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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Медведчук (1754) обыск (1845) охрана (697) СБУ (18685)

Охрана Медведчука не пускает в дом сотрудников СБУ и не дает следователям вручить подозрение, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Охрана Медведчука не пускает в дом сотрудников СБУ и не дает следователям вручить подозрение, - СМИ

Охрана Медведчука пытается убедить, что политика нет дома.

Служба безопасности Украины пыталась и пытается до сих пор провести обыски в доме пророссийского политика Виктора Медведчука. По данным ZN.UA, охрана Медведчука вызвала адвокатов и пытается убедить представителей СБУ, в том, что его нет дома, передает Цензор.НЕТ.

Однако, по оперативной информации спецслужбы, Виктор Медведчук находится именно в этом доме. Обыск не единственная цель, с которой, по данным ZN.UA, правоохранители пытаются попасть в указанное здания и встретиться с Медведчуком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник

Ранее СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука. Также Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку: нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.
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Топ комментарии
+119
А мордами в землю уложить ту охрану...что вера в святого осла не позволяет??
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11.05.2021 16:34
+79
А в дом Маруси Зверобий и Татьяны Черновол бакановские парни лихо ворвались
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11.05.2021 16:36
+77
Давай СБУ, пожуй ещё сопли! Не пускают их ёпта!!!
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11.05.2021 16:34
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"Охрана Медведчука не пускает в дом контрразведчиков СБУ..."

Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5055
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11.05.2021 18:18 Ответить
А що, спецназу в СБУ немає? Так позичили би в ДБР, там спеціалісти ломати ломами двері музея, зломають і в тому будинку.
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11.05.2021 18:30 Ответить
Скоро простой дворник будет это СБУ сраной метлой гонять.
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11.05.2021 18:31 Ответить
А до чого тут "перебуває Медведчук дома, чи ні?", коли співробітникам СБУ надано завдання обшуку будівлі?!
Чи пан Баканов доручив своїм працівникам неодмінно отримати згоду на обшук будівлі у самого власника?
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11.05.2021 18:33 Ответить
Клоунада творится в стране, да и что здесь удивляться, если самый главный клоун правит страной.
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11.05.2021 19:39 Ответить
А яхту за 200милионов проверяли? Или бояться сломать?
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11.05.2021 20:20 Ответить
Охрана Медведчука не пускает в дом контрразведчиков СБУ

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дальше не читаю
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11.05.2021 20:44 Ответить
Позорище, такое только в Украине возможно. Чтобы было если такое теоретически случись в США, сразу бы открылся огонь на поражение, и уже бы не было этой "охраны". А у нас все хороводы водят.
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11.05.2021 21:06 Ответить
Отлично! В в/ч с вооруженной охраной,стоящей на боевом дежурстве,прокурорские заходят и делают шо хотят! Как сняли клистроны,ослепив весь юго-западный сектор. Если кто забыл.
В дом богатого буратино - охрана не пускает! Не просто прокурорских,а СБУ!
И где тут государство?!!
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11.05.2021 21:08 Ответить
Украиной правят сторожа. Страна сторожей. Куда не приди - везде тебя встречают сторожа.
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11.05.2021 22:04 Ответить
театр начинается с гардеробщицы, а Украина - со сторожей Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7171
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11.05.2021 23:27 Ответить
в таком случае это не сбу, а квартальные клоуны... я б тоже таких не пустил....
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11.05.2021 22:25 Ответить
И я. Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4895
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12.05.2021 07:57 Ответить
Може гроші Медведчука не пускають СБУ.
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11.05.2021 22:33 Ответить
А кто такие охранники - нанятые шавки.
Они не имеют права даже на нарезное оружие.
Шокером в лобешник и мордой в асфальт, вернее, брукивочку.
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12.05.2021 00:05 Ответить
Таке враження, що він керує і сбу і судами і забороняє себе чіпати. Це виклик всій країні.
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12.05.2021 07:13 Ответить
У секретаря на прием,запишитесь. Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1502У Маруси Зверобой-смелее действовали.
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12.05.2021 07:56 Ответить
надо сбушникам вызывать полицию в таком случае Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ і не дає слідчим вручити підозру, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 748
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12.05.2021 08:53 Ответить
Пришло такое СБУ. Тук-тук-тук.
Сторож:
- Кто там?
СБУ:
- Открывайте! Это СБУ!
Сторож:
- Никого нет дома.
СБУ:
- А кто говорит?
Сторож:
- Говорит Москва!
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12.05.2021 09:50 Ответить
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