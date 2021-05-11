Антоненко об изоляторе: Камера три на два шага. Окна затонированы и не открываются. Летом температура около 40 градусов. Там из тебя делают низшее существо

Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко, который провел под стражей 505 дней, рассказал о своем быте в заключении, мыслях и ощущениях.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета музыкант, украинский военнослужащий Андрей Антоненко.

"У меня было полное непонимание, почему это все происходит. Это был какой-то отрыв от реальности. Я был уверен, что долго все это не может продолжаться", - вспомнил Антоненко свои ощущения в день задержания.

"Очень много мне дал спорт - он мне спас жизнь. Я занимался ежедневно. Полноценные тренировки, ну, если так можно сказать, в ограниченном пространстве за решеткой. Я разработал специальный комплекс упражнений - и мы с другими ребятами фигачили так, что ого-го. Отжимания, приседания, пресс, турник, брусья", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антоненко о связи Грищенко с делом Шеремета: Через непричастных людей, через непохожее дело вышли на нас. Так может, изначально не туда шли?

"Единственное, что периодически напрягало, что это будет продолжаться долго - и у меня просто поедет крыша, потому что она за решеткой подтекает конкретно. Мелочи важны. Такие, на которые я бы раньше даже никогда не обратил внимание, например, возможность просто открыть дверь - и выйти. Возможность видеть через окно хотя бы дерево, или работающий подъемный кран, или вилку держать в руках", - добавил Антоненко

"У меня было два изолятора - ИВС и СИЗО. В первом, полицейском изоляторе пробыл 10 месяцев. Там запрещено все, в том числе и шнурки. Кроме телевизора. Там из тебя делают низшее существо. Унижают. У меня была камера три на два шага - на двух людей. Окна затонированы и не открываются. Освещение напоминает купе старого советского поезда. Летом температура в камере около 40 градусов. Конечно, что человек ко всему привыкает, но не хватало всего : от обычной вилки до ручки. В СИЗО было проще и значительно легче. Шнурки можно. Окна открываются. Есть унитаз. Холодильник. Хотя бы номинальное медицинское обслуживание. Однако душ все равно раз в неделю. Для нормального человека, свободного и законопослушного, привыкать к неволе и пыткам - это неестественно. Но, как я уже выше говорил, свободный человек всегда остается свободным в любых условиях", - рассказал он.

Также Антоненко рассказал о снах, какие ему снились в заключении: "Первый сон, который мне приснился в ИВС - это был, представьте себе ... Зеленский. Стоял передо мной, благодарил за службу и жал мне руку. А я в форме и называю воинское звание. Был еще сон: я вылез из кучи грязи (какие-то листья, палки) в военной форме. Вылез, отряхнулся чистый, красивый, как и должен выглядеть военный, иду по улице Гончара, май. Затем все исчезает и я поднимаюсь к себе в квартиру. А в ладони - три новых медали".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антоненко об обвинении: У меня дед польский еврей. Какая арийская раса?

"Я думаю, что это ступенька к более значительному. Переход. Как в крутых играх, не пройдя это, нельзя выйти на другой уровень. Я точно знаю, что это испытание очень повлияет на меня - время покажет, как именно. Но я чувствую толчок к новому этапу. И думаю, что не только я, но и те, кто причастен к обвинениям против меня, Юли и Яны в причастности к этому страшному преступлению", - резюмировал он.

С полным текстом интервью Андрея Антоненко можно ознакомиться здесь.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".