Сегодня в 18:00 состоится брифинг Венедиктовой и Баканова по подозрению Медведчуку и Козаку, - Офис генпрокурора

Сегодня, 11 мая, в 18:00 начнется брифинг Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться на YouTube-канале Офиса генерального прокурора: https://www.youtube.com/channel/UCd84qGJiBJCaHKenN0zKeWw

Брифинг состоится по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.