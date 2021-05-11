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Мы имеем дело с огромной российской "машиной фейков", воевать с ней нужно комплексно, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Мы имеем дело с огромной российской

Работа по противодействию дезинформации, которая идет со стороны России, должна быть комплексной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр культуры и информацинной политики Александр Ткаченко.

"Мы имеем дело с противодействием дезинформации, которая в первую очередь поступает к нам от северо-восточного соседа. И мы имеем дело с огромной машиной, которая работает на государственном уровне - машиной фейков ... Воевать с такой огромной машиной нужно комплексно. Это не только Центры (по противодействию дезинформации. - Ред.), наш в первую очередь публичный, он уже работает, создана онлайн-платформа, и в сотрудничестве с общественными организациями мы уже начали эту работу. Это и запуск на государственном уровне проектов медиаграмотности. Это в том числе закон "О СМИ", который должен быть принят, и где есть отдельная глава, посвященная российской пропаганде. Это и другие мероприятия, типа блокировки каналов Медведчука", - подчеркнул министр.

Напомним, ранее президент Зеленский утвердил Положение о Центре противодействия дезинформации

Также читайте: Россия и Китай систематически распространяют дезинформацию о COVID-вакцинах, - отчет ЕС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Фейкомьотчик бореться з фейками. Чого тільки не буває в пліснявому світі?
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11.05.2021 16:22
+5
только дошло?
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11.05.2021 16:12
+4
Ще один фейко-завод засів в ОПі.
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11.05.2021 16:12
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Ще один фейко-завод засів в ОПі.
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11.05.2021 16:12 Ответить
только дошло?
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11.05.2021 16:12 Ответить
"Мы имеем дело с огромной всемирной "машиной фейков", воевать с ней нужно комплексно, - Геббельс"
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11.05.2021 16:20 Ответить
Фейкомьотчик бореться з фейками. Чого тільки не буває в пліснявому світі?
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11.05.2021 16:22 Ответить
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр культуры и информацинной политики Александр Ткаченко. Источник: https://censor.net/ru/n3264567

КРОЛІК З Г + Г БУДЕ БОРОТИСЬ З УДАВОМ Мы имеем дело с огромной российской "машиной фейков", воевать с ней нужно комплексно, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 896
Тут треба мачете, а не кремлівські сраколизи.
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11.05.2021 16:32 Ответить
сайт срувисна первые фейкометчики, кстаи заблокирована в ордло(лнр)
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11.05.2021 16:33 Ответить
Министерство культуры и информполитики прекратило формирование перечня сайтов, рекомендованных для запрета в Украине 04.01.21 / Но Байден разворушил гнездо воров и предателей. И холуй Коломойского , вор государственного значения начал изображать украинского патриота, борца с российской "машиной фейков" .
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11.05.2021 16:39 Ответить
вали на срувисну свинорус
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11.05.2021 18:16 Ответить
Кто запустил фейк о том, что Порошенко убил брата?
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11.05.2021 16:59 Ответить
Правда? Хто ж вам лікар, якщо ви людей, які самі стали на захист інформ простору від ворожої пропаганди назвали порохоботами і знецінили їхню роботу, навіть якщо вони були не з "мінстець". 73% Зеприхильників виходить і на контрпропаганду не здатні.
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11.05.2021 17:09 Ответить
Найбільш впливовою російською пропагандою є російська мова. Просто російська мова.
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11.05.2021 17:20 Ответить
Не с машиной фейков, а с машиной ЛЖИ, ФАЛЬШИ, МОШЕННИЧЕСТВА и ДЕЗИНФОРМАЦИИ.
Так доступнее
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11.05.2021 18:08 Ответить
 
 