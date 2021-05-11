УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Сегодня, 11 мая, около 13 часов, возле поселка Бетманово (бывший Красный Партизан), находящегося на оккупированной части Донбасса, представители российско-оккупационных войск, скорее всего, находясь в пьяном угаре по случаю празднования очередного дня недореспублики, передвигаясь на автомобиле УАЗ-452, наехали на свою же противотанковую мину ТМ-62.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 10 отдельной горно-штурмовой бригады.
"В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен. В связи с чем взять кровь у водителя на анализ по установлению количества крови в алкоголе - не представляется возможным. Сколько еще пьяниц находились в транспортном средстве, и что кроме них УАЗ перевозил - устанавливается. Ждем очередных бессмысленных обвинений (в адрес. - Ред.) ВС Украины с целью скрыть собственную несостоятельность и отсутствие контроля за личным составом горе-командирами мнимой республики", - следует из сообщения.
При этом подчеркивается, что ВСУ уверенно соблюдают режим прекращения огня.
Пожалуйста, подождите...
Міна....
Чи таки не з ними?
хорошо жы