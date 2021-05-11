В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо
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В итальянской Тоскане 23-летней женщине 9 мая ошибочно ввели шесть доз вакцины Pfizer. После этого врачи в течение суток за ней тщательно наблюдали, и наконец выписали из больницы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли.
Медицинский работник случайно наполнил шприц целым флаконом вакцины, содержащим в общей сложности шесть доз.
Отмечается, что медик осознал свою ошибку только после того, как была сделана прививка.
"Врачи продолжат наблюдение за иммунным ответом пациента на "массивную дозу вакцины", - заявила пресс-секретарь.
Пациентка имела право получить вакцину раньше других людей в ее возрастной группе, потому что она работает интерном в отделении психологии больницы.
По словам Джанелли, было начато внутреннее расследование и это "может быть просто человеческая ошибка".
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Наверное именно в процессе медработник и не заметил сколько вакцины в шприц набрал.
Обязана прибыть на вторую шестидозу)
к вакцинам шли спец шприцы, рассчитанные на 1 дозу а у некоторых так вообще доза уже в шприце отмеряна... а тут прямо 6..
#хужеуженебудет
Я получил одну вакцину, там такая процедура многоуровневая, что пока получишь, тебя фиксируют за пол часа 4 человека…
Везде в твоём листе ставят отметки
Баян какой-то ?
"
- Как, Вы, Мария Ивановна, заслуженная, доярка, передовица, мать троих детей, и вдруг стали валютной проституткой?!
Марья Ивановна:
- Ну просто повезло!
Она всё теперь делает по 6 раз ?
Ручки-ножки не покрутило ?
Тромб ещё не пришиб ?
Она хоть имя своё помнит ?