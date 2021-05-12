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СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

У дома нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука дежурят сотрудники в форме с нашивками СБУ, стоит много машин, работают и другие силовики.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 01
СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 02
СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 03

СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Охрана Медведчука не пускает в дом сотрудников СБУ и не дает следователям вручить подозрение, - СМИ

СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 05
СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 06


СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 07
СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 08

Также читайте: СБУ проводит обыски в офисе ОПЗЖ и двух домах Медведчука в Киеве, - источник

СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 09
СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников 10
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.

Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепам Медведчуку и Козаку. Их подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+32
У зв'язку з завершенням робочого дня спроба СБУ попасти в будинок Медведчука переноситься на завтра з 9.00 до 17.00.
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11.05.2021 17:28
+17
Зачем тебя выпустили из дурдома, таварищ?
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11.05.2021 17:28
+16
какого хера они его не задерживает?что за маразм?какие нахрен обыски?!его обвиняют в финансировании терроризма!
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11.05.2021 17:27
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Зелений віслючок скоріш сяде...так що "жді"!
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11.05.2021 21:51 Ответить
А сам виновник торжества где сейчас находится?
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11.05.2021 18:08 Ответить
кум дозволив
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11.05.2021 18:34 Ответить
задля показухи
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11.05.2021 18:35 Ответить
И так надо друг за дружкой всех ворюг пощёлкать. Иначе эти кровососы уничтожат весь народ.
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11.05.2021 18:43 Ответить
жечь?
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11.05.2021 18:51 Ответить
А мы монтажники-высотники, мля! И с высоты вам шльом прэвэт! СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників - Цензор.НЕТ 3725
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11.05.2021 20:50 Ответить
омерика давит на больной туПинский мозоль........
не збавляем оборотов!!!.....
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11.05.2021 21:07 Ответить
Вы, это серьёзно.? Обыски, у агента КГБ. ? Наверняка , там ничего не найдут,Искать нужно в Донецкой области в его логове.
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11.05.2021 21:26 Ответить
жесть просто.гибнут молодые ребята защищая Украину. каждый день. а тут чуваки заняты бизнесом. перерегистрацией заводов параходов. как они с женой ездят по дорогам мімо кладбищ. какие чувства у них возникают. ведь у самих наверное есть дети.
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11.05.2021 22:17 Ответить
СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників - Цензор.НЕТ 4294 Забор у кума путлера - лоховской. Не дотягивает до забора обычного директора государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" Виктора Бондика.
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11.05.2021 22:43 Ответить
Охрана СБУ в дом не пустила, т.к. хозяина нет, а хозяин со своей самкой на яхте за 200 млн.баксов (санкции, арест майна?) в Хорватии отдыхают)))
Зеленые имитаторы! У баканова будка уже в телевизор не помещается...
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11.05.2021 22:53 Ответить
Молодці ...нарешті СБУ проводить обшуки в будинку Медведчука на вулиці Монтажників - Цензор.НЕТ 8693
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11.05.2021 22:57 Ответить
Что то за сильно скромный дом для такого барыги как Медведчук.
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11.05.2021 23:45 Ответить
он не скромный, он занимает гектар. я там бывал рядом.
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12.05.2021 01:18 Ответить
Луценко уже на БТР в донецке захватывал офис ахмета, порошок на козаках - корбана, и эти извинятся и подарят очередной нефтепровод....
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12.05.2021 09:02 Ответить
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