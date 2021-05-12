Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку: нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение двум народным депутатам. Парламентарии подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму.

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента - М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме", - говорится в сообщении.

"По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса из свидетелей на подозреваемых. Итак, народные депутаты М и К подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По результатам обысков, местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры по его установке и вручении ему ходатайства о содержании под стражей", - добавила генпрокурор.

По данным Цензор.НЕТ, речь идет о нардепах Викторе Медведчуке и Тараса Козаке.

Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.

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