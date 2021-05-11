Россия заявила о перехвате трех французских военных самолетов над Черным морем
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Российский истребитель Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота России, входящем в пресс-службу Южного военного округа (ЮВО), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
Отмечается, что 11 мая радары "засекли над нейтральными водами Черного моря приближавшиеся к российской границе воздушные цели".
"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и один самолет-заправщик C-135 ВВС Франции и сопроводил их над акваторией Черного моря", - сказали в ЮВО.
При этом Су-30 "не допустил нарушения государственной границы иностранными самолетами".
В ЮВО добавили, что "полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами".
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