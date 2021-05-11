Выступавшая в Москве жена члена набсовета "Укрзализныци" Лещенко Топольская отреагировала на критику детским снимком, на котором она справляет нужду
Новости Цензор.НЕТ Общество
Жена члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко Анастасия Топольская отреагировала на критику за выступление в Москве.
Как передает Цензор.НЕТ, Топольская опубликовала фотографию в сторис Instagram.
Она опубликовала свой детский снимок, на котором справляет нужду.
"Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще. Поднимайте мои публикации в топ", - подписала снимок Топольская.
Напомним, 4 мая московский артцентр Mutabor анонсировал выступление Анастасии Топольской в столице РФ 8-9 мая.
Позже Топольская похвасталась выступлением на экстравагантной вечеринке в Москве.
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- Діду, як Ви думаєте, чому зараз дітей у сім"ях набагато менше, ніж раніше?
- Того що раніше цілувалися у губи, а трахали в п..ду... А зараз - напаки...
"- Какой я Серко?! У меня собака была Серко, так я её прогнал, шо так погано дразнили! Я не Серко, а Серков!"
Там же Лимериха прямо називає тих, хто перевернувся з українців на москалів: "Перевертні дурноголові".
и шо ты умного сказал то?
Политковская - "либерастка"Немцов, Новодворская, даже Черновол, даже оказывается Кралчук))
Предлагаю в такой позе прокатить ее в нужнике самого задроченого вагона самого задроченного неелектрофицированного маршрута.
І чо ж ми такі безпорадні?
І чо ж ми,як бачимо ГРАБЛІ,так навалюємо
радісно всім товариством ,набиваючи
чергову гулю,замість того ,щоб вирішити питання раз і назавше.
Як вирішити питання з заїжджими гастролерами з рашки і нашими "туристами" в рашку?
Мій варіант:
"Всі доходи,повязані з державою агресором (Росія),
обкладаються ВІЙСЬКОВИМ збором в розмірі 50%".
Тоді любий,приїхавши з Росії,зможе гордо
заявити:"Я на війну привіз з Росії стільки ,що одних
снарядів, можна купити стілько,скілько прийшло глядачів".
Хочуть росіяни гастролювати-платіть і вьйо ............. .
І ніяких заборон,скандалів ,дурнуватих запитань від жовтої
преси-самі не захочуть,бо свої заклюють................... .
Он в наблюдательном совете, который контролирует тарифы, расходы и т.д.
А вот ещё новость: "Метинвест" в январе-июне 2021 года увеличит уплату налога на прибыль до 10,2 млрд грн, что в 7,4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Закрыть Топольской въезд в Украину и будет ей Топ новостей.
https://www.youtube.com/watch?v=8gVDb1p_y0I
тут наверно никакая наркота не поможет чтобы музыка лутчше стала..гуано реально.
Она и дальше будет позорить Лещенка и дискредитировать то, что он делает.
Не исключено, что к ней "подъехали" люди Ахметова, а деньги там немерянные,
где гарантия, что она не будет шпионить за ним, или не отравит накануне
важного выступления против Ахметова ?
Джобса свалили через подсунутую красотку - он вскоре заболел и пошли проблемы.
Может, она уже нашла себе в Москве кого-то побогаче и сознательно провоцирует разрыв.
О её образовательном уровне говорит название проекта: DJ Nastia.
В словаре можно посмотреть что означает слово 'nasty'.
И как оно воспринимается англоговорящей публикой.
Картина красотка и ...
И
Как???
Удовольствие он получил, если к 33 годам она не поумнела, то дальше будет только хуже.
Спросите любого разведённого мужика.
Можно почитать в гугле: Пpoгpамма yничтожения pyccкой нации.
Там есть раздел и о музыке, вызывающей низменные эмоции.
А что ещё может предложить Донбасс ?
https://www.youtube.com/watch?v=zWXZWNdogNc