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Харьковская область получит новую партию CoronaVac 13 мая, - зам главы ОГА Черняк

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Харьковская область получит новую партию CoronaVac 13 мая, - зам главы ОГА Черняк

Поставка новой партии вакцины CoronaVac в Харьковскую область ожидается в четверг, 13 мая.

Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Михаил Черняк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На этой неделе ожидаем поставки вакцины, 13-го ожидаем CoronaVac", - сказал Черняк на брифинге во вторник.

Он затруднился назвать точный объем новой партии вакцины, но отметил, что ожидается порядка 20 тыс. доз.

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"Мы ожидаем, будет письмо соответствующее, мы скажем (точное количество доз. - ИФ) 13 числа. Мы планируем около 20 тысяч доз получить", - сказал Черняк.

По его словам, по состоянию на вторник, 11 мая, в Харьковской области первую дозу вакцины от коронавируса получили в общей сложности 41 366 человек. В регионе работает 18 мобильных бригад и 140 пунктов прививки.
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Топ комментарии
+2
CoronaVac -- китайская вакцина!
Она никогда не получит сертификат годности в ЕС и США., бо Китай стратегический противник для всего нормального мира.
...но это я про безвиз, а не про вакцину, впрочем...
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11.05.2021 17:23
+1
Це нам в вуха ллють, а насправді навіть файзер - американо-німецько-кітайське творіння.
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11.05.2021 18:48
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13 числа. Мы планируем около 20 тысяч доз получить", - сказал Черняк. Источник: https://censor.net/ru/n3264599

Да вы шо?? 20 тысяч доз?? Это по нормальному на полдня вакцинции...а вы на сколько месяцев планируете растянуть??
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11.05.2021 17:19 Ответить
CoronaVac -- китайская вакцина!
Она никогда не получит сертификат годности в ЕС и США., бо Китай стратегический противник для всего нормального мира.
...но это я про безвиз, а не про вакцину, впрочем...
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11.05.2021 17:23 Ответить
Це нам в вуха ллють, а насправді навіть файзер - американо-німецько-кітайське творіння.
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11.05.2021 18:48 Ответить
В Китай пустят -- а какая тебе разница? ...*)
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11.05.2021 18:52 Ответить
Та отож.
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11.05.2021 18:58 Ответить
В одном из райцентров Харьковщины стабильно всреднем один труп в день от ковида . ((
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11.05.2021 17:29 Ответить
Знаю от медиков .
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11.05.2021 17:30 Ответить
После демарша с Жуковым Харьков честно заслужил даже не китайчатину, а кацапский Спутник.
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11.05.2021 17:32 Ответить
В Харьковской области 2,7 миллиона ;уже 41 366 человек вакцинировали. Задача для 3 класса : - Когда закончат?
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11.05.2021 17:48 Ответить
Чувак пишет в ФБ-ке - решил привиться(какой именно вакциной не пишет) бо страшно ему стало заболеть вирусняком.. Итог вакцинации - на второй день попал в больницу, и после уже в больнице попадал 2 раза в реанимации и когда выпишут с больнички не известно, но и самое главное - до вакцинации был ПОЛНОСТЬЮ здоровым (не пил, ни курил, спорт и т.д.) и ни на что не жаловался и радовался жизни поц !!!
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11.05.2021 17:52 Ответить
Гады когда ж начнется вакцинация в лозовой люди мрут как мухи
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11.05.2021 18:16 Ответить
 
 