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СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник

СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух жилых домах пророссийского политика, кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в правоохранительных органах.

Прямо сейчас следователи СБУ проводят обыски в офисе ОПЗЖ в кабинетах Медведчука на Большой Васильковской в столице, а также в еще двух жилых домах нардепа в Киеве.

Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепам Медведчуку и Козаку. Их подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня в 18:00 состоится брифинг Венедиктовой и Баканова по подозрению нардепам, - Офис генпрокурора

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27
Допригалась це коли дадуть 15 років за державну зраду і посадять з конфіскацією всього майна. а так це кіно для лохторату.
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11.05.2021 16:36
+12
при Порошенко мертвечук сидел тихо как мыша, не было барадатого анала и абизяна кива не теребонькала в ВР))
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11.05.2021 16:35
+10
Они на адной трубе сидели , патаму никто и не теребонькал . ( Особенно кива ) .
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11.05.2021 16:41
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допрыгалась крыса кацапская
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11.05.2021 16:31 Ответить
Допригалась це коли дадуть 15 років за державну зраду і посадять з конфіскацією всього майна. а так це кіно для лохторату.
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11.05.2021 16:36 Ответить
Ліпецька фабрика рівно стояла
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11.05.2021 17:06 Ответить
ІБД 100%
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11.05.2021 16:52 Ответить
Ну ,если оно не допрыгалось после того ,как его глава СБУ объявил пособником террористов ...
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11.05.2021 16:38 Ответить
При Порошенку їм так комфортно було. Ніхто не чіпав: монополію на скраплений газ забезпечив, податки можна було не платити, зарплату у конвертах на телеканалах платили, "бодяжне" паливо спокійно продавали. І видовищні "патріоти" не помічали їх зрадливої діяльності всього за 30 рублів агресора.
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11.05.2021 16:49 Ответить
при Порошенко мертвечук сидел тихо как мыша, не было барадатого анала и абизяна кива не теребонькала в ВР))
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11.05.2021 16:35 Ответить
Они на адной трубе сидели , патаму никто и не теребонькал . ( Особенно кива ) .
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11.05.2021 16:41 Ответить
А ты глухой - уже публиковали аудио "тишины" кума во времена пороха... Порох ему везде дал зеленый свет !
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11.05.2021 17:18 Ответить
Почему только в двух домах, у него всего 2 дома?
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11.05.2021 16:35 Ответить
зекретин думает,что амерам замылить глаза и этого хватит
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11.05.2021 16:36 Ответить
Не поэл: Козак же вроде рассиянин, не? В какой госизмене его тут обвиняют? Измене паРаше? Ну тогда его наоборот, следует принять в Киеве с почестями.
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11.05.2021 16:35 Ответить
Это два разных козломордых Козака)))
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11.05.2021 18:01 Ответить
))))а баканов самолично мертвечука предупредил,что сегодня очередной цирк для амеров?...зря зекретин думает,что оно может нае кого то,кроме зедегенератов.
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11.05.2021 16:35 Ответить
Впору волать путинввиди !
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11.05.2021 16:36 Ответить
СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник - Цензор.НЕТ 3338 МЕЖ БУЛОК)))
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11.05.2021 16:37 Ответить
Та там и так фсьо на аксанку записано .
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11.05.2021 16:44 Ответить
Пока СБУ извиняется и спрашивает разрешения, Медведчук свалит через черный ход или улетит на вертолете)
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11.05.2021 16:42 Ответить
по идее его должны были предупредить ещё вчера и сегодня он должен быть уже у кума ***** в бункере пить чай.
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11.05.2021 16:44 Ответить
Спектакль для зебилов

Дякую! Дуже дякую!

СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник - Цензор.НЕТ 2221
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11.05.2021 16:46 Ответить
В 18:00 на пресс-конференции товарищ лейтенант скажет, шо то был отвлекающий манёвр....
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11.05.2021 17:06 Ответить
Це створюється "відімость" роботи зе!!
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11.05.2021 16:52 Ответить
Для блинкена - проводят домашнюю работу над ошибками.Шапито
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11.05.2021 17:01 Ответить
Вперше в історії України: на такому рівні і так буденно!! Одним словом- ворогам не місце в Україні, а тим паче, в політичному житті.
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11.05.2021 17:01 Ответить
Ждем сериал "Полоумница-"
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11.05.2021 17:16 Ответить
Два
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11.05.2021 17:18 Ответить
и надеюсь, руководитель СОГ изымет богатую коллекцию фаллоимитаторов и вибраторов. Иначе он тупой
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11.05.2021 19:29 Ответить
"вы фсё врётии, галимый пиааар, зрадааа, ыыы...."
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12.05.2021 00:27 Ответить
 
 