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Полиция получила почти 110 тыс. сообщений о нарушениях самоизоляции и обсервации, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Полиция получила почти 110 тыс. сообщений о нарушениях самоизоляции и обсервации, - МВД

В Национальную полицию поступило почти 110 тысяч сообщений о нарушениях гражданами правил самоизоляции и обсервации.

Об этом Радіо Свобода стало известно из ответа Министерства внутренних дел на запрос редакции, передает Цензор.НЕТ.

"В отношении нарушителей составлен 31 административный материал по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - сообщили в ведомстве.

Граждане Украины, которые подлежат самоизоляции, должны установить и активировать мобильное приложение "Дій вдома". Приложение предназначено для контакта с лицом и контроля за соблюдением обязательной самоизоляции на время карантина.

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Контроль осуществляется с помощью регулярных сообщений в приложении в произвольное время в течение дня и проверки, насколько сделанное дома фото действительно снимок определенного человека. Отслеживается также геолокация мобильного телефона в момент фотографирования.

После получения сообщения необходимо в течение 15 минут сделать фото своего лица на фоне окружающей среды с помощью приложения. Если будет зафиксировано нарушение установленных правил - программа будет сигнализировать о нарушении правил самоизоляции.

Автор: Анна Судак
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Мы без конца проклинаем товарища сралина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить - кто написал четыре миллиона доносов? (с) Полиция получила почти 110 тыс. сообщений о нарушениях самоизоляции и обсервации, - МВД - Цензор.НЕТ 8430
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11.05.2021 15:33 Ответить
І що? Давайте всі наша такі новини будемо зустрічати таким питанням, а проводжати відповіддю - І нічого...
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11.05.2021 15:36 Ответить
Курвы.. кто этот отстой создал?!!! вы хоть сами себе ставили ЭТО?!!! Полиция получила почти 110 тыс. сообщений о нарушениях самоизоляции и обсервации, - МВД - Цензор.НЕТ 2922
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11.05.2021 23:27 Ответить
Стукачество в рассвете
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12.05.2021 09:23 Ответить
 
 