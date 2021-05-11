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В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал "Лексус" клиента и попал на нем в ДТП, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве нетрезвый сотрудник станции техобслуживания попал в дорожно-транспортное происшествие на автомобиле, который владелец оставил для ремонта.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал Лексус клиента и попал на нем в ДТП, - Нацполиция 01

В полицию Киева поступило сообщение о том, что на обочине улицы Харченко автомобиль Lexus въехал в электроопору. Правоохранители выяснили, что к событию причастен работник станции технического обслуживания. В состоянии алкогольного опьянения он взял машину клиента, однако не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб.

В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал Лексус клиента и попал на нем в ДТП, - Нацполиция 02

23-летнего киевлянина правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Судом решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Володимир Янченко
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угнал машину-получил немалый срок, похитил и пытал человека-домашний арест.. В Киеве пьяный сотрудник СТО угнал "Лексус" клиента и попал на нем в ДТП, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7528
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11.05.2021 16:41 Ответить
Угнал - это факт, а срок еще не получил!
А про "похитил и пытал" - это с кацапской методички ?
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11.05.2021 17:02 Ответить
статья 146 УК Украины умник а методички скорее ты читаешь
https://urst.com.ua/ru/uku/st-146#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20146%20%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B,%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA,%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA.&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B4%D0%BE%20%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D1%82,%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%BE%D1%82%20%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA. У Києві п'яний співробітник СТО викрав "Лексус" клієнта і потрапив на ньому в ДТП, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7118
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11.05.2021 17:23 Ответить
повезло СТОшнику что безопасность не постреляла, так пару к. долларов всего в ремонт придется отдать
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11.05.2021 16:48 Ответить
Там безопасность уже давно свое отстреляла.... и возможно не один раз....
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11.05.2021 17:14 Ответить
это не лехус. это древний кусок металлолома.
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11.05.2021 16:52 Ответить
точно. навіть подушок безпеки нема.
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11.05.2021 16:58 Ответить
"ЛеХус"-одно название! Цыганва, видимо, в хозяевах.
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11.05.2021 16:56 Ответить
И попал он на нем в охрененные долги государству по штрафам и хозяину лекск ))))
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11.05.2021 16:59 Ответить
у этих работничков там в спинном мозгу прописано: сто - бухло - угон - столб.
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12.05.2021 00:23 Ответить
 
 