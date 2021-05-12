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Сегодня в 18:00 состоится брифинг Венедиктовой и Баканова по подозрению Медведчуку и Козаку, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня в 18:00 состоится брифинг Венедиктовой и Баканова по подозрению Медведчуку и Козаку, - Офис генпрокурора

Сегодня, 11 мая, в 18:00 начнется брифинг Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться на YouTube-канале Офиса генерального прокурора: https://www.youtube.com/channel/UCd84qGJiBJCaHKenN0zKeWw

Брифинг состоится по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15.

Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
По такой статье,они в СИЗО-с утра,должны париться,без права залога.А не брифинги проводить...
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11.05.2021 16:33
+3
Ты тупой зебил...у мертветчука этих домов больше чем у тебя мозгов....в каких то проводят обыски...а в дом где он живет для вручения подозрения охрана эсбэушников не пускает....
https://censor.net/ru/news/3264579/ohrana_medvedchuka_ne_puskaet_v_dom_kontrrazvedchikov_sbu_i_ne_daet_sledovatelyam_vruchit_podozrenie
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11.05.2021 17:26
+2
так статья не им)))
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11.05.2021 16:39
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По такой статье,они в СИЗО-с утра,должны париться,без права залога.А не брифинги проводить...
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11.05.2021 16:33 Ответить
так статья не им)))
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11.05.2021 16:39 Ответить
Лед тронулся, или поимеют и отпустят?
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11.05.2021 16:33 Ответить
вже відпустили. иертвечук вилетів вчора; Козак - тижнів зо три вже поза межами. Так сказав колишній нардеп Мосійчук на т/к Еспресо в програмі Христини Яцків.
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11.05.2021 17:29 Ответить
Интересно, наши СБУ, МВД хоть где-то не опозорились? Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 9210
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11.05.2021 17:47 Ответить
Печеньки от Госдепа...
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11.05.2021 16:39 Ответить
Ну-у-у посмотрим чем все это закончится.
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11.05.2021 16:45 Ответить
Да как закончится?! Через неделю все прекратится, как и медведчуковские каналы через неделю откроют, как порохоботы утверждали.
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11.05.2021 17:16 Ответить
Вы его еще вручите то подозрение....охрана мертветчука сбэушников на пальце вертела....
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11.05.2021 16:58 Ответить
Читай по буквам, ватан! "11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука."
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11.05.2021 17:15 Ответить
ЗЕбанько, ты не кукарекай на Цензоре, а помоги другу бубочки, лейтенанту БЫканову взять штурмом хазу Мертведчука, а то они без тебя совсем обосрались
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11.05.2021 17:22 Ответить
Ты тупой зебил...у мертветчука этих домов больше чем у тебя мозгов....в каких то проводят обыски...а в дом где он живет для вручения подозрения охрана эсбэушников не пускает....
https://censor.net/ru/news/3264579/ohrana_medvedchuka_ne_puskaet_v_dom_kontrrazvedchikov_sbu_i_ne_daet_sledovatelyam_vruchit_podozrenie
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11.05.2021 17:26 Ответить
Хочется верить, что эти идиоты таки закроют мертведчука.

А что это за кантора такая, которой управляет целый лейтенант, который какал с бубочкой в один горшок? И которую поставала раком охрана Мертведчука и не позволяет произвести обыск? Может СБУ вызвать? И пару танков с вертушками в придачу. Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 915
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11.05.2021 17:19 Ответить
Вибачатись будуть?
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11.05.2021 17:21 Ответить
Слухаю ...
Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6435

Конкретно!
Але чи це- робота СБУ , чи від ЦРУ "подарочки привезли" Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5445
З відповідними "виховними вказівками" Сьогодні о 18:00 відбудеться брифінг Венедіктової і Баканова за підозрою Медведчуку і Козаку, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6916
Чи дані були відомі ще при Баризі , але і з ним Медведчук - так само болтал по телефону ?
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11.05.2021 18:43 Ответить
 
 