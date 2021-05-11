Антоненко о связи Грищенко с делом Шеремета: Через непричастных людей, через непохожее дело вышли на нас. Так может, изначально не туда шли?

Во всех фильмах и передачах постоянно отмечали, что дело Шеремета не раскрыли бы, если бы не события в Ивано-Франковской области, где Грищенко обвинили в закладке под автомобиль бомбы. Исключительно через Инну и Владислава Грищенко вышли на Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь. А теперь оказывается, что Грищенко не только не имеют никакого отношения к делу Шеремета, теперь они уже и не являются обвиняемыми и в Ивано-Франковском деле.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант, украинский военнослужащий Андрей Антоненко.

"Я мало знаком с делами Грищенко, но как патриот и военный должен сначала констатировать несколько вещей. Во-первых, недостойно и подло прошлое человека использовать в качестве доказательства какой-то вины. Есть Влад Грищенко - бывший зэк и Влад Грищенко (Буча) - герой войны. Какое это имеет отношение к делу? Он не кандидат в депутаты. А по телевизору говорили о его судимости, чтобы его дискредитировать. Кстати, это прямо запрещено законом, 88 статьей УПК, - вспоминать прошлое как доказательство вины. В нарушение закона и морали о нем в СМИ много дерьма вылили, чтобы дискредитировать его, а через него - и нас", - заявил Антоненко.

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"Во-вторых, Инна (Пума) и Влад Грищенко никакого отношения к делу Шеремета не имеют, их никогда не подозревали в этом преступлении, их не допрашивали по этому поводу. Точнее, говорят что Влада якобы допрашивали в качестве свидетеля, но протокол его допроса из дела исчез. В нашем деле еще есть полицейский протокол с анализом телефонных соединений, где написано, что нет никакой связи между мной и ними. Все! Более Грищенко нигде не упоминаются! Ну и селфи Инны со мной 2019 года, где видно, что мы впервые в жизни встретились", - добавил он.

"И в-третьих, на всех брифингах, во всех заказных фильмах и передачах постоянно мусолили о том, что дело Шеремета не раскрыли бы, если бы не события в Ивано-Франковской области, где Грищенко обвинили в закладке под автомобиль бомбы. 5-килограммовой бомбы, которая не взорвалась. То есть, если поверить всем этим ментам, исключительно через Пуму и Бучу вышли на нас. А теперь оказывается, что Пума и Буча не только не имеют никакого отношения к делу Шеремета, теперь они уже и не являются обвиняемыми и в Ивано-Франковском деле. И что в 2016 году ни я, ни Юля, ни Яна - никто не был с ними знакомы. После этого у прокурора Тишина хватило наглости во вступительной речи показать плакат со схемой взрывных устройств по делу Грищенко и по делу Шеремета. Они отличаются абсолютно всем - весом заряда, оболочкой, способом подрыва и тому подобное. Даже магниты разные. Магнит, которыми крепили устройства", - добавил Антоненко.

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"Получается, все фигуранты не знакомы, взрывчатка разная, Грищенко не причастны и тем не менее через них, так сказать, "вышли" на нас? Представьте себе, через непричастных людей, через непохожее дело вышли на нас Так может, изначально не туда шли? А на самом деле через Грищенко не "вышли на нас". На самом деле Грищенко подавали как вероятных преступников, хотели повесить на них это убийство, а потом что-то не заладилось. Но уже доложили о раскрытии президенту. Что делать? Давайте план Б. Давайте уже (найдем. - Ред.) кого-нибудь крайних. Ну вот и нашли: Антоненко, Кузьменко, Дугарь. Музыканта, врача, медсестру. Нас", - резюмировал он.

С полным текстом интервью Андрея Антоненко можно ознакомиться здесь.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. В начале следствие заявляло, что помимо них, к убийству также причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".