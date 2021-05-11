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Новости Общество
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Лещенко (691) Москва (3006)

Выступавшая в Москве жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская отреагировала на критику детским снимком, на котором она справляет нужду

Новости Цензор.НЕТ Общество

Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве.

Как передает Цензор.НЕТ, Топольская опубликовала фотографию в сторис Instagram.

Она опубликовала свой детский снимок, на котором справляет нужду.

"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.

Выступавшая в Москве жена члена набсовета Укрзализныци Лещенко Топольская отреагировала на критику детским снимком, на котором она справляет нужду 01

Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.

Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.

Читайте: Лещенко угрожают из-за Татарова: Фамилию нужно забыть. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+67
Зелебобики -- вы довольны как на вас просто положили кучу вонючего дерьмеца? Только бы не Порошенко, да?
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11.05.2021 16:48
+57
по факту, не только вислюк оманський ссыт зебилам в видосиках, но и его "антикорупционеры" с женами - - с*рут на фотках))
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11.05.2021 16:48
+53
Срущая скотина!..
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11.05.2021 16:50
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А як ти ще вмієш? Покажи трюк!)))
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11.05.2021 17:47 Ответить
Странная у тебя логика ,телка народного депутата Украины показывает отношение к народу а ты и рад. Ведь она так относится не исключительно к поклонникам Порошенко а и к вам фанатам зеленского.
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11.05.2021 17:41 Ответить
А він не відносить себе до «українського народу».
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11.05.2021 17:45 Ответить
Казкові 8 відсотків не є увесь народ України! Що посіяли, те й пожинаєте. Далі буде!)))
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11.05.2021 17:48 Ответить
Какие 8 процентов? С чего ты взял что она гадит на кого то конкретно? Кто что посеял? Из всего того что ты выдало понятно только что провокатор стравливающий украинцев а за сим пшел нах тролина.
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11.05.2021 17:55 Ответить
Ненадовго ж тебе вистачило, "запарєбріку"! За дідов вже "накатіл"?
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11.05.2021 17:58 Ответить
Серожа обманним шляхом присвоїв гроші американських платників податків-за таке наказують.
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11.05.2021 17:28 Ответить
Так то її к "секс-позитивним" колхоз вечіркам з дитинства рашитскі батьки привчали?
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11.05.2021 17:34 Ответить
Тут недавно малолетние блогеры с обнимашками были, да забанили уже. Эта тётка, которой жирок от большой зарплаты мужа, в жопе начал припекать, тоже довылаживается детей в непристойном виде с оскорбительными подписями.
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11.05.2021 17:35 Ответить
Не вийде... Що у неї, що у нього, мізки "не так повернуті" (Судячи з силіконової "руки" на задньому плані на фото "СєрЛеща"...). Тому що стосується дітей - вони обоє не знають, як правильно статевими органами користуваться, які їм природа дала... Прямо, як в анекдоті:
- Діду, як Ви думаєте, чому зараз дітей у сім"ях набагато менше, ніж раніше?
- Того що раніше цілувалися у губи, а трахали в п..ду... А зараз - напаки...
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12.05.2021 10:11 Ответить
По цьому знімку видно, як вона виховувалася, і яка стерво з неї виросла. Непотріб.
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12.05.2021 13:12 Ответить
А ХАМИТЬ ЕЕ В РАШЕ НАУЧИЛИ??? ПРОСТО ДЕБИЛИЗМ С РАШИСТСКИМ УКЛОНОМ!!!
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11.05.2021 17:39 Ответить
Классическая дамбасятина, много чести, чтобы ещё хейтить её.
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11.05.2021 23:45 Ответить
З дитинства не привчили, вот і "обсирається" в зрілості.
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12.05.2021 12:54 Ответить
Просто рускій мір , і коментувати не треба . І серожі теж видати квиток до рф без повернення в Україну , він давно заслужив .
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11.05.2021 17:44 Ответить
Гламур нонче не тот шо при Проньке Прокоповне Севковой ,там все по модньому да по хранцюзьки.А нонешние все под бояр московских да купчих саратовских рядятся.
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11.05.2021 17:51 Ответить
Не "Севковой". Серков - омоскалене українське "Сірко".
"- Какой я Серко?! У меня собака была Серко, так я её прогнал, шо так погано дразнили! Я не Серко, а Серков!"
Там же Лимериха прямо називає тих, хто перевернувся з українців на москалів: "Перевертні дурноголові".
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11.05.2021 18:35 Ответить
Семейка извращенцев Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 7594
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 339
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11.05.2021 17:52 Ответить
псевдо-патриот как деньгами запахнет так уже и кацапы -не враги и ***** -друг
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11.05.2021 23:04 Ответить
Как думаете, Лещенко российский шпион или просто любит раССию? Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 4621
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11.05.2021 17:55 Ответить
Да обычный кукколд приспособленец. Он же тоже путана, только политическая.
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11.05.2021 18:18 Ответить
так восММотри, что оНН про аХХметку грит, вот даже за вЧЧера - не ЗЗнаю че ему ахмЕЕтка еще не вЫЫложил миЛЛионов с 50 - потЕЕри же аХХметке куда бООльше чем датЬЬ 50 кускоВВ и забыТТь
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11.05.2021 19:33 Ответить
То він ще й шантажист. Напише наговір, а щоб не опублікувати, вимагає хабар...
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12.05.2021 13:21 Ответить
ну да - жаль шо этого Ахметка не знает, позвони и скажи шо миллион евро решат вопрос и не надо будет шоб Лещенко настигали ахметовские медиабордельщики возле мусорных баков и запускали ему в окна дроны. или Ахметка настолько жадная?
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12.05.2021 20:42 Ответить
чея пелотка, тьфу ты, перожыно? сирожыно
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11.05.2021 17:59 Ответить
Опа,сімейка копрофагів.
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11.05.2021 18:06 Ответить
копрофілів..
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12.05.2021 13:53 Ответить
От же ж ***** крашена!
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11.05.2021 18:07 Ответить
насосалась аж обосралась)
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11.05.2021 18:10 Ответить
Не дивно… Таких знімків мабуть нема ні в кого. Мадам з дитинства вже знала ким вона стане. Та й сімейка, яка її виродила ще ті ліберасти…
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11.05.2021 18:13 Ответить
ліберасти\\\\\\\\

и шо ты умного сказал то?
Политковская - "либерастка"Немцов, Новодворская, даже Черновол, даже оказывается Кралчук))
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11.05.2021 19:35 Ответить
Животное, кроме ***** предложить и продать ничего у нее нету, прискорбно но етот путь самий простой и легкий, не требующий каких либо инвестиций. Но *************** , облегчение, предложение растет - цени снижаются.
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11.05.2021 18:14 Ответить
А хуіз Лещенко? Занимает ли какую-либо госдолжность? Если да, то должен идти н-на... в отставку
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11.05.2021 18:37 Ответить
Притягнути мордовку за розповсюдження дитячої порнографії!
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11.05.2021 18:38 Ответить
О, епт, - член набсовета укрзалізниці.
Предлагаю в такой позе прокатить ее в нужнике самого задроченого вагона самого задроченного неелектрофицированного маршрута.
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11.05.2021 18:40 Ответить
А так она с детства в дерьме, поэтому и имя взяла -дерьмо-Sheis😂
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11.05.2021 19:13 Ответить
детская порнография от семьи Сирожи Первооткрывателя-Открытого
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11.05.2021 19:16 Ответить
Ти хвойдою народилась від такої ж хвойди як сама. Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 4149
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11.05.2021 19:41 Ответить
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 6488
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11.05.2021 19:48 Ответить
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 9487українська сбу,прокуратура,мєнтура
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11.05.2021 20:44 Ответить
Нифига не здорово такие фото распростнанять я считаю(
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11.05.2021 21:22 Ответить
Шануймося українці!
І чо ж ми такі безпорадні?
І чо ж ми,як бачимо ГРАБЛІ,так навалюємо
радісно всім товариством ,набиваючи
чергову гулю,замість того ,щоб вирішити питання раз і назавше.
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими "туристами" в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Тоді любий,приїхавши з Росії,зможе гордо
заявити:"Я на війну привіз з Росії стільки ,що одних
снарядів, можна купити стілько,скілько прийшло глядачів".
Хочуть росіяни гастролювати-платіть і вьйо ............. .
І ніяких заборон,скандалів ,дурнуватих запитань від жовтої
преси-самі не захочуть,бо свої заклюють................... .
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11.05.2021 21:55 Ответить
Голосуйте за зеленых серунов!
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11.05.2021 22:16 Ответить
Собственно, на уровне жопы она и осталась...
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11.05.2021 22:22 Ответить
такая конченая как и ее сожитель который не имея никакого отношения к железной дороге пошёл руководить -главное что платят много и так же эту курва кацапам очко вылизывает и ноги целует за денюжку
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11.05.2021 23:07 Ответить
Он пошёл НЕ РУКОВОДИТЬ.
Он в наблюдательном совете, который контролирует тарифы, расходы и т.д.
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11.05.2021 23:41 Ответить
По итогам 2020 года АО "Укрзализныця" получило чистый убыток в размере 11,9 млрд грн. Об этом сказано в сообщении пресс-службы УЗ.
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12.05.2021 00:40 Ответить
Ясный перец, что убыток, если возить руду Ахметова ниже себестоимости.
А вот ещё новость: "Метинвест" в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль до 10,2 млрд грн, что в 7,4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
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12.05.2021 01:02 Ответить
ужас какой. Полная деградация понятий морали и нравственности.
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11.05.2021 23:10 Ответить
Пока она там сидела на корточках, в одну из дырок влез вирус русского мира.

Закрыть Топольской въезд в Украину и будет ей Топ новостей.
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11.05.2021 23:39 Ответить
А по сути Настя Топольская крутой диджей. (DJ NASTIA)DJ NASTIA - АрселорМіттал: Металургійний Завод.
https://www.youtube.com/watch?v=8gVDb1p_y0I
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11.05.2021 23:50 Ответить
ФУФЛО её музычка, но московитам на 9 мая сойдёт.
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11.05.2021 23:57 Ответить
Реально фуфло..игалиматья..ну немножко она да симпотичная..а музыка левантин вообще..
тут наверно никакая наркота не поможет чтобы музыка лутчше стала..гуано реально.
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12.05.2021 01:27 Ответить
Выглядит она *********, но это не повод позволять ей срать на Украину.
Она и дальше будет позорить Лещенка и дискредитировать то, что он делает.
Не исключено, что к ней "подъехали" люди Ахметова, а деньги там немерянные,
где гарантия, что она не будет шпионить за ним, или не отравит накануне
важного выступления против Ахметова ?
Джобса свалили через подсунутую красотку - он вскоре заболел и пошли проблемы.
Может, она уже нашла себе в Москве кого-то побогаче и сознательно провоцирует разрыв.
О её образовательном уровне говорит название проекта: DJ Nastia.
В словаре можно посмотреть что означает слово 'nasty'.
И как оно воспринимается англоговорящей публикой.
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12.05.2021 02:38 Ответить
Она "DJ Nastia Beauty"
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12.05.2021 20:38 Ответить
В 2000-х і на початку 2010 р. вона була топ діджеєм України.
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12.05.2021 20:40 Ответить
Она была топ диджей разных годов "Казантипа".
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12.05.2021 20:41 Ответить
Музика в неї нормальна, це складний напрямок техно, таку музику якісно мало хто робить.
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12.05.2021 20:36 Ответить
Настя Топольская скорее всего живёт с Лещенко только из за денег.

Картина красотка и ...
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11.05.2021 23:54 Ответить
Може, вони гей з лезбіянкою, і прикривають один одного.
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12.05.2021 13:30 Ответить
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 2860
И
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11.05.2021 23:55 Ответить
РСП - разведёнка с прицепом в активном поиске олигарха.
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11.05.2021 23:58 Ответить
Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 3785
Как???
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12.05.2021 00:00 Ответить
Хватит Серёже этого зашквара.
Удовольствие он получил, если к 33 годам она не поумнела, то дальше будет только хуже.
Спросите любого разведённого мужика.
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12.05.2021 00:28 Ответить
Казантип, dj Nastya.https://www.youtube.com/watch?v=hvutg6GiJ2c
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12.05.2021 00:03 Ответить
Низкие вибрации, оскотинивание гоев через обыдляющую музыку.
Можно почитать в гугле: Пpoгpамма yничтожения pyccкой нации.
Там есть раздел и о музыке, вызывающей низменные эмоции.
А что ещё может предложить Донбасс ?
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12.05.2021 01:18 Ответить
Мацковской шлюхой быть не запрещено с 30 декабря 1922 года,....с дня образования СССРа дохляка.... Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 9277 Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 9277 Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 9277
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12.05.2021 05:00 Ответить
@банутая-что с нее возьмешь?
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12.05.2021 06:37 Ответить
Лобода и прочие Таси Повалий шастают на Мацковию от нищеты постоянно... жрать хотять... Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 6667 ...
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12.05.2021 06:44 Ответить
Андрюха Макаревич тоже шастал в Украину,но Путлерские Хмыри быстро абламали Изменчивый Мир Макара...молчит что холодильник с тех пор.... Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 1877так что прогибаться под Изменчивый мир уже некому на РАБссии... Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 1169 Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенка Топольська, яка виступала в Москві, відреагувала на критику дитячим фото, на якому вона справляє нужду - Цензор.НЕТ 1169
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12.05.2021 06:48 Ответить
Макаревич в Украине сегодня. Если что...
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12.05.2021 10:33 Ответить
И эту ватную, продажную, хамскую, пропутинскую семейку Лещенок содержим все мы, на свои налоги, выплачивая политической проститутке серёже по полмиллиона грн. ежемесячно....Естественно, что эта парочка сРала на нас, потому что мы ведём себя , как лохи, как быдло , как придурки....Позор - допускать такое и оставлять безнаказанным контакты с врагом, работу на врага, оскорбления в адрес Украины и украинцев....И это во время войны!!!!!!
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12.05.2021 11:18 Ответить
Скоро его шалава будет снимать видео с извинениями?
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12.05.2021 12:08 Ответить
Еге ж, і запостить ще якусь картинку із ЛГБТ чи порнохаба.
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12.05.2021 12:59 Ответить
Точно как на базаре!..
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12.05.2021 13:13 Ответить
Вони одне одного варті.
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12.05.2021 13:23 Ответить
Извращенцы правят Украиной.. Копрофилы, вуайеристы. Перспективы не будет, прогадили всё в 19-м.
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12.05.2021 13:55 Ответить
А что, обратно ее уже пустили? Пусть живет в России, делов-то.
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12.05.2021 14:43 Ответить
Или ,этим фото ,она хотела сказать, срала я , на Вас всех... Или , это ,сексуальные извращения и расстройство её €ба&@ Которому нравится ,когда на его голую даму ,смотрят другие. Наверняка он (жопошник)
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12.05.2021 14:46 Ответить
Русские специально приглашают наших артистов, это такая гибридная война, а наши едут потому что им предлагают очень большие деньги в рази больше чем они платят своим артистам.
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12.05.2021 20:46 Ответить
Вот её музыка.DJ NASTIA - Тараканівський Форт. (Техно)
https://www.youtube.com/watch?v=zWXZWNdogNc
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12.05.2021 20:49 Ответить
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