Сегодня в 18:00 состоится брифинг Венедиктовой и Баканова по подозрению Медведчуку и Козаку, - Офис генпрокурора
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Сегодня, 11 мая, в 18:00 начнется брифинг Генерального прокурора Ирины Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова относительно сообщения о подозрении народным депутатам Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.
Прямая трансляция мероприятия будет осуществляться на YouTube-канале Офиса генерального прокурора: https://www.youtube.com/channel/UCd84qGJiBJCaHKenN0zKeWw
Брифинг состоится по адресу: г. Киев, ул. Резницкая, 13/15.
Напомним, 2 февраля 2021 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".
11 мая стало известно, что СБУ проводит обыски в доме Медведчука. В этот же день Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что уже подписала подозрение Медведчуку и Козаку. Нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.
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https://censor.net/ru/news/3264579/ohrana_medvedchuka_ne_puskaet_v_dom_kontrrazvedchikov_sbu_i_ne_daet_sledovatelyam_vruchit_podozrenie
А что это за кантора такая, которой управляет целый лейтенант, который какал с бубочкой в один горшок? И которую поставала раком охрана Мертведчука и не позволяет произвести обыск? Может СБУ вызвать? И пару танков с вертушками в придачу.
Конкретно!
Але чи це- робота СБУ , чи від ЦРУ "подарочки привезли"
З відповідними "виховними вказівками"
Чи дані були відомі ще при Баризі , але і з ним Медведчук - так само болтал по телефону ?