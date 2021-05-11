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Закарпатье (2394) мост (1003) Большая стройка (722)

Сразу 12 аварийных мостов на трассе от Хуста до Буштино ремонтируют в Закарпатской области, - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

На участке от Хуста до Буштино рабочие начали ремонт сразу 12 аварийных мостов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель главы Закарпатской ОГА Иштван Петрушка.

В пгт Вышково планируют построить новый мост европейского класса через реку Черная Тиса длиной 323,2 метра.

По словам заместителя главы ОГА, дорога Т-07-37, проходящая через область, находится в ужасном состоянии. Из-за большой колейности, ям и разрушений кромки проезжей части, интенсивность движения на дороге достаточно низкая - почти 3 тыс. единиц за сутки.

Ожидается, что после восстановления этот показатель повысится вдвое.

Работы по реконструкции 12 мостов проводит подрядная организация "ПБС" в рамках президентской программы "Большая стройка", стоимость работ - более чем 535 млн грн.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Сразу 12 аварийных мостов на трассе от Хуста до Буштино ремонтируют в Закарпатской области, - ОГА 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Как бы после "ремонта" эти мосты вообще не завалились
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11.05.2021 15:41 Ответить
Ей, придурки, на цій ділянці не має ні одного моста. Перший міст в самому смт. Буштино через пересохлий потічок, а тільки зразу за Буштином міст через Тису (річка Чорна Тиса знаходиться 70 км далі по трасі). Вишково знаходиться в декількох км від цієї траси. Коротше - проект "Велике крадівництво" продовжується.
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11.05.2021 16:18 Ответить
ну, що ви так емоційно, написано ж: "планують побудувати новий міст єврейського клясу Джерело: https://censor.net/ua/n3264553" та "Роботи з реконструкції 12 мостів проводить підрядна організація "ПБС" у межах приЗе!дентської програми "Велике крадівництво", вартість робіт - понад 535 млн грн. Джерело: https://censor.net/ua/n3264553"
Думаєте подавляться та не проковтнуть чи глобус Закарпаття не вивчили? Відразу 12 аварійних мостів на трасі від Хуста до Буштино ремонтують у Закарпатській області, - ОДА - Цензор.НЕТ 8802
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11.05.2021 17:48 Ответить
"Зам главы Закарпатской ОГА" - назначенец в доле. Если бы это было не так, то он бы рассказал не СКОЛЬКО мостов ремонтируют, а КАК их ремонтируют. Например, то что "ПБС" не имеет ресурсов для одновременного ремонта 12 мостов. Поэтому на каждом мосту работает "3 калеки" и поэтому мосты будут делаться долго и через жо...пу. Собственно, это стандартная ситуация для "Большой ****** стройки".
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11.05.2021 16:29 Ответить
 
 