.2021 15:28 Ответить
Укрзализныця в апреле вышла на прибыль впервые за..... 30 років!!! Як так може бути? В країні хитрожопих дурнів може....
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11.05.2021 15:33 Ответить
КАК говорил мой друг экономист !Дайте мне цифры и поставьте задачу! И я посчитаю что комар носа не подточет!
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11.05.2021 15:42 Ответить
То є сенс піднімати вартість квитків. Прибуток буде більшим.
Вартість поки що майже як авіаційна.
А потім буде авіаційна майже як залізнична.
Щоправда, їхати трішки довже, ніж летіти, але безпечніше.
За безпеку з пасажирів і клієнтів вантажних перевезень теж можна щось узяти.
Та тут золотоносна жила.
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11.05.2021 15:49 Ответить
Шо, чуток меньше стали воровать?
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11.05.2021 16:34 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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11.05.2021 17:05 Ответить
 
 