В Италии 23-летней девушке случайно ввели 6 доз вакцины Pfizer. С ней все хорошо

В итальянской Тоскане 23-летней женщине 9 мая ошибочно ввели шесть доз вакцины Pfizer. После этого врачи в течение суток за ней тщательно наблюдали, и наконец выписали из больницы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, об этом заявила пресс-секретарь больницы Даниэлла Джанелли.

Медицинский работник случайно наполнил шприц целым флаконом вакцины, содержащим в общей сложности шесть доз.

Отмечается, что медик осознал свою ошибку только после того, как была сделана прививка.

"Врачи продолжат наблюдение за иммунным ответом пациента на "массивную дозу вакцины", - заявила пресс-секретарь.

Пациентка имела право получить вакцину раньше других людей в ее возрастной группе, потому что она работает интерном в отделении психологии больницы.

По словам Джанелли, было начато внутреннее расследование и это "может быть просто человеческая ошибка".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Записавшихся на вакцинацию от COVID-19 в "Дії" будут прививать по выходным