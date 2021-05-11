Наемники РФ с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Вблизи поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций наших защитников станковые противотанковые гранатометы.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Южное российские оккупанты провели дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2. Боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Окопная война": "Я разговаривал с украинскими воинами на передовой, и они благодарны, что к ним приезжают из "мирной" части страны, поддерживают и не забывают" - лидер рок-группы "Бумбокс" Хлывнюк. ВИДЕО

В овет на обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Продолжаются случаи препятствования работе патрулей СММ ОБСЕ. 9 мая в пункте пропуска вблизи населенного пункта Изварино вооруженные наемники приказали патрулю Миссии покинуть этот район.

Осуществляя мониторинг с помощью БПЛА, Миссией ОБСЕ зафиксированы случаи глушения сигнала GPS в районах 18 населенных пунктов.

Украинская сторона СЦКК продолжает фиксировать случаи нарушений минских договоренностей вооруженными формированиями на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и оперативно информировать СММ ОБСЕ.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 1 взрывоопасный предмет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения местных выборов в некоторых районах Донбасса, - ОПОРА