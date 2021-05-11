Сотрудник военной контрразведки СБУ, продававший в Харькове психотропы, приговорен к 2 годам в дисбате, - прокуратура
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К двум годам содержания в дисциплинарном батальйоне осужден военнослужащий военной контрразведки СБУ, который занимался в Харькове сбытом психотропов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
Органом предварительного расследования действия правоохранителя квалифицированы как уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение особо опасного психотропного вещества с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества).
30 апреля между прокурором и военнослужащим было заключено соглашение о признании виновности в совершении инкриминируемого уголовного преступления.
7 мая Орджоникидзевский районный суд города Харькова признал военнослужащего виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, утвердив указанное выше соглашение, и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, которое заменил на два года содержания в дисциплинарном батальоне на основании ст 62, 69 УК Украины.
Отмечается, что обвинительный приговор суда не вступил в законную силу, продолжается срок апелляционного обжалования.
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ну так не кирпичами жонглировать будет то
- ты продавал?
- ну ага
- иди, чтоли, посидишь там на дизе в кабинете
- Но постойте, а как же
- Да, да, собаку можно взять с собой, как и обогреватель, кондиционер и прочие вещи
- только не тещу
- нет! мы же не изверги то