СБУ проводит обыски в доме Медведчука на улице Монтажников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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У дома нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука дежурят сотрудники в форме с нашивками СБУ, стоит много машин, работают и другие силовики.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Напомним, ранее сообщалось, что в доме пророссийского политика Виктора Медведчука по улице Монтажников в Киеве проходят обыски.
Позже генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрение нардепам Медведчуку и Козаку. Их подозревают в госизмене и покушении на хищение нацресурсов в оккупированном Крыму
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