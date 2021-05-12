Охрана Медведчука не пускает в дом сотрудников СБУ и не дает следователям вручить подозрение, - СМИ
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Охрана Медведчука пытается убедить, что политика нет дома.
Служба безопасности Украины пыталась и пытается до сих пор провести обыски в доме пророссийского политика Виктора Медведчука. По данным ZN.UA, охрана Медведчука вызвала адвокатов и пытается убедить представителей СБУ, в том, что его нет дома, передает Цензор.НЕТ.
Однако, по оперативной информации спецслужбы, Виктор Медведчук находится именно в этом доме. Обыск не единственная цель, с которой, по данным ZN.UA, правоохранители пытаются попасть в указанное здания и встретиться с Медведчуком.
Ранее СБУ подтвердила, что проводит обыски в доме Медведчука. Также Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку: нардепов подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму.
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Чи пан Баканов доручив своїм працівникам неодмінно отримати згоду на обшук будівлі у самого власника?
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В дом богатого буратино - охрана не пускает! Не просто прокурорских,а СБУ!
И где тут государство?!!
Они не имеют права даже на нарезное оружие.
Шокером в лобешник и мордой в асфальт, вернее, брукивочку.
Сторож:
- Кто там?
СБУ:
- Открывайте! Это СБУ!
Сторож:
- Никого нет дома.
СБУ:
- А кто говорит?
Сторож:
- Говорит Москва!