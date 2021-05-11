РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16850 посетителей онлайн
Новости За рубежомЗдоровье Борьба с коронавирусом
8 906 62
вакцина (3815) Италия (1510) COVID-19 (18599) Pfizer (180)

В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо

В итальянской Тоскане 23-летней женщине 9 мая ошибочно ввели шесть доз вакцины Pfizer. После этого врачи в течение суток за ней тщательно наблюдали, и наконец выписали из больницы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли.

Медицинский работник случайно наполнил шприц целым флаконом вакцины, содержащим в общей сложности шесть доз.

Отмечается, что медик осознал свою ошибку только после того, как была сделана прививка.

"Врачи продолжат наблюдение за иммунным ответом пациента на "массивную дозу вакцины", - заявила пресс-секретарь.

Пациентка имела право получить вакцину раньше других людей в ее возрастной группе, потому что она работает интерном в отделении психологии больницы.

По словам Джанелли, было начато внутреннее расследование и это "может быть просто человеческая ошибка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Записавшихся на вакцинацию от COVID-19 в "Дії" будут прививать по выходным

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Когда пришла, была девушка. В процессе стала женщиной.

Наверное именно в процессе медработник и не заметил сколько вакцины в шприц набрал. В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 2890
показать весь комментарий
11.05.2021 17:15
+9
Но маску снимать нельзя)
Обязана прибыть на вторую шестидозу)
показать весь комментарий
11.05.2021 17:24
+8
С нее самой теперь можно вакцину делать
показать весь комментарий
11.05.2021 17:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С нее самой теперь можно вакцину делать
показать весь комментарий
11.05.2021 17:09 Ответить
А она сама что? Не могла об этом сказать?
показать весь комментарий
11.05.2021 17:10 Ответить
ап чем? приготовленньій к иньекции флакон, в которм оталась 1 доза разведенной вакиньі вьіглядит точно так же, как концентрат.
показать весь комментарий
11.05.2021 20:20 Ответить
В Украіні вакцини Moderna , поки що немає !
показать весь комментарий
11.05.2021 17:44 Ответить
Согласен. И это произошло за пределами Украины. Надеюсь, паспорт прививки на Цензоре предоставлять не нужно.
показать весь комментарий
11.05.2021 17:47 Ответить
От флакона спутника она бы ласты склеила в течение часа уверен.
показать весь комментарий
11.05.2021 17:35 Ответить
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 4730
показать весь комментарий
11.05.2021 17:57 Ответить
Та ви ізверг Влад, шмурдяк спутник людині вкалувати.
показать весь комментарий
11.05.2021 18:14 Ответить
Ні не людям тільки росіянам та їх адептам
показать весь комментарий
11.05.2021 19:40 Ответить
в спам того кацапа відправляй, щоб не писав нісенітниць...
показать весь комментарий
11.05.2021 18:26 Ответить
ето потомучто она под вишками 5G ходила
показать весь комментарий
11.05.2021 17:25 Ответить
Тут ни одной сделать нельзя, а там сразу 6 В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 7279
показать весь комментарий
11.05.2021 17:11 Ответить
Не пойняв - так дєвушка чи женшчіна?
показать весь комментарий
11.05.2021 17:12 Ответить
Когда пришла, была девушка. В процессе стала женщиной.

Наверное именно в процессе медработник и не заметил сколько вакцины в шприц набрал. В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 2890
показать весь комментарий
11.05.2021 17:15 Ответить
В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 9195 В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 4687 В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 6689
показать весь комментарий
11.05.2021 17:22 Ответить
ежели уже ввели-то женьщина однозначно.
показать весь комментарий
11.05.2021 17:15 Ответить
В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 8204
показать весь комментарий
11.05.2021 17:16 Ответить
Причём шестеро, как в немецком фильме про водопроводчиков...
показать весь комментарий
11.05.2021 17:34 Ответить
на три года вперед привили
показать весь комментарий
11.05.2021 17:15 Ответить
"... и так 6 раз". (С) В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 8921
показать весь комментарий
11.05.2021 17:18 Ответить
Но точно не мальчику и не мужчине? В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо - Цензор.НЕТ 7453
показать весь комментарий
11.05.2021 17:22 Ответить
Но маску снимать нельзя)
Обязана прибыть на вторую шестидозу)
показать весь комментарий
11.05.2021 17:24 Ответить
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 3752 В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 2189
показать весь комментарий
11.05.2021 18:37 Ответить
и какой же это шприц, чтоб захватить сразу (без остатка) все 6 доз?
к вакцинам шли спец шприцы, рассчитанные на 1 дозу а у некоторых так вообще доза уже в шприце отмеряна... а тут прямо 6..
показать весь комментарий
11.05.2021 17:25 Ответить
Який був під руками , таким і штрикнули 🤣
показать весь комментарий
11.05.2021 17:47 Ответить
20 кубовый ... В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 874
показать весь комментарий
11.05.2021 18:42 Ответить
концентрат із доз виглядає у флаконі так само, як остання доза для уколу.
показать весь комментарий
11.05.2021 20:22 Ответить
можливо так і сталося... і ввели концентрат нерозчинений (не розведений)
показать весь комментарий
11.05.2021 20:52 Ответить
так у флаконі пфайзера 6 доз!!! в Астразенекі 10. Сіновак 1 ампула - 1 доза.
показать весь комментарий
11.05.2021 23:53 Ответить
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 1689"
показать весь комментарий
11.05.2021 20:49 Ответить
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 9353
показать весь комментарий
11.05.2021 21:42 Ответить
Кондитерский, которым крем на торты выдавливают. Другого под рукой не было.
показать весь комментарий
12.05.2021 04:15 Ответить
Дабы нейтрализовать возможные негативные последствия передоза Пфизера нужно уколоть ей ещё с десяток доз АстраЗенеки.
#хужеуженебудет
показать весь комментарий
11.05.2021 17:25 Ответить
Это как ?
Я получил одну вакцину, там такая процедура многоуровневая, что пока получишь, тебя фиксируют за пол часа 4 человека…
Везде в твоём листе ставят отметки
Баян какой-то ?
показать весь комментарий
11.05.2021 17:26 Ответить
Ее вообще не фиксировали, она же не вьірьівалась а спокойно сидела пока кололи вакцину.
показать весь комментарий
11.05.2021 19:16 Ответить
при чому тут ти і твоє фіксування? переплутали флакони із концентратом з флаконом, у якому залишилась остання доза. уключаємо мозок, потім ляпаєм. проблема у персоналі, який ширяє у тебе шприца.
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 7111"
показать весь комментарий
11.05.2021 20:52 Ответить
ну и где вы видели вакцины с "концентратором на 6доз" не наполненых полностью во флаконе? например пфизер есть фото бадьи на 20(!) мл. В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 6050
показать весь комментарий
12.05.2021 02:31 Ответить
у тебе стільки помилок у тексті, що моє пояснення тобі явно не допоможе. але 1. у флаконах немає концентраторів, бо вони і у кількості 1 у флакон не влізуть, бо це прибор для вироблення кисню. 2. немає такої вакцини, як пфізер. є лише пфайзер. 3. в інеті є інструкція до пфайзера і вона на 6 доз.
показать весь комментарий
12.05.2021 07:18 Ответить
конская доза ну теперь точно не заболеет...
показать весь комментарий
11.05.2021 17:35 Ответить
"может быть просто человеческая ошибка"-медработник в "хлам" был,чи шо?
показать весь комментарий
11.05.2021 18:01 Ответить
вони з жиру просто бісяться... можуть собі і 6, і 8 доз колоти )))) красиво і по багатому жити не заборониш В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 431
показать весь комментарий
11.05.2021 18:28 Ответить
як і молоть аргументи баби базарної.
показать весь комментарий
12.05.2021 07:20 Ответить
Дайте хоть мне 2 дозы того, что можно в паспорт вакцинации вписать. А то понавозили спутников, только китайских или индийских, которые не признает ЕС...
показать весь комментарий
11.05.2021 18:26 Ответить
Норм, теперь сможет вместо роутера раздавать 5G интернет))
показать весь комментарий
11.05.2021 18:29 Ответить
Фуфло колят, как и всем, физрастворик пуляют. Деньги в кассу
показать весь комментарий
11.05.2021 18:59 Ответить
В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 7663
показать весь комментарий
11.05.2021 19:03 Ответить
Реклама Пфайзера
показать весь комментарий
11.05.2021 19:48 Ответить
А там точно була вакцина?
показать весь комментарий
11.05.2021 20:49 Ответить
Теперь эту биксу можно на лекарство от вируса смело перерабатывать
показать весь комментарий
11.05.2021 20:56 Ответить
Наверное красивая 23-х летняя пациентка была, если у врача кровь от мозга отошла.
показать весь комментарий
11.05.2021 21:37 Ответить
Собрание в колхозе. Председатель:
- Как, Вы, Мария Ивановна, заслуженная, доярка, передовица, мать троих детей, и вдруг стали валютной проституткой?!
Марья Ивановна:
- Ну просто повезло!
показать весь комментарий
11.05.2021 22:30 Ответить
я думал, это только в Украине врачи придурками могут быть. Оказывается, итальянские дол*бы еще круче В Італії 23-річній дівчині випадково ввели 6 доз вакцини Pfizer. З нею все добре - Цензор.НЕТ 1528
показать весь комментарий
11.05.2021 23:08 Ответить
А что именно понимается под тем, что с ней "всё хорошо" ?
Она всё теперь делает по 6 раз ?
Ручки-ножки не покрутило ?
Тромб ещё не пришиб ?
Она хоть имя своё помнит ?
показать весь комментарий
12.05.2021 00:11 Ответить
 
 