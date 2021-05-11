Сразу 12 аварийных мостов на трассе от Хуста до Буштино ремонтируют в Закарпатской области, - ОГА

На участке от Хуста до Буштино рабочие начали ремонт сразу 12 аварийных мостов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает заместитель главы Закарпатской ОГА Иштван Петрушка.

В пгт Вышково планируют построить новый мост европейского класса через реку Черная Тиса длиной 323,2 метра.

По словам заместителя главы ОГА, дорога Т-07-37, проходящая через область, находится в ужасном состоянии. Из-за большой колейности, ям и разрушений кромки проезжей части, интенсивность движения на дороге достаточно низкая - почти 3 тыс. единиц за сутки.

Ожидается, что после восстановления этот показатель повысится вдвое.

Работы по реконструкции 12 мостов проводит подрядная организация "ПБС" в рамках президентской программы "Большая стройка", стоимость работ - более чем 535 млн грн.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что планом президентской программы на 2021 год предусмотрен ремонт и строительство 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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