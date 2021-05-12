Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку: нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение двум народным депутатам. Парламентарии подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.
Об этом Венедиктова сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", - говорится в сообщении.
"По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых. Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По результатам обысков, местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры по его установке и вручении ему ходатайства о содержании под стражей", - добавила генпрокурор.
По данным Цензор.НЕТ, речь идет о нардепах Викторе Медведчуке и Тараса Козаке.
Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.
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юдьчин зебіл, вчи матчасть
Снова меня думать принуждают: а что бы сие означало?
На лютневий наїзд на Медведчука Путін відповів скупченням військ біля наших кордонів. Впевнений, що на цей наїзд на свого кума Путін теж відповість
І не важливо, який наїзд - реальний чи фейковий, пов"язаний з переділом власності
А вашу зеленую ботоферму же недавно Госдеп накрыл. Откуда вещаете? В Ольгине переехали?
СПЄКТАКЛЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ - ТРЕБА Ж БАЙДЕНУ ПОКАЗАТИ ЩО Зе ЦЕ
НЕ МАРІОНЕТКА ОЛІГАРХІВ Тільки шкода нікого не посадять і громадянства
не позбавлять.
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
-Петя,приготовься,ты следующий!
Это все произошло при предателе и малоросе Зеленском.
И вот теперь патриоты и соратники великого гетьмана порошенко клеймят позором этого малороса и предателя зелю, а заодно и всех зебилов.