Апелляционный суд смягчил меру пресечения двоим участникам акции под ОП Гаджмурадову и Лисовцу

Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения участникам акции под Офисом Президента 20 марта Давиду Гаджмурадову и Артему Лисовцу с круглосуточного на ночной домашний арест.

Об этом организатор акции под Офисом президента Сергей Филимонов сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Давиду Гаджимурадову и Артему Лисовцу изменили меру пресечения на ночной домашний. Репрессивные решения Печерского суда разваливаются в апелляции", - написал Филимонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Готовился перформанс, но битье окон, дымовые шашки - этого в планах не было", - организатор акции возле ОП Филимонов

Напомним, вечером 20 марта на улице Банковой в Киеве состоялась акция протеста. При этом собравшиеся на акцию разбили стекло одной из дверей здания, расписали фасад и пытались поджечь табличку "Президент Украины".

Столичная полиция начала уголовное производство по факту событий во время акции у Офиса Президента. Событие квалифицировано как хулиганство. Одного человека задержали. Оказалось, что задержанный - Влад Сорд (Стафийчук), который прошел Майдан, а затем продолжил службу 93-й ОМБр "Холодный Яр". Позже суд отправил Сорда под круглосуточный домашний арест. Всего же полиция подготовила подозрения семи участникам акции.

30 марта Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила участников акции протеста у здания Офиса Президента 20 марта.

1 апреля лидера организации "Гонор" Филимонова отправили под домашний арест.

Также 1 апреля Печерский суд Киева назначил домашний арест Давиду Гаджмурадову и Артему Лисовцу. Их подозревают в том, что они подожгли табличку "Президент Украины". Лисовец и Гаджимурадов отвергали выдвинутые обвинения.

28 апреля Киевский апелляционный суд сменил меру пресечения Сергею Филимонову - с круглосуточного на ночной домашний арест.