Харьковская область получит новую партию CoronaVac 13 мая, - зам главы ОГА Черняк
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Поставка новой партии вакцины CoronaVac в Харьковскую область ожидается в четверг, 13 мая.
Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На этой неделе ожидаем поставки вакцины, 13-го ожидаем CoronaVac", - сказал Черняк на брифинге во вторник.
Он затруднился назвать точный объем новой партии вакцины, но отметил, что ожидается порядка 20 тыс. доз.
"Мы ожидаем, будет письмо соответствующее, мы скажем (точное количество доз. - ИФ) 13 числа. Мы планируем около 20 тысяч доз получить", - сказал Черняк.
По его словам, по состоянию на вторник, 11 мая, в Харьковской области первую дозу вакцины от коронавируса получили в общей сложности 41 366 человек. В регионе работает 18 мобильных бригад и 140 пунктов прививки.
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Да вы шо?? 20 тысяч доз?? Это по нормальному на полдня вакцинции...а вы на сколько месяцев планируете растянуть??
Она никогда не получит сертификат годности в ЕС и США., бо Китай стратегический противник для всего нормального мира.
...но это я про безвиз, а не про вакцину, впрочем...