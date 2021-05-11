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Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА

Шестой апелляционный административный суд 11 мая отменил прошлогоднее постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

Об этом ОПОРЕ стало известно из нескольких не связанных между собой источников, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления №161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Напомним, в 2020 году в 10 громадах на подконтрольных Украине территориях Донецкой области и восьми громадах Луганской областей отменили проведение местных выборов из-за невозможности обеспечить безопасность во время голосования, которое приходилось на 25 октября. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 10 громадах на Донбассе созданы военно-гражданские администрации, проводить выборы там по-прежнему небезопасно, - глава Донецкой ВГА Кириленко

В перечень таких громад входят десять сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

5 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям - областным военно-гражданским администрациям (ОГА-ОВГА) относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей. Однако там решили, что в этом году провести местные выборы также невозможно.

Промежуточные и повторные выборы в местные органы власти различных уровней должны поэтапно состояться на 174 избирательных участках в 24 областях Украины, а завершить голосование планируется до конца марта 2021 года.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
так пускай суд берет и проводит те выборы
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11.05.2021 17:00
+4
а где главное?
ЧЕМ аргументировал этот "украинский" суд свое решение?!!!
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6356
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11.05.2021 17:04
+4
Теперь недолго и до отмены запрета проведения "выборов" в Лугандоне.
"Самый честный суд" на деньги }{уйла это на раз порешает. Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3380
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11.05.2021 17:11
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так пускай суд берет и проводит те выборы
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11.05.2021 17:00 Ответить
а где главное?
ЧЕМ аргументировал этот "украинский" суд свое решение?!!!
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 6356
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11.05.2021 17:04 Ответить
Я думаю денюжкой , которую им занесли от ************...
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11.05.2021 17:07 Ответить
Теперь недолго и до отмены запрета проведения "выборов" в Лугандоне.
"Самый честный суд" на деньги }{уйла это на раз порешает. Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3380
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11.05.2021 17:11 Ответить
Зря.Такое дерьмо в депутаты пролезет,сепары и негодяи.
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11.05.2021 17:15 Ответить
Теперь уже какая разница? Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3641
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11.05.2021 17:24 Ответить
Мама губошлепки или мамин друх ?
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11.05.2021 17:27 Ответить
На наших изберкомах пока ещё не было случаев, чтобы буряты с оккупированных территорий голосовали. Так теперь будут.
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11.05.2021 17:33 Ответить
А ось і передмова до виконання "мінського договорняка" в його кацапський інтерпретації - вибори до повернення контролю над кордоном! І, чомусь, це сталося не за "клятого бариги" і того, що "наживається на війні", а при "маладьіх ліцах", що здолали корупцію, олігархів, скінцили війну і знизили всі тарифи і ціни мініму вдвічі та такі патріоти, що куди вже нам...
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11.05.2021 17:35 Ответить
Что такое 6-й аппеляционный суд, и где эта контра занырилась? Там 20 лет на протрезвление и оздоровление нужно (в общем-то и в этом суде и в тех отдельных районах). Может хватит 5-ти судов, а 6-й депортировать на Донбабве, или сразу в Мордор?
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11.05.2021 17:56 Ответить
Отчебучили ! И зачем? Зарплата маленькая?
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11.05.2021 18:11 Ответить
"...Шестой апелляционный административный суд ..."

А що з цього приводу сказав 72-й апеляційний адміністративний суд?
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11.05.2021 18:13 Ответить
Перенаправив на розгляд до 96-го.
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11.05.2021 18:24 Ответить
 
 