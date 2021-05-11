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Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем

Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России, входящем в пресс-службу Южного военного округа (ЮВО), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что 11 мая радары "засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели".

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - сказали в ЮВО.

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При этом Су-30 "не допустил нарушения государственной границы иностранными самолетами".

В ЮВО добавили, что "полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+25
А можно было написать как пишут здесь в ЕС:
два французских истребителя "Мираж"
- отогнали от топливозаправщика наглую русню...

...а не: усский Су, героически перехватил три самолета
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11.05.2021 16:32
+23
Эта героическая новость для поклонников ОПЗЖ?
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11.05.2021 16:21
+15
Рядовой Ли,возьмите автомат и окружите джунгли!Как он один смог "пресечь" полет трех воздушных суден?
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11.05.2021 16:29
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Эта героическая новость для поклонников ОПЗЖ?
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11.05.2021 16:21 Ответить
Это знак поддержки Францией нашей территориальной целостности. НАТО с нами!
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11.05.2021 16:27 Ответить
А можно было написать как пишут здесь в ЕС:
два французских истребителя "Мираж"
- отогнали от топливозаправщика наглую русню...

...а не: усский Су, героически перехватил три самолета
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11.05.2021 16:32 Ответить
Прошу прощения, что он там отхватил у французов? Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 5595
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11.05.2021 16:40 Ответить
Пилота Су - заправили через рот... Как то так...
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11.05.2021 17:25 Ответить
Кацапи вирішили "побикувать"?...
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11.05.2021 16:24 Ответить
самолёт принял сразу с трёх сторон и дымоход поправили и на море покатали Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 8691
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11.05.2021 16:25 Ответить
мираж 2000 1970 года выпуска и толстую корову заправщик?и небось еще на крейсерской высоте Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 6807.
этто крутто...
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11.05.2021 16:26 Ответить
КУДИ ВАМ КАЦАПАМ КРИВИМ ЛАПТЄНОГІМ ТЯГАТИСЯ З НОВИМИ ФРАНУЗЬСКИМИ ВИНИЩУВАЧАМИ Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 5331
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11.05.2021 16:27 Ответить
Рядовой Ли,возьмите автомат и окружите джунгли!Как он один смог "пресечь" полет трех воздушных суден?
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11.05.2021 16:29 Ответить
Новость слеплена специально для роСССийского быдла из специального сорта дерьма. Нормальным языком уже не воспринимают.
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11.05.2021 16:36 Ответить
Взагалі то достатньо заглянути у вікі, щоб побачити що Міражі тупо швидше, сушка могла перехопити тільки бензовоз.
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11.05.2021 16:39 Ответить
Патамуша херой-умілець.
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07.08.2021 19:25 Ответить
Перехватил и сопровождал - это две бааААльшушие разницы!
За тремя самолетами гонялся - летун заслужил награду.
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11.05.2021 16:30 Ответить
Ошибаетесь Что перехватил и что сопровождал -мало разницы для летчика. Наведение на перехват осуществляет штурман КП а непосредственно сопровождение тот же полет и под управлением КП.
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11.05.2021 16:51 Ответить
Один троих перехзватил? Ох и ссанина в очи
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11.05.2021 16:30 Ответить
гальский авиаторы долго ржали над мордовским аэропланом слепленым из скреп и веток.
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11.05.2021 16:32 Ответить
Так два или три? Определитесь, чтобы знать, сколько Звезде Героев давать.
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11.05.2021 16:33 Ответить
наверное два. третий ватоплан кассабы не смогли запустить.
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11.05.2021 16:35 Ответить
))) улыбнуло.. почему не написали что один перехватил французскую эскадрилью
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11.05.2021 16:34 Ответить
Чого Ви такі прискіпливі, скільки змогли завести після параду, стільки і перехопили. Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 6283
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11.05.2021 16:38 Ответить
Надо признать, французские летчики очень хорошие летуны.
Очень серьёзный отбор в летчики.
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11.05.2021 16:34 Ответить
Ну, коли в пілоти несерйозний набір, то вони швидко гинуть.
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11.05.2021 16:37 Ответить
У сушки швидкість на 200 км менша, вони їх просто не догнали.
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11.05.2021 16:35 Ответить
Проблемы составляли СР -71 (буквы руцькие) Во все других случаях чем ниже эволютивная скорость перехватчика тем лучше. Лететь на перехват Ориона на Су-15 ,-вот это геморой.
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11.05.2021 16:47 Ответить
паРаша быкует в небе Украинского крыма..... нужно было валить Путлеровского сопровождающего....
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11.05.2021 16:38 Ответить
Во французы обнаглели! Прорывались через границу РФ. Да еще и такой толпой. А кацап молодец - не допустил, не пропустил. Еще небось и плюнул вслед. А за это, как известно, в РФ медальки дают.
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11.05.2021 16:41 Ответить
А недавно кацапы «перехватили» над Украиной В-52 и В-1 Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем - Цензор.НЕТ 9670
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11.05.2021 16:41 Ответить
Угу, ще туалет на МКС перехопили.
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11.05.2021 16:42 Ответить
Большинство людей не понимают значение слова "перехватили" Летит самолет ,любой , хоть АН-2 , хоть Стелс. Никакой угрозы он не несет , но гипотетически МОЖЕТ нарушить гос границу. На его ПЕРЕХВАТ подымают истребители. Он или они подлетают к цели С СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР БЕЗОПОСНОСТИ и что важно НЕ ВКЛЮЧАЯ ВООРУЖЕНИЯ сопровождают цель. Раньше таких перехватов было сотни в день. Это самое рядовое событие. Если летчики адекватные , они фотографируют друг-друга. Зачастую они знают по именам и даже поздравляют с праздниками. Лично у меня таких перехватов сотни.
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11.05.2021 16:44 Ответить
Та всі розуміють, просто подача інфи така, наче взяли Париж.
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11.05.2021 16:48 Ответить
Все,- это вы да я . Ну я то точно. А остальные -вряд-ли.
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11.05.2021 16:52 Ответить
Перевожу.
Кацапский летун перехватил над черным морем 2000 грамм и ему померещились миражи.
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11.05.2021 17:02 Ответить
Кажется это был тот "истребитель" сухого, что на картинке снизу.
Росія заявила про перехоплення трьох французьких військових літаків над Чорним морем - Цензор.НЕТ 5530
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11.05.2021 17:28 Ответить
Кацап хотів дозаправитися. А французи йому кажуть на вишуканій французькій мові: " Шлангу вставити тобі можемо, але тільки в жопу". От кацап і відлетів.
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11.05.2021 17:29 Ответить
А пилоты трех французских военных самолетов над Черным морем в курсе, что их россияне и перехватили? А то французы в неведении состарятся и умрут так и не узнав, что они перехваченные россиянами. Может же во Франции всем перехваченным россиянами французским пилотам какие-то льготы полагаются?
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11.05.2021 17:53 Ответить
Сачком для бабочек перехватил?
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11.05.2021 19:54 Ответить
 
 