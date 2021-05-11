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УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр

Сегодня, 11 мая, около 13 часов, возле поселка Бетманово (бывший Красный Партизан), находящегося на оккупированной части Донбасса, представители российско-оккупационных войск, скорее всего, находясь в пьяном угаре по случаю празднования очередного дня недореспублики, передвигаясь на автомобиле УАЗ-452, наехали на свою же противотанковую мину ТМ-62.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 10 отдельной горно-штурмовой бригады.

"В результате мощного взрыва УАЗ уничтожен. В связи с чем взять кровь у водителя на анализ по установлению количества крови в алкоголе - не представляется возможным. Сколько еще пьяниц находились в транспортном средстве, и что кроме них УАЗ перевозил - устанавливается. Ждем очередных бессмысленных обвинений (в адрес. - Ред.) ВС Украины с целью скрыть собственную несостоятельность и отсутствие контроля за личным составом горе-командирами мнимой республики", - следует из сообщения.

При этом подчеркивается, что ВСУ уверенно соблюдают режим прекращения огня.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+26
Если правда, хорошая ньюс. Во время очередного бесконечного майского праздника жизни, так сказать, пораскинули пьяными мозгами русичи недоделанные УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 3234
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11.05.2021 16:06
+23
Здоровья им и хорошего настроения.
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11.05.2021 16:08
+17
Почаще бы таких поводов с невинным видом сказать: а нас там нет.
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11.05.2021 16:06
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Если правда, хорошая ньюс. Во время очередного бесконечного майского праздника жизни, так сказать, пораскинули пьяными мозгами русичи недоделанные УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 3234
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11.05.2021 16:06 Ответить
Яке прикре самогубство - щас заплачу...
УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 9684
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11.05.2021 16:29 Ответить
Почаще бы таких поводов с невинным видом сказать: а нас там нет.
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11.05.2021 16:06 Ответить
Як каже х"йло - "Іхтамнєт". Хоча точніше буде "Іхбольшєнєт"
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11.05.2021 16:09 Ответить
Здоровья им и хорошего настроения.
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11.05.2021 16:08 Ответить
На том свете.
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11.05.2021 21:24 Ответить
УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 6180 вот и съездили за хлебом))) у кабыздоха и хора александрова новые поклонники)))) курадаву с моторылой привет))
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11.05.2021 16:09 Ответить
звучит как музыка)))
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11.05.2021 16:09 Ответить
Как сказал бы Илон Маск "УАЗ незапланировано экстренно демонтировался".
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11.05.2021 16:10 Ответить
Браво. Бра-во! Вот просто малацы, всё правильно сделали.
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11.05.2021 16:11 Ответить
Поїхали на парад дєдовоєвалів в Пу...ський рай.
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11.05.2021 16:11 Ответить
На концерт Кабздона
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11.05.2021 16:19 Ответить
айнезабудемнепрастим УАЗ с пьяными террористами уничтожен в результате наезда на свою же противотанковую мину ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 6212
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11.05.2021 16:16 Ответить
У тамошних ворон сегодня банкет. Подан деликатес - яйца с кровью.
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11.05.2021 16:17 Ответить
хвашизм НІ ПРАДЬОТ!!! СМАГЛІ ПАВТАРІТЬ!!
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11.05.2021 16:19 Ответить
Ну і х... з ними.
Міна....
Чи таки не з ними?
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11.05.2021 16:19 Ответить
ну как раз поминальная неделя...еще куличей поедят.
хорошо жы
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11.05.2021 16:29 Ответить
большой бадабум всегда найдет дамбасянена. неужели карбонарии этого не знали?
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11.05.2021 16:30 Ответить
На концерт к кобзону...
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11.05.2021 16:36 Ответить
сайт срувисна о таком не напишет
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11.05.2021 16:39 Ответить
Отличная подача новости.
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11.05.2021 17:02 Ответить
Слава ТМ-62 !!!
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11.05.2021 17:12 Ответить
УАЗ із п'яними терористами знищений внаслідок наїзду на свою ж протитанкову міну ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 9712
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11.05.2021 17:29 Ответить
Це не смішно. Мінні дистанційно керовані поля існують з 1970р. Пульти правда були смішні - велика коробка з тумблерами і лампочками (тм-72, різні фугаси, дуже дорогі міни). виставляєш - проїде 2 одиниці під 3 вибухне. Де наші валантьори спасающіє абодранную армію - кожному взводу по мінному полю на вайфай под андроїд, або на пачкордах під вінду 10 !
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11.05.2021 18:08 Ответить
Когда враги Украины отправляются в }{уйловский рай- это не смешно, а прекрасно. УАЗ із п'яними терористами знищений внаслідок наїзду на свою ж протитанкову міну ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 5821
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11.05.2021 18:32 Ответить
Та 100% водила чего то такого ужрался, что смесь с той бодягой что они там выжрали... дало такой эффект..., что он просто на скачке п.рднул - и нахер всех разорвало... вместе с машиной !
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11.05.2021 17:30 Ответить
енотик уже заждался
УАЗ із п'яними терористами знищений внаслідок наїзду на свою ж протитанкову міну ТМ-62, - 10 ОГШБр - Цензор.НЕТ 659
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11.05.2021 20:33 Ответить
Собакам,собачья смерть!!
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09.06.2021 17:37 Ответить
 
 