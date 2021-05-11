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Сотрудник военной контрразведки СБУ, продававший в Харькове психотропы, приговорен к 2 годам в дисбате, - прокуратура

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Сотрудник военной контрразведки СБУ, продававший в Харькове психотропы, приговорен к 2 годам в дисбате, - прокуратура

К двум годам содержания в дисциплинарном батальйоне осужден военнослужащий военной контрразведки СБУ, который занимался в Харькове сбытом психотропов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.

Органом предварительного расследования действия правоохранителя квалифицированы как уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение особо опасного психотропного вещества с целью сбыта, а также незаконный сбыт особо опасного психотропного вещества).

30 апреля между прокурором и военнослужащим было заключено соглашение о признании виновности в совершении инкриминируемого уголовного преступления.

7 мая Орджоникидзевский районный суд города Харькова признал военнослужащего виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины, утвердив указанное выше соглашение, и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы, которое заменил на два года содержания в дисциплинарном батальоне на основании ст 62, 69 УК Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Сотрудник военной контрразведки СБУ в Харькове продавал психотропы. ФОТО

Отмечается, что обвинительный приговор суда не вступил в законную силу, продолжается срок апелляционного обжалования.

Автор: Володимир Янченко
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Орджоникидзевский районный суд Источник: https://censor.net/ru/n3264566\\\\\\\

ну так не кирпичами жонглировать будет то

- ты продавал?
- ну ага
- иди, чтоли, посидишь там на дизе в кабинете
- Но постойте, а как же
- Да, да, собаку можно взять с собой, как и обогреватель, кондиционер и прочие вещи
- только не тещу
- нет! мы же не изверги то
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11.05.2021 16:13 Ответить
Что это за бред? В дисбате вообще-то простые солдаты сидели раньше, за самоволки и неуставщину, на год-два-три. А здесь целый СБУшник, аж "военный контрразведчик" и за продажу психотропов... На гражданскую зону и далеко не на 2 года или опять порешали по лёгкому?
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11.05.2021 16:15 Ответить
В совецкое время дисбат звучало очень страшно . К сроку службы добавляли ещё два года условий , хуже чем в строгой тюрьме . Мне об этом рассказывали те кто там был и те , кто служили в т . н . " спортротах " .
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11.05.2021 16:30 Ответить
Если условия в дисбате и порядки сохранились еще совковые то я ему не завидую, а с его статьей он выйдет оттуда в лучшем случае калекой. Год в дисбате можно смело приравнять к 3 в строгой зоне, там даже срать ходили строем и с песней!!!
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11.05.2021 16:45 Ответить
 
 